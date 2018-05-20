GTA 5'in yayıncısına göre PlayStation 5 için biraz daha bekleyeceğiz

Sony’nin bir sonraki oyun konsolu olması beklenen PlayStation 5 ile ilgili spekülasyonlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. GTA 5 gibi popüler oyunların arkasındaki yayıncı olan Take-Two, konsolun piyasaya çıkış tarihine ilişkin bir kanıya varmış gibi görünüyor. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, PS5'in ne zaman çıkacağıyla ilgili görüşünü açıkladı.

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Şirketin son finansal konferansı sırasında konuşan Zelnick, konsolun 2020'de piyasaya sürülebileceğini söyledi. Aslına bakılırsa bahsi geçen tarihi ilk kez duymuyoruz. Geçen ay yayınlanan bir analist raporu da konsolun 2020'de çıkabileceğini ortaya koymuştu. Geçtiğimiz günlerde ise bazı PS5 bileşenlerinin üretimin çoktan başlamış olabileceği yönünde bazı spekülasyonlar da duyduk.

PS5 için önümüzde birkaç yıl var

Diğer yandan Sony ve Microsoft gibi şirketlerin şimdiki nesil konsollarına dair yaklaşımlarında bir değişime şahit olduk. Hem Sony hem de Microsoft, sadece güncellenmiş bir model çıkarmak yerine PS4 Pro ve Xbox One X gibi daha güçlü konsollar piyasaya sürdüler. Bu açıdan bakıldığında en erken iki sene sonra çıkacak olan PlayStation 5'in çıtayı oldukça yüksek bir seviyeye taşıyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

https://www.dualshockers.com/take-two-ps5-pc/