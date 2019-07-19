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Plants vs. Zombies 3 resmen duyuruldu

Electronic Arts, Plants vs. Zombies 3'ün geliştirme sürecinde olduğunu duyurdu. Oyunun pre-alpha sürümü şu anda Android platformunda bazı oyuncular tarafından test edilebiliyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
1,1b
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1
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Mobil platformların sevilen serilerinden olan Plants vs. Zombies, üçüncü oyunuyla geri dönüyor. Electronic Arts bugün yaptığı resmi bir açıklamada, PopCap Games'in yeni bir Plants vs. Zombies oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Plants vs. Zombies 3'ü şu anda bazı şanslı oyuncular test edebiliyor.

EA'nın yaptığı açıklamalara göre oyun şu anda pre-alpha seviyesinde bulunuyor. Bu sürümü denemek isteyenler buradan başvuru yapabiliyor. EA, her gün belli sayıda kişinin oyuna erişimine izin verileceğini belirtmiş. Pre-alpha test sürümü şu anda yalnızca Android platformunda oynanabiliyor.

Plants vs. Zombies ilk olarak 2009 yılında PopCap Games tarafından PC için piyasaya sürülmüştü. Ancak oyunun bugünkü popülaritesine ulaşması mobil platformlar sayesinde oldu. Plants vs. Zombies, oyunseverler tarafından oldukça beğenilmiş ve dönemin en başarılı mobil oyunlarından birisi olmuştu.

Electronic Arts, Plants vs. Zombies'in büyük bir başarı yakalamasının ardından PopCap Games stüdyosunu 2011 bünyesine kattı. Daha sonra EA önderliğinde 2013 yılında Plants vs. Zombies 2 piyasaya sürüldü. İlk oyundan farklı olarak free-to-play şeklinde yayınlanan Plants vs. Zombies 2, uygulama içi satın alma yöntemi nedeniyle özellikle de çıkış yaptığı dönemde oyunseverler tarafından epey eleştiri almıştı. Ancak nihayetinde oyun yine büyük bir başarıya ulaştı ve EA'ya epey bir para kazandırdı.

Plants vs. Zombies 3'ün resmi çıkış tarihi hakkında şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. 

https://www.ea.com/games/plants-vs-zombies/plants-vs-zombies-2/news/plants-vs-zombies-3-pre-alpha?isLocalized=true Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 sa.
Nasıl iOS time exclusive olmaz 😂
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