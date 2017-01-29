Galatasaray ve Fenerbahçe e-spor derbisi bu akşam canlı yayınlanacak

Uzun yıllardır başta futbol olmak üzere birçok farklı branşta ezeli rekabet içerisinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez sanal dünyada karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk Ligi’nde mücadele etmeye başlayan 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, bugün saat 16:00'da merakla beklenen ilk randevularına çıkacak

İki maçlık seri şeklinde oynanacak lig aşaması aynı futboldaki gibi (galibiyet 3 puan, beraberlik 1'er puan ve mağlubiyet 0 puan) puanlama sistemine sahip. Lig sıralamasında ilk altıya giren takımlar mevsim finallerine yükselmeye hak kazanacak. İlk iki sıradaki takımlar mevsim finallerine yarı finalden başlarken, 3 ila 6. sıradaki takımlar ise çeyrek finalde ter dökecek.

League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV’den canlı olarak yayınlanacak müsabaka ilk olması açısından oyun tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bakalım dev maç sonucunda hangi takımın yüzü gülecek...