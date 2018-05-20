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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GTA 5'in yayıncısına göre PlayStation 5 için biraz daha bekleyeceğiz

Sony'nin bir sonraki oyun konsolu olması beklenen PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick bu konudaki tahminini açıkladı.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony’nin bir sonraki oyun konsolu olması beklenen PlayStation 5 ile ilgili spekülasyonlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. GTA 5 gibi popüler oyunların arkasındaki yayıncı olan Take-Two, konsolun piyasaya çıkış tarihine ilişkin bir kanıya varmış gibi görünüyor. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, PS5'in ne zaman çıkacağıyla ilgili görüşünü açıkladı.
Ayrıca Bkz. "FDA, migren önleyici Aimovig'in satışına onay verdi"
Şirketin son finansal konferansı sırasında konuşan Zelnick, konsolun 2020'de piyasaya sürülebileceğini söyledi. Aslına bakılırsa bahsi geçen tarihi ilk kez duymuyoruz. Geçen ay yayınlanan bir analist raporu da konsolun 2020'de çıkabileceğini ortaya koymuştu. Geçtiğimiz günlerde ise bazı PS5 bileşenlerinin üretimin çoktan başlamış olabileceği yönünde bazı spekülasyonlar da duyduk.
GTA 5'in yayıncısına göre PlayStation 5 için biraz daha bekleyeceğiz

PS5 için önümüzde birkaç yıl var

Diğer yandan Sony ve Microsoft gibi şirketlerin şimdiki nesil konsollarına dair yaklaşımlarında bir değişime şahit olduk. Hem Sony hem de Microsoft, sadece güncellenmiş bir model çıkarmak yerine PS4 Pro ve Xbox One X gibi daha güçlü konsollar piyasaya sürdüler. Bu açıdan bakıldığında en erken iki sene sonra çıkacak olan PlayStation 5'in çıtayı oldukça yüksek bir seviyeye taşıyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

https://www.dualshockers.com/take-two-ps5-pc/ Yorum Yaz
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GoldPunch 1 yıl en beğenilen intel7mix
Hocam gitgide kısalmadı ki hep 6 ya da 7 yıllık aralarla konsollar çıktı zaten. PS4 Pro'yu saymıyorum tabi o opsiyonel.
PS 1- 1994
PS2 - 2000
PS3 - 2006
PS4 - 2013
Muhtemel PS5 tarihi ise - 2020
Hocam gitgide kısalmadı ki hep 6 ya da 7 yıllık aralarla konsollar çıktı zaten. PS4 Pro'yu saymıyorum tabi o opsiyonel.PS 1- 1994PS2 - 2000PS3...
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bado6100 12 ay
Tabi canım, 1 MBit upload ile kesin buluttan 4K oyun oynarız.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Yahu bırakın konsol alıp sistem toplamayı. Bu işin sonu yok ki. Delirdiniz mi siz. Oyunlar güçlendikçe sistemler de güçlenmesi gerekiyor. Bir oyunu oynatacak cihazın en az 4000 lira olması gerekiyor. Konsollar ucuz ama oyunları pahalı fiyatı oradan çıkarıyor. Bu yeni sistem ve oyunlar için bir oyuncunun cebinden minimum 5000 lirayı koparmaları gerek ki oyun dünyası ayakta kalsın. 5000 lira. Bakın bu rakam sadece oyun oynamak için. Böyle saçmalık mı olur. Oyun ne yaa? En pahalı eğlence.
Online bulut üzerinden sistem kurmadan oyunlar oynanmaması mümkün ama oyuna bu kadar para saçan enayi ergen var iken tabii ki oyun dünyası patronları buna izin vermeyecektir.
Ben artık oyun almıyorum, sistem toplamıyorum, alana da gülüyorum. Paraya yazık. Bir çocuğun bir yıllık okul eğitim masrafını sırf oyun oynasın diye buna yatırmak. Akıl fikir dağıtsın Allah ne diyeyim.
Şimdi bu söylediğime gülenler zamanında evine zebille müzik CD'si, binlerce DVD yığan kitle. N'oldu o bütün film ve müzik arşivi çöpe gitti. MP3, Avi, internet çıktı hiç birine gerek kalmadı. Oyunlar da böyle olacak. Onca konsollarınıza, oyun DVD'lerinize kurduğunuz sistemlere birgün bay bay diyeceksiniz, yazık niye bu kadar para yatırdım diye üzüleceksiniz. Çünkü online bulut sistemi illa ve katiyen gelecek. Ne konsol kalacak ne oyun bilgisayarı.
Bu söylediklerime inanmayan Bilimkurgu diyen çıkmaz inşallah.
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bado6100 1 yıl
2020'den önce çıkacağına ihtimal vermiyorum.
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Scaleo 1 yıl
NE kadar iğrenç bir tasarım, taşırken düşürür kırarsın bunu :)
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anadolu87 1 yıl
Ben 2019 kasım diyorum.
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esmerbuyucu 1 yıl
2019'da çıkacak gibi. PS4 ile 6 sene, PS4 Pro ile 3 sene arası olmuş oluyor.
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Dürüstİnsan 1 yıl
2020 bence iyi bir tarih olur. 4k 60 fps sorunsuz bir deneyim sunan bir konsol herkesi memnun eder.
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Redunay 1 yıl
"İki sene sonra çıkacak olan PlayStation 5'in çıtayı oldukça yüksek bir seviyeye taşıyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz."
O devir ps3 ile kapandı. Basit donanım, ucuz işcilik, uygun fiyat makbül artık. Ps5 den uçan kaçan bir donanım beklemiyorum.
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fuujitsu 1 yıl
2021 diyorum daha önce çıkması ps4 pro alanlara büyük kazık olur.
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KalemKolik 1 yıl fuujitsu
Ne alaka hocam? Ps4 Pro yeni konsol mu?
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DigitalKral 1 yıl fuujitsu
PS4 PRO 'da PS4 alanlara büyük kazık değil mi?
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Cute Hentai 1 yıl
2019'da çıkması muhtemel. 2020'ye bırakmazlar. Son kozları olan GOW'da çıktı. Bu sene sonuna kadar TLOU2 ve birkaç hit exc. oyun ile PS4'e final yaparlar.
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