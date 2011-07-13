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GPNE Corp.; Apple, Amazon ve RIM'in de aralarında bulunduğu 9 firmaya patent ihlal davası açtı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Şimdiye kadar açılan patent ihlal davalarının ortak noktası iki firma arasında geçiyor olmasıydı. Fakat, 1 Temmuz'da açılan yeni bir patent davası ile bu ortaklıkta bozulmuş oldu çünkü davacı taraf, bu sefer bir değil teknoloji dünyasındaki 9 önemli firmanın patentlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Honolulu, Hawaii merkezli GPNE Corp.'un yargıya başvurmasının nedeni Apple'dan Nokia'a, RIM'den Amazon'a kadar pazardaki önemli firmaların GPRS 3G veri transferiyle ilgili olan üç patentini ihlal ettiği yönündeki iddiası. Bahsi geçen patentler veri transferi ile ilgili olduğu için özellik bazında multimedya mesaj, bas konuş, her daim internet erişimi, noktadan noktaya ağ gibi özellikleri kapsıyor.

GPNE Corp., Hawaii Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davada patentlerini ihlali ile suçladığı Apple, Amazon.com, Barnes & Noble, Garmin, Nokia, Pantech, Research in Motion, Sharp, ve Sony Ericsson'dan patentlerini lisanslayarak mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.


<a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/07/13/patent_suit_takes_aim_at_apple_over_iphone_ipad_3g_data_transfer.html">AppleInsider</a> Yorum Yaz
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Tanarri 7 yıl
MrPerfect118
Ya nasil insansiniz siz.YAZIYI DIKKATLICE OKUYUN!!! Davayi Apple Diyil GPNE Corp. açmış !!!!
iyide kimse apple dava açmış dememişki yorumlarda bence sen dikattli okumalısın ^^
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Nef'i 7 yıl
Bu patent savaşları zevkli geçiyor.
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OverClocK1ng 7 yıl
Yardırmış...
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meego 7 yıl
bu patent davaları her geçen gün artıyor.Yakında her dakikada bir patent davası diye haberler görmez isek şaşırmam:P
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RihNavy 7 yıl
Ya nasil insansiniz siz.YAZIYI DIKKATLICE OKUYUN!!! Davayi Apple Diyil GPNE Corp. açmış !!!!
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TuffkiLLe 7 yıl RihNavy
MrPerfect118
Ya nasil insansiniz siz.YAZIYI DIKKATLICE OKUYUN!!! Davayi Apple Diyil GPNE Corp. açmış !!!!

Sakın ol şampiyon kimse Apple la laf yapmamış :) germeyin ortamı hemen
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Castiel 7 yıl
madalyamı dagıtıyorlar patent davası açanlara yoksa maksat beleş reklam mı
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Turkforce 7 yıl
"her daim internet erişimi"
Korkuyorum ki yakında dakikada 60-80 arası kalp atışı diye patent alan bir şirket, çıkıp bütün insanları mahkemeye verecek..
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jakops. 7 yıl
apple 'a gönderme yapmış :D
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Boragungoren 7 yıl
bakalım kazanacakmı davayı.
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