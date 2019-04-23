Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’

Samsung'un ekranında ciddi problemler yaşadığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold hakkında firmadan açıklama geldi. Açıklamaya göre cihazı kullanıcıya hazır hâle getirmek için çalışılacak.
3 hf.
3,5b
1
10
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung daha önce gelen raporları doğruladı ve 2000 dolarlık katlanabilir akıllı telefonunu dünya çapında satışa çıkarmayı erteledi. Bu ertelemenin ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi fakat önümüzdeki haftalarda bir tarih açıklanacak. 
Bugünün erken saatlerinde Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre Fold en erken Mayıs’ta herhangi bir gün mağazalarda yerini alacak. Samsung ise kendine bu tarihlere yönelik hiçbir kısıtlama koymadı. Yapılan açıklamaya göre ise telefonun belirli aksamlarının yeniden tasarlanması söz konusu. Bu süreç de tahmin edeceğiniz üzere uzun olacaktır.
Galaxy Fold’un dayanıklılığı, sektörün büyük uzmanlarına dağıtılan inceleme birimleriyle birlikte sorgulanır hâle gelmişti. Bu cihazlarda ilk iki günde ortaya çıkan sorunlar, telefonu kullanılmaz hâle getiriyordu ve hepsi de ekranla bağlantılıydı. Kiminin ekranı kendiliğinden bozulurken kimisinin de üstteki koruyucu katmanın soyulmasıyla bozuluyordu. Bu katman ise Samsung’un kenarlarını açıkta bırakmış olması sebebiyle bu uzmanlar tarafından sıradan bir jelatin sanılmıştı.  
Telefonu ön sipariş verenler Samsung’tan gelen açıklamayla rahat olabilirler. Firma bu kişilere telefonu teslim alacaklarının garantisini verdi.

Samsung’un açıklamasının tamamı

"Kısa zaman önce tamamen yeni bir mobil kategorisi ortaya çıkardık: çok sayıda yeni teknolojinin bir araya getirildiği ve ekranın esnek olduğu, katlanabilir bir telefon. Galaxy Fold’un heyecanıyla biz de enerji kazandık. 
Çok sayıda sektör uzmanı bizimle gördükleri büyük potansiyeli paylaştı. Bazıları ek olarak cihazın daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. 
Bu geri dönüşü tam olarak incelemek ve iç testler yürütmek için Galaxy Fold’un sunum tarihini erteleme kararı aldık. Önümüzdeki haftalarda tarihi paylaşmayı planlıyoruz. 
İlk araştırmalara göre ekranla ilgili problemler, menteşenin üst ve alt kısmındaki  açıklıklardan meydana geliyor. Bir vakada karşımıza çıkanda ise cihazın içerisindeki donanım ekranın performansını etkiliyordu. 
Ekranın korumasını arttırmak için önlemler alacağız. Müşterilerimize ayrıca rehberlik desteği sunacağımız ekranın koruyucu yüzeyi de deneyimi arttıracak. 
Müşterilerimizin güvenine önem veriyoruz ve bu güven bizim için en büyük önceliktir. Samsung, endüstriyi ileri taşımak için müşterilerle ve partnerleriyle yakın çalışmaya kendini adamıştır. Kendilerine sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyoruz."

