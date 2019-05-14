GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı

Tarihin en başarılı eğlence ürünlerinden birisi olan Grand Theft Auto V, çıkışından altı yıl sonra bile inanılmaz satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. 31 Mart'ta sona eren mali çeyrekle ilgili bazı açıklamalar yapan Take-Two Interactive, GTA V'in 110 milyon adetlik satış rakamını geride bıraktığını duyurdu.



GTA V, Kasım 2018'de 100 milyon adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Yani geride bıraktığımız süreçte oyun tam 10 milyon kopya daha satmayı başarmış. 2013 yılında çıkışını yapan bir oyun için gerçekten de inanılmaz rakamlar. GTA V uzun bir süre daha popülaritesinden bir şey kaybetmeyecekmiş gibi görünüyor.



Grand Theft Auto V, şu anda tarihin en çok satış yapan üçüncü oyunu. Birinci sırada 170 milyon kopya satan Tetris (1984) yer alıyordu. İkinci sırada ise 2011 yılında çıkış yapan Minecraft var. Minecraft 154 milyon adet satmış.



Red Dead Redemption 2, 24 milyon sattı

Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2'nin satışlarındaki son rakamları da açıkladı. Geçtiğimiz yılın en popüler yapımı olan RDR 2, 31 Mart itibarıyla toplam 24 milyon kopya satmış. Take-Two, RDR 2'nin beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğini ifade ediyor



Red Dead Redemption 2, 31 Aralık 2018'e kadar olan süreçte 23 milyon adet satmıştı. Yani geride bıraktığımız çeyrekte sadece 1 milyon adet satılmış. Satışlarda ciddi bir yavaşlama olduğu görülüyor ancak zaten böyle bir durum bekleniyordu.

https://www.gamespot.com/articles/gta-5-which-is-6-years-old-continues-to-sell-incre/1100-6466862/