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Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A9'u tanıttı. Samsung Galaxy A9, dünyanın ilk dört arka kameralı telefonu olarak dikkat çekiyor. Galaxy A9, kamera paketiyle pazara yeni bir soluk getiriyor.
7 ay
11,5b
1
33
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı telefonu Galaxy A9’u tanıttı. Samsung Galaxy A9, sahip olduğu dört arka kamerası ile telefon dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Galaxy A9 özellikleri

Galaxy A9’un arka bölümünde yer alan dört kamera da ayrı yeteneklere sahip. Ana kameraya yardımcı kameralar geniş açı, 2x optik zoom ve derinlik tespiti yeteneklerine sahip.
Telefonun ana kamerası 24 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram açıklığı özelliklerine sahip. Telefoto kamera, 2x optik zoom yapabiliyor. Geniş açı kamera, 120 derece açıyla çekim yapıyor. Derinlik algılayan kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera canlı bokeh efekti uygulayabiliyor. Fotoğrafların bokeh şiddeti, çekildikten sonra değiştirilebiliyor. Dört kamera aynı anda çekim yapıp bilgileri tek pikselde toplayabiliyor. Video kaydı yaparken ana kameranın yanında telefoto ve geniş açılı kamera ile de kayıt yapılabiliyor.
Yeni telefonların neredeyse tamamının ekranı, 16:9 yerine 18:9, 18:9 gibi daha uzun en-boy oranını tercih ediyor. Samsung, bu en boy oranına uygun video kaydetmek isteyenler için 18:5:9 oranda video kaydı seçeneğini Galaxy A9'a ekledi. Bu oran seçiliyken, telefonun kendi çözünürlüğü olan 2224x1080 piksel video kaydı yapılıyor.
Selfie çekimi için 24 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında, Sony IMX 576 sensörün tercih edildiği bir kamera bizleri selamlıyor. Son dönemde popüler olan yapay zeka desteği ve tüm kameralar ile aynı anda çekim yapma özelliklerini Galaxy A9'da da görüyoruz.


Çentik furyasının dışında kalmayı tercih eden Samsuıng, 6.3 inç boyutunda Super AMOLED çentiksiz ekran kullanıyor. Ekranın çözünürlüğü FHD+ değere sahip. Telefonun arka yüzü, çift renkli tasarımıyla ışıltılı görünüyor. Parmak izi okuyucu, arka bölümün ortasına yerleştirilmiş. Galaxy A7'de sağ bölümdeki güç butonu üzerine konumlandırılmıştı. Yeni telefonların pek çoğunda kulaklık girişine yer verilmezken Galaxy A9'da 3.5mm kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Standart girişli kulaklığınızı, dönüştürücüye gerek kalmadan kullanabileceksiniz.
Samsung, kendi ürettiği Exynos işlemciler yerine Snapdragon 660'ı tercih ediyor. İki farklı varyasyon ile kullanıcıya sunulacak telefonda 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri bulunacak.
Android Oreo 8.0 ile kutudan çıkan Galaxy A9, 3800 mAh bataryaya sahip. Galaxy A9, 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Galaxy Note 9’da olduğu gibi 512 GB MicroSD kart desteği bu telefonda da yer alıyor.
Samsung Galaxy A9’un dört arka kamerası, gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S ve Galaxy Note modellerinin kameraları hakkında ipucu veriyor. Firmanın yeni amiral gemileri , dört ya da beş kamera ile gelebilir.
Galaxy A9 (2018) siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri Kasım ayında satışa sunulacak. Fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.


