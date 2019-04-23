Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’

Samsung daha önce gelen raporları doğruladı ve 2000 dolarlık katlanabilir akıllı telefonunu dünya çapında satışa çıkarmayı erteledi. Bu ertelemenin ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi fakat önümüzdeki haftalarda bir tarih açıklanacak.

Bugünün erken saatlerinde Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre Fold en erken Mayıs’ta herhangi bir gün mağazalarda yerini alacak. Samsung ise kendine bu tarihlere yönelik hiçbir kısıtlama koymadı. Yapılan açıklamaya göre ise telefonun belirli aksamlarının yeniden tasarlanması söz konusu. Bu süreç de tahmin edeceğiniz üzere uzun olacaktır.

Galaxy Fold’un dayanıklılığı, sektörün büyük uzmanlarına dağıtılan inceleme birimleriyle birlikte sorgulanır hâle gelmişti. Bu cihazlarda ilk iki günde ortaya çıkan sorunlar, telefonu kullanılmaz hâle getiriyordu ve hepsi de ekranla bağlantılıydı. Kiminin ekranı kendiliğinden bozulurken kimisinin de üstteki koruyucu katmanın soyulmasıyla bozuluyordu. Bu katman ise Samsung’un kenarlarını açıkta bırakmış olması sebebiyle bu uzmanlar tarafından sıradan bir jelatin sanılmıştı.

Telefonu ön sipariş verenler Samsung’tan gelen açıklamayla rahat olabilirler. Firma bu kişilere telefonu teslim alacaklarının garantisini verdi.

Samsung’un açıklamasının tamamı

"Kısa zaman önce tamamen yeni bir mobil kategorisi ortaya çıkardık: çok sayıda yeni teknolojinin bir araya getirildiği ve ekranın esnek olduğu, katlanabilir bir telefon. Galaxy Fold’un heyecanıyla biz de enerji kazandık.

Çok sayıda sektör uzmanı bizimle gördükleri büyük potansiyeli paylaştı. Bazıları ek olarak cihazın daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu geri dönüşü tam olarak incelemek ve iç testler yürütmek için Galaxy Fold’un sunum tarihini erteleme kararı aldık. Önümüzdeki haftalarda tarihi paylaşmayı planlıyoruz.

İlk araştırmalara göre ekranla ilgili problemler, menteşenin üst ve alt kısmındaki açıklıklardan meydana geliyor. Bir vakada karşımıza çıkanda ise cihazın içerisindeki donanım ekranın performansını etkiliyordu.

Ekranın korumasını arttırmak için önlemler alacağız. Müşterilerimize ayrıca rehberlik desteği sunacağımız ekranın koruyucu yüzeyi de deneyimi arttıracak.

https://news.samsung.com/global/samsung-to-postpone-the-launch-of-the-galaxy-fold

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Müşterilerimizin güvenine önem veriyoruz ve bu güven bizim için en büyük önceliktir. Samsung, endüstriyi ileri taşımak için müşterilerle ve partnerleriyle yakın çalışmaya kendini adamıştır. Kendilerine sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyoruz."