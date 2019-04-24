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AT&T, Galaxy Fold’un yeni teslim tarihi için Haziran ayını işaret ediyor

Medyaya gönderilen inceleme örneklerinde ciddi ekran sorunlarıyla başı derde giren Galaxy Fold modeli ertelenmişti. AT&T, müşterilerine yeni teslim tarihi için Haziran ayını işaret ediyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AT&T, Galaxy Fold’un yeni teslim tarihi için Haziran ayını işaret ediyor
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Akıllı telefon dünyasındaki son dönemin en önemli değişimi katlanabilir cihazlar olarak görülüyordu. Samsung da bu değişimin öncülerinden biri olmak için Galaxy Fold modelini tanıttı. Tanıtımın ardından belli bir süre sessiz kalan firma geçtiğimiz hafta ilk inceleme örneklerini teknoloji basınına gönderdi. Ancak aradan bir gün geçmeden ekran sorunlarıyla gündeme gelen Galaxy Fold’un son kullanıcıya ulaşacağı tarih resmi olarak ertelendi.

Yeni teslim tarihi 13 Haziran olabilir

ABD’nin önemli operatörlerinden AT&T, Galaxy Fold ön sipariş eden müşterilerine bugün bir bilgilendirme maili yolladı. Mailin içerisinde Galaxy Fold modelinin yeni teslim tarihi 13 Haziran olarak gözüküyor. AT&T üzerinden Galaxy Fold satın alan tüm müşterilere benzeri bir mail ulaşmış. Samsung henüz yeni teslim tarihi hakkında açıklama yapmadı. Konu hakkında AT&T ile iletişime geçen The Verge de herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtiyor.

Kısacası henüz resmi bir açıklama olmadığı için net bir şey söylemek mümkün değil. AT&T cihazı satın alan müşterilerine bir tarih verebilmek amacıyla kendisi 13 Haziran’ı belirlemiş olabilir. Çünkü normal şartlarda içinde bulunduğumuz ay itibariyle müşterilere telefonlarının gönderilmeye başlaması gerekiyordu.

Ayrıca Bkz. "Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Samsung gönderdiği ürünleri geri toplayarak hatanın nereden kaynakladığını aramaya odaklanıyor. Her ne olursa olsun Galaxy Fold için böyle bir başlangıcın pek iyi gözüktüğünü söylemek mümkün değil. Samsung sorunu ve çözümünü anladıktan sonra yeni teslim tarihi hakkında mutlaka resmi bir açıklama yapacaktır.


https://www.theverge.com/2019/4/23/18513435/samsung-galaxy-fold-att-ship-date-revised-delay-june-13-2019 Yorum Yaz
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