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GTA V dünyanın en çok satan dijital medyası oldu

Oyun dünyasında 5 yılını geride bırakan GTA V serisinin en iyi oyunu olmayı başardı. Hatta oyun dünyasının en iyi oyunu desek yanılmış olmayız. Rakamlar inanılmaz.
1 yıl
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22
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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90’lı yılların sonunda kuş bakışı oynanan yapısıyla piyasaya çıktığında kimse Grand Theft Auto serisinin oyun dünyasının altını üstüne getireceğini bilmiyordu. 22 yıllık süreçte adeta evrim geçiren oyun bugün en çok satan dijital medya ünvanını aldı.

GTA V ne kadar sattı?

Yapılan açıklamaya göre GTA V oyunu toplamda 90 milyon satış ve 6 milyar dolar seviyesine ulaşarak dijital medya dünyasında bir rekora imza attı. Bugüne kadar ne bir film ne bir oyun ne de bir albüm bu denli yüksek satış rakamlarına ulaşabildi. GTA V yapımına en yakın oyun ise 26.5 milyon satışla Call of Duty: Modern Warfare oldu.

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Bununla ilgili hazırlanan görselde de dikkat çekeceği gibi daha önce GTA oyunları en fazla 27.5 milyon adetlik satış rakamına ulaşabilmişti. GTA 4 ise 25 milyonda kalmıştı. GTA V yapımının bir anda 4 kata yakın fırlamış olması dikkat çekici.

Elbette oyuna ayrılan bütçe inanılmaz boyutlarda. Geliştirme, dağıtım ve pazarlama olarak toplamda 265 milyon dolarlık bir bütçe söz konusu. Bu rakam Avatar’ın bütçesinden bile fazla. Sonuçta elde ettiği gelir de 3 kat fark atmış.

2013 yılında piyasaya çıkan GTA V oyunu Take Two hisselerine de tavan yaptırmıştı. Oyunun büyük başarısı sayesinde hisseler 13$’dan 4 yıl içerisinde 125$ seviyesine kadar çıktı. Hali hazırda hisseler 100$ civarında geziniyor. Yani oyun hissedarlara da önemli bir para kazandırdı.


https://www.tweaktown.com/news/61482/grand-theft-auto-highest-grossing-media-title/index.html Yorum Yaz
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Fx_57,5 1 yıl en beğenilen Erasmus78
mantığın yanlış.
cod her oyunu geliştirmek için tek tek bütçe pr vs ayırıyor gta5 tek bir oyun.
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DH Misafiri 1 yıl
Minecraft birinci saniyordum?
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Ranez 1 yıl
Yenisini merak ediyorum açıkçası ama Online'ın suyunu iyice çıkarmadan yeni bir GTA çıkarmayacaklar herhalde.
IV - TLAD - TBoGT - V - Online derken yıllardır online güncellemeleri dışında bir şey yok.
Önce konsollara çıkacak, sonra PC'ye çıkacak; ilk çıktığı an da sorunlu olacak bir iki ay düzelmesini driver güncellemesini bekleyeceksin falan derken yıl olacak 2030 bu gidişle.
TLAD - TBoGT gibi episodik hikaye güncellemeleri çıkarsalar keşke. Çok eğlenmiştim o DLC'lerle.
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V2 1 yıl
GTA 5 harita genişliği vs iyide evlere giremiyorsun hiç ilginç br şey yok oyun içinde. 2 saat takıl araba vs dağ taş sonra oyun sıkıcı bir hal alıyor.
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agent1453 1 yıl
Gta 5 redux mod'a eşdeğer grafik kalitesini çıkarsa daha bile artar satışlar.
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darkhair 1 yıl
Bence hak ediyor.
Director modu stres olduğum zamanlarda yarım saat açar oynarım.
Grafikler tatmin edici, gerçek dünyada asla yapamayacağın şeyleri sunuyor.
GTA V'den daha iyi, daha kaliteli bir araba oyun var "özellikle hikaye konusunda IV daha iyi V'den"
Fakat şu noktayı kaçırıyorsunuz;
En son ne zaman Witcher gibi bir orta dünyaya gidip at koşturdunuz? veya COD gibi dünyayı kötü adamların elinden kurtardınız?
Aradaki fark o işte. Herkesin yılda en az bir kere düşündüğü "ya şu arabaya da şunu taksam iyi olur, şu herif beni sinir etti keşke üstüne sürebilsem" gibi absürd, mantık dışı şeyleri GTA ile istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz...
Tebrik etmek lazım. Piyasayı iyi analiz edip aynı oyunu 3 farklı platforma satıp parayı cukkaladılar...
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TheNewAtilla 1 yıl darkhair
Sorun zaten gtanın rakibinin olmayışı.
Bu arada araba ağırlıklı oynuyorsan gta falan hikaye, forza horizon oyna
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TheNewAtilla 1 yıl
Oyun dünyasının acizliğini gösteren bir tablo.
Gta v gibi içi boş bir oyun açık ara farkla en çok satan oyun oluyor. Witcher 3 gibi buglarla dolu bir oyun modern dönemin en sevilen yapımı oluyor.
Dipçe: iki oyunuda 100 saat civarı oynadım. Witcher 3 ü deli gibi severim.
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tostumm 1 yıl TheNewAtilla
Gta san andreas gibi bir oyundan sonra üstüne grafik dışında hiç bir şey ekleyememiş bir oyun. Üstelik bir eski sürümü olan Gta 4'ün fizik motoru bile bu oyundan iyi. Tüm bunlara rağmen çok fazla ilgi görmesi; güncel, popÜler, açık dünya oluşu ve bu açık dünyada modlarla birlikte yapılabilecek bir sürü aktivite olunca sattırıyor. Bugün san andreas'ın grafiklerini geliştirip tekrardan piyasaya versen yine bu kadar satar emin olun. Olay gta v oluşu, süper bir oyun oluşu değil, dışarıda takılabileceğin bir ortam oluşundan kaynaklanıyor.
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bkaakco 1 yıl
Dikkatli bir şekilde inceleyen görecektir, çok büyük emekle hazırlanmış bir yapım. Halen de destek veriliyor. İnsanlar bu oyunu 2 hatta 3 platforma alıyorsa (Kaldı ki fiyatı da ucuz değil) bu durum oyunun gerçekten kaliteli olduğunu gösterir. Bence hak ediyor.
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thanatos13 1 yıl
hak ediyor kardeşim
hala oyunun online bölümüne yeni etkinlikler geliyor..
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Tebriği sonuna kadar hak ediyorlar
Uzunca süre severek oynadığım bir oyundur GTA V.
Yalnız bu arada PC'de hile ve mod vakalarının önüne neden geçilmediği, hiçbir önlem alınmadığının sebebi şimdi belli oldu. Demek ki genel payın %2.1'ine sahip olunca hilecilerden mağdur oyuncuları pek önemsemiyor Rockstar
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intel7mix 1 yıl
60 doların sonuna kadar hak ettiği ve vaktinizin eğlenceli geçirtebilen oyundur
Arkadaşlarınızla oynuyorsanız sohbet ve oyun baya sarıyor ve saatlerce oynayabiliyorsunuz
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