GSM operatörleri deprem gibi durumlar için ortak hat kuracak!

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en çok tartışılan konu GSM operatörlerinin yaşadığı sıkıntılardı. Bazı operatörler deprem sırasında ve sonrasında uzun süre çağrı isteklerine cevap veremedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, operatörlerle bir araya gelerek bu gibi acil durumlar için yeni önlemler alınacağını açıkladı.

118 milyonluk kapasite 175 milyona çıkıyor

Yapılan toplantının ardından alınan kararları aktaran Oktay, deprem sırasında yaşanan problemleri, “Biz şunu gördük, normal zamanda herhangi bir zamanda 20 milyon kişinin birbirini aradığı bir hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Teknik sebeplerle bunu bize detaylı olarak anlattılar, hattın çöktüğünü ifade ettiler.” şeklinde açıkladı. Bu durumun tekrar yaşanmaması için üç operatörün 118 milyon kişilik toplam arama kapasitesini altı ay içerisinde 175 milyona çıkarılması istendi.

Ortak hat kurulacak

Kapasite artışına ek olarak afet durumlarında kullanılacak bir hattın hayata geçeceği açıklandı. Oktay, kurulacak hattı, “Teknoloji gelişiyor. Asıl ses iletişimi, bundan sonra normal hatlar üzerinden ziyade data hatları, internet üzerinden yapılan iletişim, buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili 3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar. Belki AFAD bünyesinde bu hat kullanıma açılıyor olacak, ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Sadece bu hattı kullanıyor olmalılar, burada sınır yok, herkes herkesle haberleşebileceği belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 aylık bir süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçirilecek.” şeklinde açıkladı.

Yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonlarının da belirlenerek daha sağlıklı yerlere taşınacağı belirtildi. Ek olarak 5G’nin ise orta ve uzun vadedeki asıl çözüm olduğu aktarılıyor. Tüm bunların haricinde deprem sırasında görevde olacak kişiler için telsiz sistemi çalışmaları, alt yapısı hazır olan toplanma alanlarında haberleşme için WiFi ağları oluşturulması şeklinde birçok karar da Fuat Oktay tarafından paylaşıldı.

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Kısacası yaşanan 5.8’lik depremin ardından operatörlerin acil durumlara daha hazırlıklı olması için önemli çalışmalara başlanacağını söyleyebiliriz. Planlanan çalışmalar tamamlandığında acil durumlarda iletişim alt yapısının daha sağlıklı bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi sağlanmış olacak.

https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-dan-onemli-aciklamalar-2526433