Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GOKey ile taşınabilir batarya, bellek ve konum etiketi anahtarlıkta buluşuyor

4 yıl
337
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GOKey ile taşınabilir batarya, bellek ve konum etiketi anahtarlıkta buluşuyor

Mobil cihazlara olan bağlılığımız arttıkça ekstra bellek, şarj kablosu veya konum etiketi gibi aksesuarlara olan ihtiyacımız da ortaya çıkmaya başlıyor. GOKey projesi kullanıcıların bu ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor.

GOKey anahtarlık boyutlarında bir cihaz ve içerisinde Bluetooth 4.0 ile çalışan bir konum etiketi, 8-32GB arasında kapasite sunan bir bellek ve kısa süreli şarj ihtiyacınızı giderecek 400 miliamper gücünde bir batarya barındırıyor. 

Kullanıcılar kaybolmasını istemediği eşyalarını konum etiketi ile takip edebiliyor, harici bellek olarak bilgisayarlarında kullanabiliyor, mobil cihazlarına birkaç saatlik ekstra kullanım süresi sağlayabiliyor veya şarj kablosu olarak mobil cihazını şarj edebiliyor.

Ürün microUSB veya Lightning kablosu ile geldiği için tüm mobil cihazlarını şarj edebiliyor veya kablo bağlantısı sağlayabiliyor. Ürünü sallayarak batarya seviyesini görebiliyorsunuz. 

GOKey kampanya bitmeden ihtiyacı olan bağış miktarını ona katlamış durumda ve 50$ üzeri bağışlarda cihaz hediye ediliyor. Dağıtıma ise Ocak ayında başlanacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/gokey-charger-cable-locator-memory-all-on-your-key-ring Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 4 yıl
Gerçekten güzel, İsviçre Çakısı gibi bir ürünmüş ama 8GB olanı 50 Dolar ise fiyat biraz daha uygun olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 4 yıl
İşlevsel .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 4 yıl
Bunu nasıl alabiliriz acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert263 4 yıl
Süper bi alet olmuş bu arada dh çok geride kalıyor haberlerde kaç haftalık haber bu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Çıksın bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rootz. 4 yıl
Gayet güzel birşeye benziyo. Piyasaya çıkınca alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Hepsi bir arada olması güzel olmuş, benim gibi aksesuarları tek tek taşımayı sevmeyenler için ideal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 4 yıl
Çok başarılı,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl
Bu tip ürünlerin arasında en işlevsel olanı sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
hayal ettiğim bi üründü ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
337 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, kickstarter ve indiegogo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G3 için geri sayım başladı: Yeni nesil süper telefondan neler bekliyoruz? 4 yıl Creative Hitz serisi kafa üstü kulaklıklar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim