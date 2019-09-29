Depremdeki kesinti nedeniyle 2 kişiden 1’i operatörünü değiştirmeyi düşünüyor

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İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir araştırma şirketi anket yaptı. Vatandaş, kesintilerden dolayı GSM operatörünü değiştirmeyi düşünüyor.

Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya 1603 kişi katıldı. Deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan iletişim kopukluğu sorununu katılımcıların yüzde 88,5’i operatörlerin alt yapı yetersizliği olarak değerlendirdi. Şebeke sorunu sonrasında GSM operatörünü değiştirmeyi düşünenlerin sayısı ise yüzde 47 oldu.

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Deprem sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle pek çok Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'da kullanıcısı şebeke kesintisi yaşadı. Türk Telekom'daki kesinti ertesi güne kadar devam etmişti.

Evlere güven azaldı

İnsanların oturdukları evlere güveninin Ağustos ayına göre azaldığı ortaya çıktı. Ağustos ayında, oturdukları eve güvenenlerin sayısı yüzde 34,9, kısmen güvenenlerin sayısı yüzde 42, iken; Eylül ayında ise güvenenlerin sayısı yüzde 27,1, kısmen güvenenlerin sayısı ise yüzde 49,7 oldu.

Bugüne kadar depreme dayanıklılıkla ilgili binalarının kontrol edilip edilmediği sorusunu yüzde 43, hayır olarak cevaplarken, yüzde 26,8 bu soruya evet yanıtını verdi.

Evlerinin yıkılacağını düşünenlerin oranı yüzde 47,9

Evi alır ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların sayısı yüzde 37,3 iken, araştırmayanların sayısı ise 62,7. Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.

http://www.milliyet.com.tr/gundem/iste-istanbulun-deprem-arastirmasi-cok-carpici-sonuclar-cikti-6042734