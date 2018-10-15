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GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor

50$ gibi bir fiyata bulduğunuzu düşündüğünüz GTX 1050 Ti ekran kartı beklediğiniz performansı veremiyorsa kötü bir sürpriz sizi bekliyor. Kart yıllar öncesine ait olabilir.
7 ay
11,8b
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13
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor

Son dönemde ekran kartı pazarında yaşanan fiyat artışlarından dolandırıcılara da gün doğdu. Eski grafik çekirdeklerini yazılım ile Pascal veya Turing ekran kartları gibi gösterebilen dolandırıcılar büyük vurgunlar yapıyor.

Sahte kartlara dikkat

GTX 1050 Ti veya GTX 1060 gibi ekran kartları 50$-60$ seviyelerinden satıldığı için uygun fiyat arayan tüketicileri kolay bir şekilde kandırabiliyor. Donanım testleri ile fazla içli dışlı olmayan kullanıcılar sadece satış sayfasındaki bilgilere güvenerek ödeme yapıyor ve ekran kartındaki problemi anlayamıyor.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master dünyanın ilk analog tuş takımını duyurdu"

Ekran kartı tanılama aracı GPU-Z da bu sorunu göz önüne alarak yeni bir güncelleme yayınladı. 2.12.0 sürümünde Nvidia’nın G84, G86, G92, G94, G96, GT215, GT216, GT218, GF108, GF106, GF114, GF116, GF119, GK106 grafik çekirdeklerini tanılayabiliyor.

Aracı çalıştırdıktan sonra eğer veri veri tabanındaki karşılaştırmalara uyuyorsa kullanıcıya ekran kartının sahte olduğu konusunda uyarı veriliyor ve ait olduğu grafik çekirdeği gösteriliyor. Elbette kartı satın aldıktan sonra testlerde sahte olduğu anlaşıldığında geri iade süreci daha zor olabilir. Bu bakımdan satın almadan önce dikkatli incelemek gerekiyor.

 

https://www.techpowerup.com/248487/techpowerup-gpu-z-v2-12-0-released Yorum Yaz
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rylai2113 7 ay en beğenilen
50$ a aldığı kartın çalıştığına şükür etmeli bence sahte olması önemli değil
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REDSTONE 7 ay
Sahte ekran kartlarının verileri doğru düzgün GPU-Z üzerine tanımlanabilirse; özellikle Asya pazarında üretilen ve aliexpress vb. siteler üzerinden satılan kartlarda etkili olacaktır. Hatta DH forum içerisinde bu konudan muzdarip olup, konu açan bir kişi olmuştu.
Sahte ekran kartlarının verileri doğru düzgün GPU-Z üzerine tanımlanabilirse; özellikle Asya pazarında üretilen ve aliexpress vb. siteler üzerinden satılan ...
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erturkcan2 1 ay
Kimse keriz değil, sizde çok akıllı değilsiniz ona göre tuzağa düşmeyin.
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netstat 7 ay
6-7 yıl önce volar adında çakma geforce 9600 gt kullanmıştım. ama hakkını vereyim güzel karttı beni dar zamanımda iyi idare etmişti.
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Executor Arhentir 7 ay
Sahte (scum) kart heryerde var.
Avrupa'da amerika'da rusya'da pek çok sitede satılıyor bu tip kartlar.
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massacrer 7 ay
Oha uzun zamandır ilk defa yazım/çeviri hatası olmayan ve işe yarar bir ekran kartı haberi...
Teşekkürler Ekrem
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showstopper41 7 ay
Sazan.avi
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Umutcan 7 ay
Alibaba'da çok ucuz oem Nvidia kartlar vardı demek ki sahteymiş :)
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vampirelf 7 ay
Az kalsın biri bana iteliyordu. Allah'tan daha önce aynı pcde 1050ti ile Benchmark yapmıştım. Soktuk Benchmarka 4de1i kadar puan alamadı gpuz ye baksan 1050ti yazıyor diyor adam. Fake kart bariz kim bilir kime iteledi.
Aklı olan almadan bir Benchmarka sokar
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white_predator 7 ay
Telefon camiasında sevilen ve tanınan bir arkadaş az daha çinden toplu fake kart alımı yapacaktı. Allahtan faceden önceden haber verdide farkedip kendini uyarıp vazgeçirdim. Telefon onun bilgisayar bizim işimiz
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snakefatih 7 ay
Çinli sitelerden alınmazsa sorun olmaz şüphelenen kişi programla denesin öyle alsın. Bir de.mining yapılmış kartı bilse
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Technical.assistance 7 ay
Sukur yararli yazilim ama ismini verdiginiz icin uyari alabilirsiniz dikkat
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