HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir

ABD yasakları sonrasında teknoloji dünyasındaki varlığı tehlikeye giren Huawei, B planını devreye soktu. Firma gelecek ay kendi geliştirdiği ve oldukça da güvendiği HongMeng işletim sistemini tanıtmaya hazırlanıyor.

HongMeng neler sunuyor?

Henüz ortada kesin bilgiler olmasa da Huawei patronu yeni işletim sisteminin iOS ve macOS platformlarından hızlı olduğunu ifade etmişti. Analiz uzmanları da HongMeng platformuna şans veriyor.

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Uzmanlara göre HongMeng platformu özellikle Çin’de Android hakimiyetine zarar verebilir. Bu da elbette global oranlarda önemli oynamaların olmasına sebep olacak. Hali hazırda Android işletim sistemi Çin’de kullanılıyor ancak Google arama başta olmak üzere hemen tüm Google hizmetleri yasaklı. Bu durumda üreticiler kendi ara yüzleri veya modifikasyonlar ile faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan HongMeng avantajlı duruma geçiyor.

Huawei’nin bu yıl akıllı telefon satışlarının 100-150 milyon arasında seyretmesi bekleniyor yani yine de yıllık satış rakamları oldukça yüksek. Bu rakamın gelecek yıl tamamen HongMeng işletim sistemi ile gelmesi önemli bir ekosistem oluşturacak. Sadece Huawei değil Oppo ve Vivo gibi Çinli firmaların da HongMeng işletim sistemine yer verebileceği düşünülüyor.

Elbette sayı anlamında HongMeng platformu Android ekosistemine çok zarar veremez ancak global pazarı da hesaba katarsak reklam gelirleri anlamında bir düşüşe sebep olabilir.