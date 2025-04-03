Tam Boyutta Gör GTA 5, Xbox Game Pass'te birkaç kez yer aldı, şimdi PC Game Pass'e gelecek. Geçtiğimiz yıl, Rockstar Games'in GTA 5'i PC Game Pass platformuna ekleyeceği ortaya atılmıştı, sonunda GTA V Game Pass’e geliyor.

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GTA V Nisan'da PC Game Pass'e eklenecek

GTA 5'in Game Pass'e ne zaman geleceği belli değil. Popüler oyunun bu ayın ilerleyen zamanlarında abonelik hizmetine eklenmesi bekleniyor. Eleştirmenler tarafından genel 92 puan alan ve şimdiye kadar yapılmış en kârlı video oyunlarından biri olarak öne çıkan Grand Theft Auto 5'in Game Pass'e geri dönmesi heyecanla bekleniyor.

Take-Two Interactive, Aralık 2024'te GTA 5'in dünya çapında 210 milyon kopya sattığını (tüm platformlarda) paylaşmıştı. Rockstar Games, şu anda 2025 sonbaharında PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapması beklenen GTA 6 üzerinde çalışıyor. GTA 6 PC çıkış tarihinin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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GTA 5, bu ayın sonunda Game Pass'e geliyor