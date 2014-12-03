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Galaxy A7 Samsung'un en ince akıllı telefonu olabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy A7 Samsung'un en ince akıllı telefonu olabilir

Samsung'un metal kasa kullandığı yeni akıllı telefon serisi Galaxy A, üretim sorunları nedeniyle henüz yaygın satışa sunulmuş değil ancak serinin amiral gemisi de yola çıkmak üzere. 

Seride Galaxy A3 ve A5 modelleri resmiyet kazanmıştı. Serinin en üst seviye modeli Galaxy A7 de sertifika onaylarında görünmeye başladı. Gelen bilgilere göre model Samsung'un en inca akıllı telefonu olmaya aday. 

Çin haberleşme komisyonu onayından geçen Galaxy A7 modeli 6.3mm kasa kalınlığına sahip ve şimdiye kadar bu denli ince bir Samsung akıllı telefonu piyasaya sürülmemişti. Mevcut en ince model ise 6.7mm ile Galaxy A5 olarak öne çıkıyor. 

Galaxy A7 modelinde 5.5 inçlik Full HD bir ekran ve 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yer alıyor. Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırdığı için türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Adreno 405 grafik birimi ve Lollipop güncellemesi ile birlikte yongasetinin orta seviye segmentinde öne çıkan bir performans sergilemesi bekleniyor. 

Galaxy A7 modelinde bunun haricinde 2GB RAM, 16GB artırılamayan dahili depolama, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, LTE desteği, Full HD video kaydı, Android 4.4.4 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin 450/500 Avro aralığında bir fiyata sahip olacağı ve ilk olarak Çin'de satışa çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-Galaxy-A7-Samsungs-thinnest-smartphone-ever_id63422 Yorum Yaz
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alp0007 5 yıl
çok ince yoksa pilsiz mi çıkıyor?
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MonitörKertenkelesi 5 yıl
Modellerin ayrı bir özelliği kalmadı günümüzde, şu yukaridaki resmin üzerine herhani bir telefon firmasının ismini yapıştırsan kimse garipsemez çünkü epi topu aynı kasa, aynı ekran aynı kesim kutular. Daha ince olması dışında sadece içindeki uygulamalar ve işletim sisteminin ve pilinin gücünü tartışabiliriz.
Millet kılıf alıyor kılıfta yaratıcı bi şey bulsunlar artık diye düşünüyorlar sanırım firmalar, onlar da haklı.
Bu yüzden görselleri görmenin bi mantığı yok şu zamanda hepsi aynı...
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lj94 5 yıl
bunlar neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum 3 mm kalın olsun bataryası çok olsun yahu.
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Fakirdepocu 5 yıl lj94
lj94
bunlar neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum 3 mm kalın olsun bataryası çok olsun yahu.

+1
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1BilimAdamı 5 yıl
a7 plusta s810 ile gelir
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doctor_bey 5 yıl
Beyaz renkte çok kötü duruyor (en azından fotoğrafta) fakat siyah renkte hoş olacağını düşünüyorum;onun dışında fiyat bakımından biraz tereddüt ettirecek bir model,buna vereceğimiz paraya daha iyi modeller alınabilirken açıkçası pek buna bakılmayacağını düşünüyorum
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sis651 5 yıl
Katlanıyor mu?
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BurakTNS 5 yıl
Geldi yine tipini s...
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murat425 5 yıl
Abi bu tasarim nedir ya.Samsung un tasarim olarak komple degisiklige gitmesi şart.Bu tasarimlar baydı artik.
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paldov 5 yıl
tasarım çöp demekten biz yorulduk, adamlar aynı tasarımdan yorulup sıkılmadı.

helal olsun valla.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
sd kart yok. Ayrıca bu tasarımı görmüş gibiyim birde pilde çıkmasın tam iphone stili olur. project zero buysa üstü kalsın.
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The Tenth Doctor 5 yıl
500€ = 1500 TL yaklaşık, 1800e gelir buraya. M8 var, z2 var, g3 var o fiyata. Hatta biraz eklenip ip6 alınabilir. Neden bu alınsın da? Saçma model olmuş açıkçası. 16GB Depolama nedir aynı arkadaşın dediği gibi 10gb kullanılıyor olacak. Kanser eder. Bir de kusuruma bakmayın, 615 mi daha güçlü yoksa 801ab-ac mi? L için konuşuyorum. Eğer 801ler daha iyi ise bu tamamen saçmalık olmuş?
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wolf silver 5 yıl
Hayır yani niye 16 gb ve arttırılamiyor?? İyi bir seçenek olabilirdi ancak bu yüzden kaybediyor. Zaten ortalama 10 gb kullanabilirsunuz....
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