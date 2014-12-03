Galaxy A7 Samsung'un en ince akıllı telefonu olabilir





Samsung'un metal kasa kullandığı yeni akıllı telefon serisi Galaxy A, üretim sorunları nedeniyle henüz yaygın satışa sunulmuş değil ancak serinin amiral gemisi de yola çıkmak üzere.





Seride Galaxy A3 ve A5 modelleri resmiyet kazanmıştı. Serinin en üst seviye modeli Galaxy A7 de sertifika onaylarında görünmeye başladı. Gelen bilgilere göre model Samsung'un en inca akıllı telefonu olmaya aday.





Çin haberleşme komisyonu onayından geçen Galaxy A7 modeli 6.3mm kasa kalınlığına sahip ve şimdiye kadar bu denli ince bir Samsung akıllı telefonu piyasaya sürülmemişti. Mevcut en ince model ise 6.7mm ile Galaxy A5 olarak öne çıkıyor.





Galaxy A7 modelinde 5.5 inçlik Full HD bir ekran ve 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yer alıyor. Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırdığı için türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Adreno 405 grafik birimi ve Lollipop güncellemesi ile birlikte yongasetinin orta seviye segmentinde öne çıkan bir performans sergilemesi bekleniyor.





Galaxy A7 modelinde bunun haricinde 2GB RAM, 16GB artırılamayan dahili depolama, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, LTE desteği, Full HD video kaydı, Android 4.4.4 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin 450/500 Avro aralığında bir fiyata sahip olacağı ve ilk olarak Çin'de satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-Galaxy-A7-Samsungs-thinnest-smartphone-ever_id63422