Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı telefonu Galaxy A9’u tanıttı. Samsung Galaxy A9, sahip olduğu dört arka kamerası ile telefon dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Galaxy A9 özellikleri

Galaxy A9’un arka bölümünde yer alan dört kamera da ayrı yeteneklere sahip. Ana kameraya yardımcı kameralar geniş açı, 2x optik zoom ve derinlik tespiti yeteneklerine sahip.

Telefonun ana kamerası 24 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram açıklığı özelliklerine sahip. Telefoto kamera, 2x optik zoom yapabiliyor. Geniş açı kamera, 120 derece açıyla çekim yapıyor. Derinlik algılayan kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera canlı bokeh efekti uygulayabiliyor. Fotoğrafların bokeh şiddeti, çekildikten sonra değiştirilebiliyor. Dört kamera aynı anda çekim yapıp bilgileri tek pikselde toplayabiliyor. Video kaydı yaparken ana kameranın yanında telefoto ve geniş açılı kamera ile de kayıt yapılabiliyor.

Yeni telefonların neredeyse tamamının ekranı, 16:9 yerine 18:9, 18:9 gibi daha uzun en-boy oranını tercih ediyor. Samsung, bu en boy oranına uygun video kaydetmek isteyenler için 18:5:9 oranda video kaydı seçeneğini Galaxy A9'a ekledi. Bu oran seçiliyken, telefonun kendi çözünürlüğü olan 2224x1080 piksel video kaydı yapılıyor.

Selfie çekimi için 24 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında, Sony IMX 576 sensörün tercih edildiği bir kamera bizleri selamlıyor. Son dönemde popüler olan yapay zeka desteği ve tüm kameralar ile aynı anda çekim yapma özelliklerini Galaxy A9'da da görüyoruz.

Çentik furyasının dışında kalmayı tercih eden Samsuıng, 6.3 inç boyutunda Super AMOLED çentiksiz ekran kullanıyor. Ekranın çözünürlüğü FHD+ değere sahip. Telefonun arka yüzü, çift renkli tasarımıyla ışıltılı görünüyor. Parmak izi okuyucu, arka bölümün ortasına yerleştirilmiş. Galaxy A7'de sağ bölümdeki güç butonu üzerine konumlandırılmıştı. Yeni telefonların pek çoğunda kulaklık girişine yer verilmezken Galaxy A9'da 3.5mm kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Standart girişli kulaklığınızı, dönüştürücüye gerek kalmadan kullanabileceksiniz.

Samsung, kendi ürettiği Exynos işlemciler yerine Snapdragon 660'ı tercih ediyor. İki farklı varyasyon ile kullanıcıya sunulacak telefonda 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri bulunacak.

Android Oreo 8.0 ile kutudan çıkan Galaxy A9, 3800 mAh bataryaya sahip. Galaxy A9, 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Galaxy Note 9’da olduğu gibi 512 GB MicroSD kart desteği bu telefonda da yer alıyor.

Samsung Galaxy A9’un dört arka kamerası, gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S ve Galaxy Note modellerinin kameraları hakkında ipucu veriyor. Firmanın yeni amiral gemileri , dört ya da beş kamera ile gelebilir.

Galaxy A9 (2018) siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri Kasım ayında satışa sunulacak. Fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.



