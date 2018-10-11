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Razer Chroma destekli Razer Phone 2 duyuruldu

Oyuncu odaklı Razer Phone 2 tanıtıldı. Daha da güçlenen telefon özel soğutma sistemi sayesinde uzun kullanım süreleri de sunuyor. Razer Phone 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
5,2b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Modern anlamda oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfını yeniden canlandıran Razer Phone, devam modeli ile karşınızda. Rekabette biraz geri kalmaya başlayan Razer Phone yeni nesli ile bu dezavantajı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Razer Phone 2 özellikleri ve fiyatı

Klasik telefon tasarımından vazgeçmeyen Razer, ikinci nesil telefonunda da yine aynı çizgiyi korumuş. 16:9 görüntü oranına sahip telefonun üst ve alt kenarları oldukça kalın. Arka kısım ise metal yerine cam kaplama tasarımına yer vermiş. Böylece kablosuz şarj imkânı doğmuş.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı devam ettiren Razer Phone 2, Sharp’ın yeni IGZO panellerine yer verdiği için yüzde 50 civarında daha fazla parlaklık elde etmiş. Tazeleme oranı 120Hz olarak devam ederken Gorilla Glass 5 koruma eklenmiş. Ayrıca IP67 ile suya karşı da dayanıklı.

Ayrıca Bkz. "AMOLED arka ekranlı Nubia X çerçevesiz tasarıma yeni bir yorum getirecek"

Alt ve üst çerçevelerde güçlü stereo hoparlörler yer alıyor. Dolby Atmos destekli olan hoparlörler oyunlar esnasında en iyi ses kalitesini sunmak için optimize edilmiş.

Telefonun arkasını çevirdiğinizde ise dikkat çekici özelliğini görüyorsunuz. Razer logosu Razer Chroma ile desteklenmiş. 16.8 milyon renk arasından ister ön tanımlı profiller isterseniz de kendi profillerinizi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu logo gelen bildirimlerde uygulamaya göre renk değiştiriyor. Kablosuz şarj adaptöründe de Razer Chroma aydınlatması mevcut.

Snapdragon 845 yonga seti ile donatılan Razer Phone 2 özellikle soğutma tarafında çalışmış. Dayanıklı grafitten imal buhar odası bir ısı borusu gibi çalışarak daha fazla soğutma performansı sunuyor. Ayrıca nano ısı engelleyici bileşenler de sıcak noktaların oluşmasını engelliyor.

 

Razer Chroma destekli Razer Phone 2 duyuruldu
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Asus ROG telefonunda gördüğümüz gibi verimli soğutmanın etkisiyle Razer yonga setinin frekansını biraz daha yukarı çekmiş. Ayrıca 120Hz açık olarak telefon 10 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. İlk nesilde bu değer daha düşüktü.

8GB LPDDR4X RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite sunan Razer Phone 2 ayrıca 4000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisinin yanında kablosuz şarj olduğunu da dile getirmiştik

Telefonun arka kısmında 12MP çözünürlüğünde çift Sony sensör var. Ana sensör geniş açı ve OIS desteği sunarken yardımcı sensör de optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Razer Phone 2 oyuncu özelliklerinin yanında kamera açısından da öne çıkacak.

Telefonda 120Hz oyunları görebileceğiniz Razer Cortex uygulaması ile bir de tema mağazası yer alıyor. Razer Phone 2 modeli 799$ gibi sınıfına kıyasla uygun sayılabilecek bir fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/10/10/razer-phone-2-hands-on Yorum Yaz
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alpteki 7 ay en beğenilen
Cerceveler ince olsun diyorsunuz da oyunu oynarsan elin tenar kismi ekrana degiyor. Kalin yapilmasinda ki fizyoloji burdan geliyor , el degse bile ekrana ulasmiyor bu da gayet mantikli
Cerceveler ince olsun diyorsunuz da oyunu oynarsan elin tenar kismi ekrana degiyor. Kalin yapilmasinda ki fizyoloji burdan geliyor , el degse bile ekrana ulasmi...
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Ussuz 7 ay
Şu telefonu razer bile 800 dolara satıyorsa samsung lg vs diğer firmalar resmen bizi düdüklüyor
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onurfredy 7 ay
Oyun icin tus veya kilif gelistirilmesi gerekiyor sanirim yine dokunmatik ekran insan trigger tiusu koyar
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Snmzalp 7 ay
O konuda asusun rog serisi telefon ve aparatları efsane 🤙
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ffrisby 7 ay
Sony sen misin ?
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Ussuz 7 ay
Şu telefonu razer bile 800 dolara satıyorsa samsung lg vs diğer firmalar resmen bizi düdüklüyor
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darkhair 7 ay
Cihaz mükemmele yakın olmuş
Alt üst kalın ama ilk nesil razer phonedaki ses kalitesi göz önüne alındığı vakit, çoğu kişi çerçeveleri göz ardı edicektir.
Kamerası da iyi bir performans sergillerse iyi satış yapar
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ByTelli 7 ay
Şak diye oturmuş kamera dxo dan 100 alıyorsa tamam
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turyunus 7 ay
Keşke çerçeveler biraz daha iyi olsaydı, madem oyun oynarken sıkıntı oluyor o zaman oyunlarda ekranın iki yanına siyah bant dokunmatiğini önleselerdi. Daha iyi bir çözüm olurdu bence.
??
Gerisi harika ama.
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alpteki 7 ay en beğenilen
Cerceveler ince olsun diyorsunuz da oyunu oynarsan elin tenar kismi ekrana degiyor. Kalin yapilmasinda ki fizyoloji burdan geliyor , el degse bile ekrana ulasmiyor bu da gayet mantikli
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Whippoorwill 7 ay
Sony Xperia Z ailesi ölmemiş.
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RaiTaR0 7 ay
Çerçevesiz olup kontrolcü cerceveler eklenebilmeli
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Golden Gate 7 ay
Telefon güzel gözüküyor fakat ne olursa olsun çerçeveler daha ince olmalı.
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