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    Galaxy A20s tanıtıldı: İşte özellikleri

    Samsung Galaxy A20 modeline göre Kamera tarafında biraz daha iyileşen ancak yonga seti ve ekran tarafında biraz geriye giden Samsung Galaxy A20s modeli tanıtıldı.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un giriş seviyesine yönelik akıllı telefon tanıtımları hız kesmiyor. Galaxy M10s ve Galaxy M30s modellerinden sonra giriş seviyesinde Galaxy A20s akıllı telefon modeli de resmiyet kazandı.

    Galaxy A20s özellikleri

    Galaxy A20s aslında Galaxy A20 modeli için bir güncelleme olarak gösterilebilir ancak Samsung maliyet adına bazı özellikleri de kırpmış.

    Galaxy A20s modelinde ekran boyutu 6.5 inçe yükseliyor ancak 1560x720 piksel çözünürlüğündeki panel Super AMOLED yerine LCD kullanıyor. Ekran konusunda net bilgi yok ancak Galaxy A10s modelinde de LCD ekran bulunuyordu.

    Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiriciden karting oyunu denemesi"

    Diğer bir farklılık ise Cortex-A73 çekirdekleri olan Exynos 7884 yonga setinin yerine 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinin yer alması. Bu da performansı bir miktar daha aşağı çekecektir.

    Kamera tarafında ise artık 3 sensör yer alıyor. 13MP çözünürlüğünde ana sensör f1.8 aralığa sahip ve karanlık ortamlarda biraz daha başarılı. Yanında ise 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde.

    4000mAh kapasiteli bataryası olan Galaxy A20s modeli 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ile gelecek. Henüz telefonun fiyatı açıklanmadı.

     


    https://www.sammobile.com/news/galaxy-a20s-announced-with-triple-rear-cameras-6-5-inch-display/ Yorum Yaz
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    Sempron 3200 2 sa. yeni yorumcu
    A53 mimarisi çok eski. 2014-2015 cihazların yonga setleri bu mimariyi kullanıyordu. Enerji veririmliliği çok kötü ayrıca ısınma sorunları olan bir mimari
    SD 625 ise bu cihaz için hiç olmamış. Güncel olmayan güncel cihaz yapmak işte böyle bişey.
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    khytr89 2 sa.
    GSMArena'da Snapdragon 450 ile geleceği yazıyor ?
    Chipset: Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
    gsmarena.com/...
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    napolyon94 3 sa.
    kelepir s625 yongaları hala depolarda.
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