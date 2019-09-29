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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Depremdeki kesinti nedeniyle 2 kişiden 1’i operatörünü değiştirmeyi düşünüyor

    Bir araştırma şirketinin deprem sonrası yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 47'si deprem sonrası yaşanan şebeke problemi nedeniyle operatörünü değiştirmeyi düşünüyor.
    3 sa.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Depremdeki kesinti nedeniyle 2 kişiden 1’i operatörünü değiştirmeyi düşünüyor
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    İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir araştırma şirketi anket yaptı. Vatandaş, kesintilerden dolayı GSM operatörünü değiştirmeyi düşünüyor.

    Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya 1603 kişi katıldı. Deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan iletişim kopukluğu sorununu katılımcıların yüzde 88,5’i operatörlerin alt yapı yetersizliği olarak değerlendirdi. Şebeke sorunu sonrasında GSM operatörünü değiştirmeyi düşünenlerin sayısı ise yüzde 47 oldu.

    Ayrıca Bkz. "Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: "Kesintiler nedeniyle GSM operatörünüzü dava etme hakkınız var""

    Deprem sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle pek çok Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'da kullanıcısı şebeke kesintisi yaşadı. Türk Telekom'daki kesinti ertesi güne kadar devam etmişti.

    Evlere güven azaldı

    İnsanların oturdukları evlere güveninin Ağustos ayına göre azaldığı ortaya çıktı. Ağustos ayında, oturdukları eve güvenenlerin sayısı yüzde 34,9, kısmen güvenenlerin sayısı yüzde 42, iken; Eylül ayında ise güvenenlerin sayısı yüzde 27,1, kısmen güvenenlerin sayısı ise yüzde 49,7 oldu.

    Bugüne kadar depreme dayanıklılıkla ilgili binalarının kontrol edilip edilmediği sorusunu yüzde 43, hayır olarak cevaplarken, yüzde 26,8 bu soruya evet yanıtını verdi.

    Evlerinin yıkılacağını düşünenlerin oranı yüzde 47,9

    Evi alır ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların sayısı yüzde 37,3 iken, araştırmayanların sayısı ise 62,7. Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.



    http://www.milliyet.com.tr/gundem/iste-istanbulun-deprem-arastirmasi-cok-carpici-sonuclar-cikti-6042734 Yorum Yaz
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    dogangoxel 3 sa. en beğenilen
    Operatoru degistirsen ne olacak ki , hepsi ayni b.k.
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    Execuvite 3 sa. MustafaC53
    Hocam pardonda Türk Telekom vermeyecekte kim verecek hem verse dahi neye yarar ? 1 gün boyunca şebeke veremedi insanlara sadece İstanbul değil tüm Türkiye .
    Diğer iki operatorde ahım şahım bir sıkıntı olmadı düzeldi ama TT kullanmak bilemiyorum artık .
    Enkazın altında kalsanız yerinizi bildirmek için 1 gün bekleyecektiniz belki birde bu açıdan bakmak gerek . Tamam turkcelde çöktü fakat diğer şehirlere sıçramadı yani hiç değilse internet ağı çalışıyordu whatsap üzerinden insanlar haberlesti.
    Hocam pardonda Türk Telekom vermeyecekte kim verecek hem verse dahi neye yarar ? 1 gün boyunca şebeke veremedi insanlara sadece İstanbul değil tüm Türkiye .
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    mkyb 3 sa.
    Allah korusun 1999 depremi gibi bir deprem olsa zaten baz istasyonlarının olduğu binalarda çökeceği için problem yok. Kaldı ki baz istasyonunun olduğu bina sağlam kaldı saatlerce elektrik kesik olacağı için baz istasyonu maksimum 5-6 saat daha yayın yapar sonra aküsü biter ve yayını keser.
    O yüzden X operatörüne hattımı taşıyayım deprem olunca çeker demeyin. Zaten 112 numarası 3 operatörde de ücretsiz ve hepsine açık. Yani Vodafone hat ile sadece Turkcell'in çektiği bir yerde 112'yi ücretsiz olarak arayabilirsiniz.
    Allah korusun 1999 depremi gibi bir deprem olsa zaten baz istasyonlarının olduğu binalarda çökeceği için problem yok. Kaldı ki baz istasyonunun olduğu bina sağ...
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    1 Avatar
    Şeref60 24 dk.
    Hayatı ve sevdiklerini düşünen herkez özellikle "TÜRKTELEKOM"dan uzak dursun.
    tecrübeyle sabit
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    crazywinner3 35 dk.
    Aga be fotoğraftaki samsung wave ile maceralarım geldi aklıma :d 10 yıldır sağlam duruyor telefona etmediğim işkence kalmadı bana mısın demedi. Telefon firmaları eskiden sağlam üretirdi
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    kfat 52 dk.
    İki hattım var birini değiştirdim ikincisi yolda
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    alex59 1 sa.
    Aslında insanlar seçimleriyle kendi kalitesini kendi belirliyor ama çoğu kişi bunun farkında değil.
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    emrebey19 1 sa.
    10gb bittikten sonra
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    Das Boot 1 sa.
    ne kaliteli ki gsm hizmeti kaliteli olsun
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    trakyAli-1986 1 sa.
    Tek operatöre yuklenin sonra oda gitsin öyle bakarsıniz boş boş.
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    kruezberq 1 sa.
    Hepsi aynı halt
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    Jazzalyn 2 sa.
    Hoca sen ne diyorsun bu konuya?
    Oldu ki çoğunluğu Turkcell kaptı diyelim, altyapısı kaldırırmı sence?
    Hani senin yorumlarından yola çıkarak almış olduğu en iyi band aralıkları sayesinde biraz revize ile koymaz diye düşünüyorum.
    Hız testi konusunda Turkcell hızları çoğunlukla 100 üzeri nihayetinde?
    1 Yanıt Yanıtla
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    trakyAli-1986 1 sa. Jazzalyn
    Türkcell ülkede ki kullanım oranına göre internet hızı belirliyor. Konuşma kalitesi çekip kalitesi tartışılmaz ama benim bulunduğum lokasyon da hangi marka cihazla denerseniz deneyin ister 3g ister 4.5g belirlenmiş bir hiz limitini asamiyorsunuz.
    Ben 600kb hızı asamadim 3g de.
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    qoodMoralıty 2 sa.
    İst. da 2 kişiden 1 i TT li olduğu için çoğunluk diğer operatöre geçtiğin de oluşacak problem yoğunluktan dolayı aynı olacaktır.
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    deprem, istanbul deprem ve
    8 etiket daha şebeke kesintisi kesinti türk telekom turkcell vodafone Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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