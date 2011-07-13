GPNE Corp.; Apple, Amazon ve RIM'in de aralarında bulunduğu 9 firmaya patent ihlal davası açtı

Şimdiye kadar açılan patent ihlal davalarının ortak noktası iki firma arasında geçiyor olmasıydı. Fakat, 1 Temmuz'da açılan yeni bir patent davası ile bu ortaklıkta bozulmuş oldu çünkü davacı taraf, bu sefer bir değil teknoloji dünyasındaki 9 önemli firmanın patentlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Honolulu, Hawaii merkezli GPNE Corp.'un yargıya başvurmasının nedeni Apple'dan Nokia'a, RIM'den Amazon'a kadar pazardaki önemli firmaların GPRS 3G veri transferiyle ilgili olan üç patentini ihlal ettiği yönündeki iddiası. Bahsi geçen patentler veri transferi ile ilgili olduğu için özellik bazında multimedya mesaj, bas konuş, her daim internet erişimi, noktadan noktaya ağ gibi özellikleri kapsıyor.

GPNE Corp., Hawaii Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davada patentlerini ihlali ile suçladığı Apple, Amazon.com, Barnes & Noble, Garmin, Nokia, Pantech, Research in Motion, Sharp, ve Sony Ericsson'dan patentlerini lisanslayarak mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.

<a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/07/13/patent_suit_takes_aim_at_apple_over_iphone_ipad_3g_data_transfer.html">AppleInsider</a>