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Kefelon 7 ay en beğenilen
- Abi tamam iyi güzel telefon oldu da bu donanımı 200-250 dolara satıyor Çinliler biz 400-500 dolardan nasıl satacağız?
+ Depoda ne kaldı?
- Kamera var bol bol, birazda RAM stokladık.
+ Koy o zaman 4 kamera, 8 GB'da RAM bu yüzden pahalı deriz.
- Abi emin misin, 4 kamera fazla olmasın, Snapdragon 660 ile 8 GB RAM'e ne gerek var ki?
+ Ya koy gitsin Samsung'uz biz alırlar napıcan...
- Abi tamam iyi güzel telefon oldu da bu donanımı 200-250 dolara satıyor Çinliler biz 400-500 dolardan nasıl satacağız?+ Depoda ne kaldı?- Kamera var ...
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komando57 7 ay
4 yetmez komple arkası kamera olsun
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shadowmexo 7 ay
Bir cep telefonuna ilk macro lens ne zaman gelecek sabırsızlıkla bekliyorum. Ben daha önce normal, geniş açı, telefoto ve macro diyordum hep. İlk üçünü farklı kombinasyonlar ile gördük telefonlarda. Geriye sadece macro kaldı. Hadi bakalım şaşırmayın o da yakındır.
Bir cep telefonuna ilk macro lens ne zaman gelecek sabırsızlıkla bekliyorum. Ben daha önce normal, geniş açı, telefoto ve macro diyordum hep. İlk üçünü farklı k...
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DH Misafiri 7 ay
İŞİ SİDİK YARIŞINA DÖNDÜRDÜNÜZ YA HELAL OLSUN SİZE...
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DH Misafiri 7 ay
Nokia 9'da 5 Kamerayla gelecekmis.
Qled ekranli telefon bekliyoruz Samsungdan kameradan önce Amoled ekranlardaki Ghosting olayini bitirin Yil olmus 2018 hala Amoled ekranlarda Burn-In devam ediyor
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OverClocK1ng 7 ay
"Dört kamera aynı anda çekim yapıp bilgileri tek pikselde toplayabiliyor."
4 kamera koymak için şu olay yeter zaten.
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rohan32 7 ay
Ne kadar çirkinsin.
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ahmetbayram5 7 ay
Hoparlörün konumu çok kötü.A8 2018'deki gibi sağ üst yan köşede olmalıydı. Stereo hoparlör de olmalıydı. Yüksek kaliteli ses olmalıydı.
Her zamanki gibi Android sürümü geriden geliyor.
İşlemci de düşük kalmış.
Tüm bunlara rağmen fiyatı köklerler.bence bu telefon lansman fiyatını hak etmeyecek.fiyatlar aşırı arttı.4000 bin tl civarına bu boş telefonu satmaya çalışacak Samsung.
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huseyincarnege 7 ay
SAMSUNG kızdı kamara dolu telefonlar geliyor
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cumur 7 ay
a serisi 3 modeldi 8-10 modele çıkardılar hani artık başka model yoktu bide j c pro modelleri var
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smart1978 7 ay
Samsung ta ozensizlik diz boyu her acidan : Donanimin ile hakkini veremeyen ustelik eskimis Android surumu ile vermesi tuhaf. Mesut un dedigi gibi hic olmazsa 8.1 olsa idi normalde Android 9.0 aylar oncesi cikmisti ... Rezalet.
Bol kamera koymakla gosteris budaliligimi yapiyor ?
Pixel 2 XL sahibiyim daha basirili ozellikle Bokeh Efekti nde ...
Zoom odakli cihaz bile degil videoda optik zoomu yok zaten beklenmez bu tur kamera duzeneklerinde P20 Pro da 3 lu kamerasinda gorduk anca fotograflarda bir gidim zoom anlamli olmakta onun disinda hicbir esprisi yoktur ...
Derinlik efekti icin cok basit LG ve Pixel cihazlarinda lazer focuslama kullanilmaktadir ...
Yapay zeka sadece yazilimsal vardir Snapdragon 660 da . Pixel 2 ve 3 lerdeki gibi harici cevrim disi yapay zekasi yani entegre adanmis yapay zeka seti yoktur Samsung larda .
Qualcomm da Snapdragon 845 sonrasi amiral islemcisinde NPU birimi ile gelecek .
Qualcomm Snapdragon 710 660 845 gibi islemcilerde yazilimsal ilk kademe destegi acilmistir zamanla diger uygun islemciler de yapay zeka yazilimsal destege kavusacak. Yani Snapdragon internete bagli ilen yapay zeka ozelligi ilerde kavusacak o yuzden Snapdragon lu Samsung takilmak diger modelleri icin ifade ediyorum akillica olacaktir.
Samsung bu tur sacmaliklara son vermeli. Her yil sadece tane giris orta ve ust seviye cihaz koymali. Artik S10 Plus yerine de Note10 olarak birlesmeli ...
Apple gibi her yil urun cesitligini asiri bol cesit olmamali ki yazilimsal destek enerjilerini de daha kisa surede saglamis olurlar.
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