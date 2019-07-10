General Mobile GM 9 Pro ve GM 8 için Android Q Beta yolda!

Android Q Beta sürümü başta Pixel telefonlar olmak üzere birçok üreticiye ait modellere sunuldu. Bugün, ülkemiz üreticilerinden General Mobile’ın da Android Q Beta programına dahil olmayı planladığı ortaya çıktı. General Mobile resmi sitesinin destek kısmında GM 9 Pro ve GM 8 için Androrid Q Beta Programına başvuru formları paylaşıldı. Ancak aradan kısa bir süre geçince anketler kaldırıldı.

Yakında resmi duyuru gelebilir

Durumu ilk olarak forum üyelerimiz fark etti. Hem GM 8 hem de GM 9 Pro için paylaşılan Android Q Beta kayıt formları hala aktif durumda. Elimizdeki bilgiler resmi olmadığı için bu formları sizlerle paylaşamıyoruz. IMEI gibi önemli bilgiler isteniyor. Dolayısıyla formlara denk gelseniz bile şimdilik doldurmamanızda fayda var.

Forum üyelerimizden IsaSametT tarafından bizlere ulaştırılan görselde, GM 9 Pro Android™ Q Beta Programı yazısını görebiliyorsunuz. Kendisi bağlantılar kaldırılmadan önce ekran görüntüsü almayı başarabilmiş. GM 8 için de benzeri bir bağlantının eklendiği söyleniyor.

GM 9 Pro için Android Pie Beta programı gerçekleştiğinden dolayı Android Q Beta’ya katılması oldukça doğal. GM 8 ise büyük bir sürpriz olacak. Her ne olursa olsun her iki modelin de Android Q Beta’ya katılması kullanıcılarını sevindirecektir.

Ayrıca Bkz.

"HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir"

Daha önce belirttiğimiz üzere General Mobile, Android Q Beta programı hakkındaki paylaşımlarını sitesinden kaldırmışa benziyor. Yani resmi açıklama gelene kadar cihazların Android Q Beta programına dahil edildiklerine dair net bir şey söylememiz mümkün değil. Firmaya konu hakkında ulaşıp, daha net bilgi aldıktan sonra sizleri anında bilgilendireceğiz.

Güncelleme

kaldırılma nedeni şimdilik bilinmiyor. Yine de destek hattının verdiği onay ışığında sizler için anket bağlantılarını paylaşıyoruz. Tabii ki resmi açıklama gelene kadar formları doldurmamanız daha doğru olacaktır. Eray5423 isimli bir başka forum üyemiz, GM WhatsApp destek hattıyla yaptığı konuşmayı bizlere ulaştırdı . Konuşmadan görebileceğiniz üzere Android Q Beta programının doğrulandığını söyleyebiliriz. Ancak sitedenşimdilik bilinmiyor. Yine de destek hattının verdiği onay ışığında sizler için anket bağlantılarını paylaşıyoruz. Tabii ki resmi açıklama gelene kadar formlarıdaha doğru olacaktır.