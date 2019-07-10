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HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir

Huawei’nin rakip işletim sistemlerinden hızlı olduğunu iddia ettiği HongMeng işletim sistemi gelecek ay tanıtılıyor. Peki HongMeng platformu Android ekosistemini nasıl etkileyecek?
9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
2,5b
10
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD yasakları sonrasında teknoloji dünyasındaki varlığı tehlikeye giren Huawei, B planını devreye soktu. Firma gelecek ay kendi geliştirdiği ve oldukça da güvendiği HongMeng işletim sistemini tanıtmaya hazırlanıyor.

HongMeng neler sunuyor?

Henüz ortada kesin bilgiler olmasa da Huawei patronu yeni işletim sisteminin iOS ve macOS platformlarından hızlı olduğunu ifade etmişti. Analiz uzmanları da HongMeng platformuna şans veriyor.

Ayrıca Bkz. "İlk yerli programlanabilir Drone destek arıyor"

Uzmanlara göre HongMeng platformu özellikle Çin’de Android hakimiyetine zarar verebilir. Bu da elbette global oranlarda önemli oynamaların olmasına sebep olacak. Hali hazırda Android işletim sistemi Çin’de kullanılıyor ancak Google arama başta olmak üzere hemen tüm Google hizmetleri yasaklı. Bu durumda üreticiler kendi ara yüzleri veya modifikasyonlar ile faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan HongMeng avantajlı duruma geçiyor.

Huawei’nin bu yıl akıllı telefon satışlarının 100-150 milyon arasında seyretmesi bekleniyor yani yine de yıllık satış rakamları oldukça yüksek. Bu rakamın gelecek yıl tamamen HongMeng işletim sistemi ile gelmesi önemli bir ekosistem oluşturacak. Sadece Huawei değil Oppo ve Vivo gibi Çinli firmaların da HongMeng işletim sistemine yer verebileceği düşünülüyor.

Elbette sayı anlamında HongMeng platformu Android ekosistemine çok zarar veremez ancak global pazarı da hesaba katarsak reklam gelirleri anlamında bir düşüşe sebep olabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/10/analysts-claim-hongmeng-os-very-likely-to-threaten-androids-dominance/ Yorum Yaz
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NimbleSoul 8 sa. en beğenilen
Ekrem71'den yine -ebilir haberciliği örneği. Ekrem71 gerçek bir kişilik mi yoksa Donanımhaber editörlerinin clickbait ve çöp haberleri yayınladıkları hesap mı diye merak ediyorum. Aklı başında normal bir haber editörünün bu gibi haberler yayınlaması pek mümkün değil. Ya Ekrem71 diye biri yok ya da patronun yeğeni falan herhalde. Aklıma başka bir ihtimal gelmiyor.
Ekrem71'den yine -ebilir haberciliği örneği. Ekrem71 gerçek bir kişilik mi yoksa Donanımhaber editörlerinin clickbait ve çöp haberleri yayınladıkları hesap mı d...
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pUnduli 5 sa.
Huawei ( veya kim piyasaya çıkmayı düşünüyorsa, Nadella varken Microsoft'u unutmak daha mantıklı ) aklı varsa geliştirilmesi javascriptin özelleşmiş bir versiyonu ile olan bir sistem kurar böylece zaten ciddi oranda yeniden kullanılabilir kod elde eder. Bunu da bir şekilde native koda yakın compile ederse pazar payı yakalayabilir.
Redox OS tarzı Rust tabanlı ve Spidermonkey destekli Node ile Mozilla çıksa iyi olurdu ama Firefox OS tan sonra imkansız.
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Merzifonlu Joe 5 sa.
Eğer cidden stabil bir işletim sistemi çıkarabilirlerse ve xiaomi vs. birkaç firmayı yanlarına çekebilirlerse (hatta tek Xiaomi'yi çekse bile olur) uygulamaların yetersiz olması gibi bir durum olamaz. Bu telefonların bu kadar kullanıcısı varken herkes bu altın madenini değerlendirmek isteyecektir. Opera mağazada var chrome yok diyelim. Chrome eski müşterilerini kaybederken Opera deli gibi müşteri kazanır.
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Angel of the Lord 5 sa.
Nedense sağdan soldan reklam çıkacak, tuhaf animasyonlara sahip olacakmış gibi geliyor.
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ilkerinanç 5 sa.
Bence Donanımhaber editörlerinin en büyük çilesi Donanımhaberde editörlük yapmak.Başka sitelerde editörlük yapmak varken sen şansına böyle bir sitede böyle okurlara editörlük yap.Allah başka dert vermesin arkadaş işiniz zor.
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Jowiyaga 6 sa.
HongMeng mi ArcOS mu karar verin artık.
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sounderland 6 sa.
Yaklaşık 500 milyon Emui kullanıcısı var. Yani Microsoft ile arasın da devasa fark var bu yüzden Microsoft ile kıyaslamak saçma olur. Huawei mobil sektörün de (işlemci vs.) kendini kanıtlamış bir firma. Uygulama mağazası hızla gelişecektir bunda şüphe yok. Hatta Huawei maddi olarak geliştiricileri bile destekleyebilir. Asıl soru şu; eğer Xiomi vs gibi firmalar da aynı yazılım altında birleşirse Google mobil sektörün de devasa bir darbe alır.
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Henkan 7 sa. yeni yorumcu
Harbiden herhangi bir analiz yok. Poor content.
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Eric Cartman. 7 sa.
Huawei, şayet işletim sisteminin, Windows Phone işletim sistemi gibi ölü doğmasını istemiyorsa, geliştiricileri ne yapıp edip platforma çekmesi lazım. Gerekirse para dağıtacak... Windows Phone oldukça stabil ve hızlı bir işletim sistemiydi, ancak uygulama marketinin azlığı ve az destek sebebiyle sona erdirildi maalesef.
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alaz1903 7 sa.
Global ismi Hongmeng değil ArcOs diye duyurulan İşletim sistemi apk dosyalarını çalıştıran bir işletim sistemi olacak bu durumda android'de çalıştırabildiğiniz her şeyi kullanma şansınız olacak. Wechat kullanmak zorunda değilsiniz korkmayın.
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canavan06 7 sa.
Artık yeni mekan wechat
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uygulama haber, huawei ve
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