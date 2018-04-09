GTA V dünyanın en çok satan dijital medyası oldu

90’lı yılların sonunda kuş bakışı oynanan yapısıyla piyasaya çıktığında kimse Grand Theft Auto serisinin oyun dünyasının altını üstüne getireceğini bilmiyordu. 22 yıllık süreçte adeta evrim geçiren oyun bugün en çok satan dijital medya ünvanını aldı.

GTA V ne kadar sattı?

Yapılan açıklamaya göre GTA V oyunu toplamda 90 milyon satış ve 6 milyar dolar seviyesine ulaşarak dijital medya dünyasında bir rekora imza attı. Bugüne kadar ne bir film ne bir oyun ne de bir albüm bu denli yüksek satış rakamlarına ulaşabildi. GTA V yapımına en yakın oyun ise 26.5 milyon satışla Call of Duty: Modern Warfare oldu.

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Bununla ilgili hazırlanan görselde de dikkat çekeceği gibi daha önce GTA oyunları en fazla 27.5 milyon adetlik satış rakamına ulaşabilmişti. GTA 4 ise 25 milyonda kalmıştı. GTA V yapımının bir anda 4 kata yakın fırlamış olması dikkat çekici.

Elbette oyuna ayrılan bütçe inanılmaz boyutlarda. Geliştirme, dağıtım ve pazarlama olarak toplamda 265 milyon dolarlık bir bütçe söz konusu. Bu rakam Avatar’ın bütçesinden bile fazla. Sonuçta elde ettiği gelir de 3 kat fark atmış.

2013 yılında piyasaya çıkan GTA V oyunu Take Two hisselerine de tavan yaptırmıştı. Oyunun büyük başarısı sayesinde hisseler 13$’dan 4 yıl içerisinde 125$ seviyesine kadar çıktı. Hali hazırda hisseler 100$ civarında geziniyor. Yani oyun hissedarlara da önemli bir para kazandırdı.