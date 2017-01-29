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Galatasaray ve Fenerbahçe e-spor derbisi bu akşam canlı yayınlanacak

Türkiye’nin iki büyük spor kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe’nin e-spor takımları, League of Legends’da ilk kez kozlarını paylaşmak üzere bu akşam canlı yayında karşılaşacaklar.
2 yıl
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95
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Uzun yıllardır başta futbol olmak üzere birçok farklı branşta ezeli rekabet içerisinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez sanal dünyada karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk Ligi’nde mücadele etmeye başlayan 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, bugün saat 16:00'da merakla beklenen ilk randevularına çıkacak
İki maçlık seri şeklinde oynanacak lig aşaması aynı futboldaki gibi (galibiyet 3 puan, beraberlik 1'er puan ve mağlubiyet 0 puan) puanlama sistemine sahip. Lig sıralamasında ilk altıya giren takımlar mevsim finallerine yükselmeye hak kazanacak. İlk iki sıradaki takımlar mevsim finallerine yarı finalden başlarken, 3 ila 6. sıradaki takımlar ise çeyrek finalde ter dökecek.
League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV’den canlı olarak yayınlanacak müsabaka ilk olması açısından oyun tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bakalım dev maç sonucunda hangi takımın yüzü gülecek...

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Sirkadyen 2 yıl en beğenilen Tanrıkut Mete Han
Fenerbahçe Taraftarı
Bu ne yahu dalga mı geçiyorsunuz çocukların oynadığı oyundan derbi yaratmaya mı çalışıyorsunuz

Gerek DOTA olsun gerek LoL olsun, çocukların oynadığı diye küçük gördüğün bilgisayar oyunları dünya genelinde yüzbinlerce oyuncuya ve önemli bir gelire sahip. DOTA örneğin en son düzenlediği uluslararası turnuvasında 20 milyon dolardı ödül havuzu. Çocuk oyunuysa madem buyur katıl, ödülü al. Satranç neyse MOBA oyunları da odur, Minecraft oynamıyorlar orda.
Fenerbahçe TaraftarıBu ne yahu dalga mı geçiyorsunuz çocukların oynadığı oyundan derbi yaratmaya mı çalışıyorsunuzGer...
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İzole Bant 2 yıl
E-Spor nedir lan ? Asosyal ergenlerin kendilerini avutmak için uydurduğu bir tanımlama.Pardon parmak kaslarını ve eklemlerini çalıştırarak mükemmel bir efor sarf ediyorlar
Yakında bilgisayar hariç tek aktiviteleri olan mastürbasyona da spor diyecekler
E-Spor nedir lan ? Asosyal ergenlerin kendilerini avutmak için uydurduğu bir tanımlama.Pardon parmak kaslarını ve eklemlerini çalıştırarak mükemmel bir efor sa...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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ǤЅ 2 yıl
e spor nedir ya
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fuujitsu 2 yıl
Sizin kafa basmıyor herhalde millet dönen paralardan ziyade toto büyüten bir etkinliğin spor kelimesiyle zikredilmesi ile dalga geçiyor. Adamlar halen daha kaç milyon dolar dönüyor diye cevap veriyorlar.
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Ölüyen Yürüler 2 yıl
Adamlar hem ayda 10 milyar alıyor hem de eğleniyor.Çoğu da üniversitesine devam ediyor. Gayet mantıklı ve güzel. Laf atmayı bırakın.
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Mr.Chesterfield 2 yıl
Kulubü internet kafeye çevirdiler
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Paetzold 2 yıl
Adamlarin güzel mesleği var. Oyun oynayip eğlenerek para kazaniyolar. Bizimkilerde vırvır anca.
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Asterix 2 yıl
Yeminle forum gerikafali bos beyinli insan dolu. Adamlar espora laf ediyor burada bir siz akillisiniz bu ise milyonlar doken futbol ve nba takimlari aptal dimi
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SPaCeLoRD 2 yıl
şaka gibi yorumlar dönmüş :) milyon dolar ödüllü turnuvalar var, millet deli gibi oynuyor. bu ortamdaki oyuncuların bizim ünlüler kadar takipçileri hayranları var resmen. adam gelmiş asosyal gençler diyor :) o asosyal gençler senin benim evde toto büyütmek için zaman öldürdüğümüz şeyden senden benden çok kazanıyor :)
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DinoCrocetti 2 yıl
Ahahaha Koç varmış bir de .Ne işe yarıyor bu Koç ? "Sol kanattan skill atın" mı diyor ? Alan savunması mı yaptırıyor ?
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IslakBanyoTerliği 2 yıl
Milletin zevkine ne diye karışıyorsunuz anlamıyorum ki. Tamam ben de takip etmiyorum da siz sanki boş zamanınızda atomu mu parçalıyorsunuz?
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baris01 2 yıl
Eski Knight'ın turnuvası olsa Gsliler karus Fb liler Human kale savasında kapışsak süper olur
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barriss 2 yıl
E spor nedir diyen arkadaşlara yazıyorum 2022 Asya oyunlarında e sporcular da yarışacak ve madalya kazanacak ben 27 yaşındayım cs go ve lol den kazandığım para ile 2012 mazda 3 aldim oyun boş boş oynanmaz emek ister bilek ister en önemlisi zaman ister herkes de oyun oynayamaz.
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl barriss
Orijinalden alıntı: barriss
E spor nedir diyen arkadaşlara yazıyorum 2022 Asya oyunlarında e sporcular da yarışacak ve madalya kazanacak ben 27 yaşındayım cs go ve lol den kazandığım para ile 2012 mazda 3 aldim oyun boş boş oynanmaz emek ister bilek ister en önemlisi zaman ister herkes de oyun oynayamaz.

Ciddi misiniz?
Helal olsun oyunla araba almak kolay iş değildir herhalde oyunlar bu kadar el ayak altına düşmüşken.
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