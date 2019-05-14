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GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı

Take-Two Interactive, GTA V ve Read Dead Redemption 2'nin son satış rakamlarını açıkladı. RDR 2 satışlarının yavaşladığı, GTA V'in ise popülaritesinden hiçbir şey kaybetmediği görülüyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,6b
1
10
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tarihin en başarılı eğlence ürünlerinden birisi olan Grand Theft Auto V, çıkışından altı yıl sonra bile inanılmaz satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. 31 Mart'ta sona eren mali çeyrekle ilgili bazı açıklamalar yapan Take-Two Interactive, GTA V'in 110 milyon adetlik satış rakamını geride bıraktığını duyurdu.

GTA V, Kasım 2018'de 100 milyon adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Yani geride bıraktığımız süreçte oyun tam 10 milyon kopya daha satmayı başarmış. 2013 yılında çıkışını yapan bir oyun için gerçekten de inanılmaz rakamlar. GTA V uzun bir süre daha popülaritesinden bir şey kaybetmeyecekmiş gibi görünüyor.

Grand Theft Auto V, şu anda tarihin en çok satış yapan üçüncü oyunu. Birinci sırada 170 milyon kopya satan Tetris (1984) yer alıyordu. İkinci sırada ise 2011 yılında çıkış yapan Minecraft var. Minecraft 154 milyon adet satmış.

Red Dead Redemption 2, 24 milyon sattı


Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2'nin satışlarındaki son rakamları da açıkladı. Geçtiğimiz yılın en popüler yapımı olan RDR 2, 31 Mart itibarıyla toplam 24 milyon kopya satmış. Take-Two, RDR 2'nin beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğini ifade ediyor

Red Dead Redemption 2, 31 Aralık 2018'e kadar olan süreçte 23 milyon adet satmıştı. Yani geride bıraktığımız çeyrekte sadece 1 milyon adet satılmış. Satışlarda ciddi bir yavaşlama olduğu görülüyor ancak zaten böyle bir durum bekleniyordu.

https://www.gamespot.com/articles/gta-5-which-is-6-years-old-continues-to-sell-incre/1100-6466862/ Yorum Yaz
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Mesutzgvn 3 hf.
asıl kitle pc tarafında. 40 milyon kopya satabilirlerdi. ayrıca gta 5 kadar ses getirmedi. türkçesi bile yok. altyazılar gerçekten zor. oyunu duraklatıp yarım saat ne anlama geldiğini çözmek gerekiyor. bu da oyundan soğutuyor beni.
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XPerience 3 hf.
Oyunlar üzerinde çok ince çalışılmış, inanılmaz detaylara, atmosfere, müziklere ve eğlenceye sahip. Bir çıkarıyorlar pir çıkarıyorlar. RDR2 için 100'lü sayılara inmesini bekliyorum.
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merfarukkk 3 hf.
Adamlar yapmışken en kalitelisini yapıyor Müzikler,Grafik,Konsept,Hikaye biri birinden tamamen farklı atmosferler Ubisoft un 5 tane birbirinin aynısı oyunla yaptığı satışı adamlar tek oyunla yapıyor.
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ramazanyikici 3 hf.
RDR 2 azıcık indirim alsa çökeriz.
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cabriyo 3 hf.
diablo 3 ü hiçbiri geçemez 12 yıl bekledik çıkacak diye. çıktığı ilk ay çinde biri öldü yemeyip içmeyip oyun oynamaktan.
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jedi39 3 hf. cabriyo
Pre order aldığım ilk oyun.
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The.Mafia 3 hf.
Gta V çıkalı kaç yıl oldu adamlar hala satıyor helal olsun
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XanthiN 3 hf.
Red Dead’in Online’i oturduktan sonra ivme bir tık yükselir.
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VYC Majoris 3 hf.
Dh uygulamasından bile her gün Gta 5 ile ilgili haberlerin bildirimleri geliyor. Dolayısıyla sürekli gündemde tutuluyor.
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