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Galaxy A80 ülkemizde satışa sunuldu

Dönebilen yapıdaki kızaklı arka kamera setiyle ilgi çeken Samsung Galaxy A80 ülkemizde de raflara çıkıyor. Samsung Galaxy A80 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un dönebilen yapıdaki kızaklı kamerasıyla ilgi odağı olan Galaxy A80 akıllı telefon modeli ülkemizde de satışa sunuldu. Gerek ülkemizdeki döviz kurları gerekse de yurt dışı fiyatının yüksek olması telefonu amiral gemisi seviyesine çıkarmış.

Samsung Galaxy A80 özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran barındıran modele Snapdragon 730G yonga seti güç veriyor. Sistem 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

Ayrıca Bkz. "HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir"

48 MP + 8 MP (geniş açı) + 3D ToF şeklindeki kamera kombinasyonu dönebilen yapısı sayesinde hem arka hem de ön tarafta kullanılabiliyor. Kamerayı döndürmek için arka kısmın kaydırılması gerekiyor. 3700mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 25W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Samsung Galaxy A80 akıllı telefon modelinin ülkemizde belirlenen fiyatı 6099TL şeklinde. Pek çok mağazada cihazın satışına başlanmış durumda. Bu seviyede pek çok amiral gemisi bulmak mümkün olduğu için Galaxy A80 modelinin işi biraz zor olacak.

 

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crazy585858 1 sa.
3500 liraya seve seve düşecek.S10 plus varken bunu kim neden alsın ?Samsung Tr ilk başta kime kitlersek iyidir diye düşünüyor.
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Whippoorwill 1 sa.
Oooo sıcak fırsat.
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AlliedSL 4 sa.
Bu fiyat ve bu tasarımla 2 hayır aldın samsung ,güle güle
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ahmet kontuy 4 sa.
Battery : 3,700mAh
kasayı beğenmedim. android 9 ile geliyormuş gördüğüm kadarıyla. bunu alanın şimdiden buna ne zaman android 10q verecekler acaba deyişini duyar gibiyim.
ya bizim memleketin fertlerini yolunacak kaz mı görüyorlar nedir. bir de bu telefonlara neden 4500/5000 gibi pil monte etmezler. biraz gülle gibi olsun telefon ne var yani bunda. samsung' un ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. on üzerinden puan vermek isterdim.. ama şu an havamda değilim. siz puan verin.
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Bloodin 4 sa.
O kamera öne döndüğünde otomatik netleme özelliğini kapatıyor, hayatımda böyle saçmalık görmedim, onu da geçtim, 4200'e Galaxy S10e alınabiliyorken buna 6000 fiyat çekmek nedir? Hangi yönü Galaxy S10e'den iyi?
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cayadüsensinek 5 sa.
Buna 6 k veren kerizdir kimse kusura bakmasın. S10 plus 6.270 bunun neresine bu fiyatı biçmişler akil kari değil.
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TearsForFears 3 sa. cayadüsensinek
Cihaz %50 ötv ile geldiğinden ve yurt dışı çıkış fiyatı pahalı olduğundan bu fiyatlarda gelmesi normal. s10 plus şu saatten sonra stoklara girseydi 8 binden aşağı olmazdı. Bu fiyatlarda çok daha iyi cihazlar varken pek tercih edilmez orası ayrı mesele tabi.
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GkhnKaanYrtc 5 sa.
Anasının gözü o ne öyle 6k
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kuruwa 5 sa.
3 asgari ücret hadi kolay gele.
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damn2u 5 sa.
Tamam mantıken hoş, bir çok rakibi de bu tasarımı deniyor fakat Samsung nasıl bu kadar çirkin tasarlayabilmiş kamera bölümünü hayret doğrusu. Dünyanın en iyi cihazı olsa, fiyatı makul olsa yine de şu kamera tasarımı yüzünden almak istemezdim. Estetik algısı denen bir şey var yahu.
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stalker(1979) 5 sa.
Fiyat indirimi yapmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.
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