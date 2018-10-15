GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor

Son dönemde ekran kartı pazarında yaşanan fiyat artışlarından dolandırıcılara da gün doğdu. Eski grafik çekirdeklerini yazılım ile Pascal veya Turing ekran kartları gibi gösterebilen dolandırıcılar büyük vurgunlar yapıyor.

Sahte kartlara dikkat

GTX 1050 Ti veya GTX 1060 gibi ekran kartları 50$-60$ seviyelerinden satıldığı için uygun fiyat arayan tüketicileri kolay bir şekilde kandırabiliyor. Donanım testleri ile fazla içli dışlı olmayan kullanıcılar sadece satış sayfasındaki bilgilere güvenerek ödeme yapıyor ve ekran kartındaki problemi anlayamıyor.

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Ekran kartı tanılama aracı GPU-Z da bu sorunu göz önüne alarak yeni bir güncelleme yayınladı. 2.12.0 sürümünde Nvidia’nın G84, G86, G92, G94, G96, GT215, GT216, GT218, GF108, GF106, GF114, GF116, GF119, GK106 grafik çekirdeklerini tanılayabiliyor.

Aracı çalıştırdıktan sonra eğer veri veri tabanındaki karşılaştırmalara uyuyorsa kullanıcıya ekran kartının sahte olduğu konusunda uyarı veriliyor ve ait olduğu grafik çekirdeği gösteriliyor. Elbette kartı satın aldıktan sonra testlerde sahte olduğu anlaşıldığında geri iade süreci daha zor olabilir. Bu bakımdan satın almadan önce dikkatli incelemek gerekiyor.