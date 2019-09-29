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    GSM operatörleri deprem gibi durumlar için ortak hat kuracak!

    İstanbul’da yaşanan depremin en çok etkilediği nokta GSM operatörleriydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, operatörlerle bir araya gelerek acil durumlar için yeni çalışmalar yapacaklarını açıkladı.
    3 sa.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    GSM operatörleri deprem gibi durumlar için ortak hat kuracak!
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    Geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en çok tartışılan konu GSM operatörlerinin yaşadığı sıkıntılardı. Bazı operatörler deprem sırasında ve sonrasında uzun süre çağrı isteklerine cevap veremedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, operatörlerle bir araya gelerek bu gibi acil durumlar için yeni önlemler alınacağını açıkladı.

    118 milyonluk kapasite 175 milyona çıkıyor

    Yapılan toplantının ardından alınan kararları aktaran Oktay, deprem sırasında yaşanan problemleri, “Biz şunu gördük, normal zamanda herhangi bir zamanda 20 milyon kişinin birbirini aradığı bir hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Teknik sebeplerle bunu bize detaylı olarak anlattılar, hattın çöktüğünü ifade ettiler.” şeklinde açıkladı. Bu durumun tekrar yaşanmaması için üç operatörün 118 milyon kişilik toplam arama kapasitesini altı ay içerisinde 175 milyona çıkarılması istendi.

    Ortak hat kurulacak

    Kapasite artışına ek olarak afet durumlarında kullanılacak bir hattın hayata geçeceği açıklandı. Oktay, kurulacak hattı, “Teknoloji gelişiyor. Asıl ses iletişimi, bundan sonra normal hatlar üzerinden ziyade data hatları, internet üzerinden yapılan iletişim, buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili 3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar. Belki AFAD bünyesinde bu hat kullanıma açılıyor olacak, ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Sadece bu hattı kullanıyor olmalılar, burada sınır yok, herkes herkesle haberleşebileceği belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 aylık bir süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçirilecek.” şeklinde açıkladı.

    Yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonlarının da belirlenerek daha sağlıklı yerlere taşınacağı belirtildi. Ek olarak 5G’nin ise orta ve uzun vadedeki asıl çözüm olduğu aktarılıyor. Tüm bunların haricinde deprem sırasında görevde olacak kişiler için telsiz sistemi çalışmaları, alt yapısı hazır olan toplanma alanlarında haberleşme için WiFi ağları oluşturulması şeklinde birçok karar da Fuat Oktay tarafından paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Depremdeki kesinti nedeniyle 2 kişiden 1’i operatörünü değiştirmeyi düşünüyor"

    Kısacası yaşanan 5.8’lik depremin ardından operatörlerin acil durumlara daha hazırlıklı olması için önemli çalışmalara başlanacağını söyleyebiliriz. Planlanan çalışmalar tamamlandığında acil durumlarda iletişim alt yapısının daha sağlıklı bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi sağlanmış olacak.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-dan-onemli-aciklamalar-2526433 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    DH | equ* 3 sa. en beğenilen
    Sizde yediniz ? Ortak hat kurarlar otv kdv telsiz kullanim ucreti acil durum vergisi afet vergisi nide eklerler gahfndndkdhsvags
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    yolcum 2 sa.
    Ortak Hat Vergisi yükleniyor........
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    2 Avatar Avatar
    HHsungur 1 sa.
    Ek olarak 5G’nin ise orta ve uzun vadedeki asıl çözüm olduğu aktarılıyor.

    En sona koymasaydınız iyiydi, zira bundan sonrasını okumadan kapatırdım haberi.
    Teknik olarak bilgi verdiler diyor, güzel kandırmışlar demek ki, bilgili bir bakan-müsteşarımız olmadığı için herkes de yemiş..
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    mert1907 1 sa.
    Yine verirler 5'er GB internet olur biter.
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    SaWYeR53 1 sa.
    Ne kadar bos kafali insan var burada. 80 milyon hat var nasil 160 milyon arama oluyor diyorsunuz ciddi ciddi. Turkiye de 50 milyon aktif hat olsa hatta 40 olsun deprem aninda insan once annesini karisini sonra cocugunu arar. Herkes 3 kisiyi arasa 120 milyon yapar bu kisilerde paralel olarak baska kisileri arasa 1 dakika icinde arama sayisi 200 milyonun uzerine cikabilir.
    Gecen ki depremde ben is yerinde iken once annemi aradim sonra kerdesimi aradim sonra kiz arkadasi aradim sonra babanemi aradim. 1 dakika da 4 arama ben yaptim. Istanbulda 15 milyon kisi o an telefona sarilip arama yapsa en az 3 kisiden 45 milyon arama yapar. Istanbulda olan tanidiklirini arayanlari da sayarsan 200 milyonu cok rahat gecer.
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    kreat 1 sa.
    20 yıldır nerdeydiniz peki ?
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    general4242 1 sa.
    Mübarek onlar nasil rakamlar saatlik mi günlük mu aciklayaydiniz bari.
    80 milyon nüfuslu ulke bebeginden yaslisina kadar ayni anda konuşsa 160 m etmiyor
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    Portraitclub 2 sa.
    Mevcut hattı çıkarıp bu yeni hattı mı takacağız? Eğer öyleyse çok saçma bişey olur enkaz altında cep telefonuna hat takma falan ayrıca 80 milyon nüfuslu bir ülkenin nasıl 160 milyon araması oluyor? Yeni doğan bebekler, 1,2 yaşında çocuklar da mı arama yapmış?
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    labtek38 2 sa.
    Bu 160 milyon arama günde yapılan arama mı? Saatte mi dakikada mı? Aynı saniyede mi? Kafamı karıştırdı. Kaç abone var ki aynı anda birbirini arasın?
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    Mars Portakalı 2 sa.
    Bu deprem en çok Türk Telekom'u etkiledi, bir sürü insan Turkcell ya da Vodafone'a geçti.
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    dr20mouse 2 sa.
    Halk olarak bize düşende çevremize baz istasyonu kurulduğunda karşı çıkmamak. Şunu bilin ki o istasyonlar olmadan telefonlar bir işe yaramaz. Ben yine analog telsizle iletişim kurarım ama dijital yayınlı telefonlar baz istasyonu olmadan bir işe yaramıyor.
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    yolcum 2 sa.
    Ortak Hat Vergisi yükleniyor........
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