Galaxy A80 ülkemizde satışa sunuldu

Samsung’un dönebilen yapıdaki kızaklı kamerasıyla ilgi odağı olan Galaxy A80 akıllı telefon modeli ülkemizde de satışa sunuldu. Gerek ülkemizdeki döviz kurları gerekse de yurt dışı fiyatının yüksek olması telefonu amiral gemisi seviyesine çıkarmış.

Samsung Galaxy A80 özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran barındıran modele Snapdragon 730G yonga seti güç veriyor. Sistem 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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48 MP + 8 MP (geniş açı) + 3D ToF şeklindeki kamera kombinasyonu dönebilen yapısı sayesinde hem arka hem de ön tarafta kullanılabiliyor. Kamerayı döndürmek için arka kısmın kaydırılması gerekiyor. 3700mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 25W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Samsung Galaxy A80 akıllı telefon modelinin ülkemizde belirlenen fiyatı 6099TL şeklinde. Pek çok mağazada cihazın satışına başlanmış durumda. Bu seviyede pek çok amiral gemisi bulmak mümkün olduğu için Galaxy A80 modelinin işi biraz zor olacak.