https://news.samsung.com/global/samsung-to-postpone-the-launch-of-the-galaxy-fold Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
joven 3 hf. en beğenilen
Android Tablet’lerin akıbeti ortadayken katlanabilir
telefonların uygulama desteği olmadan ayakta
kalmaları mümkün değil bu desteği üretici markalar
katlanabilir telefonlarında görmezlerse tabletlerdeki
bir akıbeti yaşamları çokda uzak bir durum değil
katlanabilir telefonu Apple çıkartsa arkasındaki
uygulama desteği gücüyle çok yüksek satış
rakamlarına ulaşabilir.
Android Tablet’lerin akıbeti ortadayken katlanabilirtelefonların uygulama desteği olmadan ayaktakalmaları mümkün değil bu desteği üretici markalar
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 3 hf.
Yeni teknolojilerin uygulanmasında olur böyle şeyler. Bırakın ilk deneyen grup başkası olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mekan54 3 hf.
Hatasını kabul etmesi güzel.samsung TV cep telefonu gibi ürünlerde öncülük yapan firma.bu katlanabilen telefon hazır olduğunda diz rekabeti görün.hem fiyat düşecek hem de ürün çeşitliliği çoğalacaktır. "Kısacası rakebet ortamı iyidir".
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsmanlıKafası 3 hf.
Bükersen her şeyi kırarsın. Sıvı içerikli bir ekran olsa jölemsi sertlikte o zaman bükmek sorun olmazdı. Büyük yassı bir jelibon düşünün. Biraz ona yoğunlaşın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 3 hf.
Acaba sadece bana mı çok gereksiz geliyor bu aptal cihaz... Bence bu teknoloji için henüz erken.. hem cihaz çok kalın oluyor hemde henüz ekran yeterince sağlamlık derecesinde olgunlaşmamış... önce teknolojini olgunlaştır sonra kullanılabilir seviyeye getir sonrada alınabilir bir fiyatta üret... Şimdi o kadar para vercen ekran 3 ay sonra ortadan carrrt diye ayrılacak... Şimdide utanmadan ekranı sağlamlaştıracağız mesajı veriyorlar.. bunu ar-ge sürecinde yapacaktın deneme aşamasında değil.. bu kadar güvensiz bir teknolojiye otomobil parası vermek akıl işi değil.. ancak zengin züppelerin benim param var diye bağırmadan aynı işi yapabilmek için yanlarında taşıyacakları bir cihaz olmaktan öteye geçemez
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 3 hf.
2000 dolara telefon satiyon,simdi mi aklına geldi onlem almak diye sorarlar adama...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 3 hf.
Bu telefon çıkana kadar eskiyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_hornet 3 hf.
ve bu açıklamadan sonra "Galaxy fold 2" duyurulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 hf.
Klasik Samsung yaklasimi. Bu onemler yazili ibareler ise cok komik olacaktir . Sonucta plastik turevi bir ekrani var. 1-2 icerisinde piyasadan kaldirilacaktir. Demedi demeyin ahanda cevabim simdiden burada ...
Grafen ekranli olmadigi surece hepsi hikaye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 3 hf.
Önlem alacağız açıklamasını yapma gereği duymaları olayın ciddiyetini gösteriyor. Fiyatı ve katlanabilir oluşuyla benden uzak kalacak bir modeldi ancak ekran koruması ve katlama mekanizması yeniden tasarlanacak gibi bir açıklama sonrası telefonu kesinlikle almazdım. Bunca yıl geliştir sorunlar ortaya çıksın, sonra kısa sürede tekrar geliştirip tasarımda değişiklik yapacağız de, yapılan bu değişiklikler uzun süreli testlere tabi olmayacağından benim içim rahat etmez.
Telefonu tanıtıyorsun, test için editörlere veriyorsun satış başlamadan kısa süre önce aniden mekanizma tasarımında değişikliğe gidiyorsun. İyileştirme amacıyla da olsa içim rahat etmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 3 hf. en beğenilen
Android Tablet’lerin akıbeti ortadayken katlanabilir
telefonların uygulama desteği olmadan ayakta
kalmaları mümkün değil bu desteği üretici markalar
katlanabilir telefonlarında görmezlerse tabletlerdeki
bir akıbeti yaşamları çokda uzak bir durum değil
katlanabilir telefonu Apple çıkartsa arkasındaki
uygulama desteği gücüyle çok yüksek satış
rakamlarına ulaşabilir.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
galaxy fold, samsung katlanabilir akıllı telefon ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. AMD’nin 50. yılına özel Radeon VII ve Ryzen 2700X’i doğrulandı 3 hf. Vine'ın yerini alacak olan Byte, beta testlere başladı 3 hf. Samsung yeni bir Chromebook Pro çıkarmaya hazırlanıyor 3 hf. Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi 3 hf. Tesla, Çin'de park halindeyken yanan Model S videosunun gerçekliğini araştıracak 3 hf. Apple’ın yüz tanıma sistemi yanılınca firmaya 1 milyar dolarlık tazminat davası açıldı 3 hf. Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı 3 hf. Huawei söylentileri yalanladı: Mate X, Haziran'da satışta 3 hf. Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3 3 hf. Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: Dört kamera ve 27W hızlı şarjlı 4000mAh pil 3 hf. Samsung incelenmesi için dağıttığı Galaxy Fold'ları geri çağırdı 3 hf. Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. Avengers: Endgame için ilk yorumlar paylaşıldı 3 hf. Xiaomi’den 65 inç “duvar kağıdı” televizyon 3 hf. Samsung TV'de giriş gecikmesini ölçtük | Peki giriş gecikmesi - Input Lag nedir ? 3 hf. 23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var 3 hf. Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ? 3 hf. Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu 3 hf. Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor 3 hf. Blue Origin, Saturn V roketinin test edildiği platformu restore edecek 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’ Sonraki Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri 3 hf. NASA, insanlığı kurtarabilecek uzay kamerası üzerinde çalışıyor 3 hf. Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Samsung Galaxy View 2 görselleri karşınızda 3 hf. Araştırmaya göre milyonlarca insan hesaplarında hâlâ ‘123456’ şifresini kullanıyor 3 hf. Samsung Galaxy Wearable uygulamasında günlerdir oturum açma sorunu var 3 hf. 8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda 3 hf. Asus, Gigabyte, Zotac ve MSI’ın GTX 1650 modelleri görüntülendi 3 hf. Yeni nesil Mercedes-Benz SL çok daha sportif olacak 4 hf. Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor 4 hf. Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite 4 hf. Türk şirketten 150 km hıza sahip 'değişken hacimli' drone 4 hf. Askeri standartlarda dayanıklılığa sahip LG X4 (2019) duyuruldu 4 hf. Google Lens yakında çeviri, restoran ve daha fazla ‘filtreye’ sahip olacak 4 hf. Beyin ile vücut arasındaki nöronal bağlantı aydınlatılıyor 4 hf. İngiltere vatandaşlık verilerini Alexa ve Google Asistan ile sunmaya başladı 4 hf. Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor 4 hf. Street Fighter V kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek 4 hf. 1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ 4 hf. Makyajlı Ford Edge Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim