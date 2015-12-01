GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video]

GTA 5 çıktığı günden beri milyonlarca oyuncu her gün oyunu hem tek, hem de çok oyunculu modunda oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz indirim döneminde de Steam'de en çok satan oyunlar arasında zirveye oturan yapım popülerliğini böyle korumaya devam edince geliştirmelerin de ardı arkası kesilmiyor.

The Pinnacle of V (5'in zirvesi) adıyla geliştirilen mod ise oyunu gerçekçiliğin zirvesine çıkarmayı amaçlıyor. Kaplamaların özenle hazırlandığı mod oyuna eklendiğinde oyun içi görüntüler adeta gerçek hayattan alınmış birer fotoğraf karesi haline dönüyorlar.





Modla birlikte çekilmiş videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Haberdeki fotoğrafların yeniden boyutlandırıldığını da hatırlatalım, kaynak linkine giderek fotoğrafların orjinal boyutlarını inceleyebilirsiniz. Modu kurmak isteyen kullanıcılar yine sağ kısımda yer alan indirme ve yükleme linklerini kullanabilirler. Mod yalnızca dokuların yenilenmesiyle de bitmiyor. Su, çimen, kan, yağmur ve bulut gibi bir çok efekt 4K çözünürlüğe uyarlanmış durumda. Oyun içerisindeki tüm araçların da baştan sona elden geçirildiği belirtilirken şehir popülasyonu, şehir içindeki diğer insanlarla iletişim gibi konularda da iyileştirmeler bulunuyor.

http://thepinnacleofv.com/Photo-Gallery.php