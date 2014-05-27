GOKey ile taşınabilir batarya, bellek ve konum etiketi anahtarlıkta buluşuyor





Mobil cihazlara olan bağlılığımız arttıkça ekstra bellek, şarj kablosu veya konum etiketi gibi aksesuarlara olan ihtiyacımız da ortaya çıkmaya başlıyor. GOKey projesi kullanıcıların bu ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor.





GOKey anahtarlık boyutlarında bir cihaz ve içerisinde Bluetooth 4.0 ile çalışan bir konum etiketi, 8-32GB arasında kapasite sunan bir bellek ve kısa süreli şarj ihtiyacınızı giderecek 400 miliamper gücünde bir batarya barındırıyor.





Kullanıcılar kaybolmasını istemediği eşyalarını konum etiketi ile takip edebiliyor, harici bellek olarak bilgisayarlarında kullanabiliyor, mobil cihazlarına birkaç saatlik ekstra kullanım süresi sağlayabiliyor veya şarj kablosu olarak mobil cihazını şarj edebiliyor.





Ürün microUSB veya Lightning kablosu ile geldiği için tüm mobil cihazlarını şarj edebiliyor veya kablo bağlantısı sağlayabiliyor. Ürünü sallayarak batarya seviyesini görebiliyorsunuz.





GOKey kampanya bitmeden ihtiyacı olan bağış miktarını ona katlamış durumda ve 50$ üzeri bağışlarda cihaz hediye ediliyor. Dağıtıma ise Ocak ayında başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/gokey-charger-cable-locator-memory-all-on-your-key-ring