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GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video]

Kapsamlı açık dünyası ve üst seviye grafikleriyle oyuncuların vazgeçilmesi haline gelen GTA 5 için mod çalışmaları devam ediyor. Gerçekçilik çıtasını tepeye taşıyan yeni modun detayları haberimizde.
3 yıl
7,9b
1
36
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video]

GTA 5 çıktığı günden beri milyonlarca oyuncu her gün oyunu hem tek, hem de çok oyunculu modunda oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz indirim döneminde de Steam'de en çok satan oyunlar arasında zirveye oturan yapım popülerliğini böyle korumaya devam edince geliştirmelerin de ardı arkası kesilmiyor.

The Pinnacle of V (5'in zirvesi) adıyla geliştirilen mod ise oyunu gerçekçiliğin zirvesine çıkarmayı amaçlıyor. Kaplamaların özenle hazırlandığı mod oyuna eklendiğinde oyun içi görüntüler adeta gerçek hayattan alınmış birer fotoğraf karesi haline dönüyorlar.
GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video]

Mod yalnızca dokuların yenilenmesiyle de bitmiyor. Su, çimen, kan, yağmur ve bulut gibi bir çok efekt 4K çözünürlüğe uyarlanmış durumda. Oyun içerisindeki tüm araçların da baştan sona elden geçirildiği belirtilirken şehir popülasyonu, şehir içindeki diğer insanlarla iletişim gibi konularda da iyileştirmeler bulunuyor.

Modla birlikte çekilmiş videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Haberdeki fotoğrafların yeniden boyutlandırıldığını da hatırlatalım, kaynak linkine giderek fotoğrafların orjinal boyutlarını inceleyebilirsiniz. Modu kurmak isteyen kullanıcılar yine sağ kısımda yer alan indirme ve yükleme linklerini kullanabilirler.
 
GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video]

http://thepinnacleofv.com/Photo-Gallery.php Yorum Yaz
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frostburn 3 yıl en beğenilen
hiç bununla uğraşmayın arkadaşlar
şu ünlü star wars grafik modunu tasarlayan martin bergman GTA 5 e el atmış ve görüntüler inanılmaz.yukardaki video çizgi film gibi kalıyor
sırf bu modun çıkmasını beklemek için gta 5 'e başlamıyorum o derece başarılı !
facebook.com/...
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hiç bununla uğraşmayın arkadaşlarşu ünlü star wars grafik modunu tasarlayan martin bergman GTA 5 e el atmış ve görüntüler inanılmaz.yukardaki video çizgi fi...
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Patren 3 yıl
valla hiç gerçekçi durmuyor star wars battle frontdaki mod daha gerçekçi
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le_tatative 3 yıl
Çok parlak ya
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar gta 5 imde grafik sorunu var.Oyunumda sürekil siyah kareler var.Yardımcı olurmusunz?
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Delimerdane 3 yıl
Arkdaşlar.Benim gta 5 imde grafik sorunum var.Siyah karaler var oyunumda nasıl çözebilirim yardımcı olurmusunz?
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IMPEDIMENTA 3 yıl
Martinin modu reklam içindi, çıkmayacak öyle bir MOD.
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orithyia 3 yıl
bilgisayarımda kaldıracağını sanmıyorum :D
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can_1981_ 3 yıl
starwars da bu da oynamak için ciddi anlamda sistemler gereklidir bence. düşünürsek zaten 4k çözünürlükte tamamı modun. ekranınızın kalitesinin bile yüksek olması gerekir sanırm. yani bunu bu şekilde oynamak için en az bi 5 8 bin arası sisteme ihtiyacımız olur.
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frostburn 3 yıl
adlaykut
frostburnhiç bununla uğraşmayın arkadaşlarşu ünlü star wars grafik modunu tasarlayan martin bergman GTA 5 e el atmış ve görüntüler inanılmaz.yukardaki video çizgi film gibi kalıyorsırf bu modun çıkmasını beklemek için gta 5 e başlamıyorum o derece başarılı !https://www.facebook.com/Martin-Bergmans-Toddyhancer-746074985504634/?fref=nf&pnref=story
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ADAMIN FACEBBOOK SAYFASI BU SANKI GTA V RESMI SAYFASI GIBI LINKINI VERMISSIN SEN BEKLEMEYE DEVAM ET))))

Ben gerçekçi grafiklerle oynamayı tercih ediyorum oyunu satın da almadım henüz bekledikçe de oyun ucuzluyor yani sülalem rahat.
bu arada şu an grafik modlamada en çok merak edilen şahıstır kendisi ve çalışmaları merak takip ediliyor bilmem anlatabildim mi..
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adlaykut 3 yıl
frostburn
hiç bununla uğraşmayın arkadaşlarşu ünlü star wars grafik modunu tasarlayan martin bergman GTA 5 e el atmış ve görüntüler inanılmaz.yukardaki video çizgi film gibi kalıyorsırf bu modun çıkmasını beklemek için gta 5 e başlamıyorum o derece başarılı !https://www.facebook.com/Martin-Bergmans-Toddyhancer-746074985504634/?fref=nf&pnref=story
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ADAMIN FACEBBOOK SAYFASI BU SANKI GTA V RESMI SAYFASI GIBI LINKINI VERMISSIN SEN BEKLEMEYE DEVAM ET))))
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scutaro 3 yıl
Mod aşırı vivid olmuş, PC'de grafikler zaten güzel yapmaya değmez bence, ayrıca orjinal oyunda ban sebebi olabilir.
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ilkermurat 3 yıl
hazir el atmisken arac surusu konusunada el atsalar ne guzel olur
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koçari 3 yıl
İzlerim bir ara.
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K4PTAN 3 yıl
Ne zaman çıkıyorki bu martinin modu ?

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FreeRun 3 yıl
benim anlamadığım madem böyle modlar olabiliyor, oyun neden bu grafiklerde çıkmadı, çizgi film grafikleriyle çıktı..
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XPerience 3 yıl
Hazır değilim.
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choyrn 3 yıl
Anlamadığım bunu neden Rockstar games yapmıyor resmi olarak. Gta 6 yı böyle yapabilir istese demek ama yapmama sebebi nedir
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gta 5, The Pinnacle of V ve
5 etiket daha gta 5 gerçekçilik modu gta 5 grafik modu Oyunlar Yazılım Oğuz Avcı
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