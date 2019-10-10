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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti dudak uçuklattı

    Samsung tarafından kısa bir süre önce piyasaya sürülen Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti cep yakıyor. Katlanabilir telefonun ekranını onarmak isteyen kullanıcıların cebinden 599 dolar çıkacak.
    19 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dayanıklılık sorunları yüzünden çıkış tarihi ertelenen Samsung Galaxy Fold sonunda piyasaya sürüldü. Güney Koreli şirket katlanabilir telefonla ilgili tüm tasarım sorunlarını giderdikten sonra cihazı kısa bir süre önce satışa sundu.
    Ayrıca Bkz. "Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı"
    Galaxy Fold ile ilgili en çok merak edilen konuların başında süphesiz ki ekran değişim ücreti geliyor. Katlanabilir telefonu 31 Aralık 2019 tarihinden önce satın alanlara bir defaya mahsus olmak üzere indirim yapılacak. Güney Koreli şirket bu müşterilerden ilk ekran değişimi için 149 dolar talep edecek.

    Ekran değişim ücreti cep yakıyor

    Cihaz sahipleri ikinci ekran değişiminde ise 599 dolar (3.490 TL) ödemek zorunda kalacaklar. Bu da Galaxy Fold'un fiyat etiketinin üçte birine karşılık geliyor. Dış ekran değişimi 139 dolar karşılığında yapılabilecek. Katlanabilir telefonun arka camını değiştirmenin maliyeti ise 99 dolar.
    Gördüğünüz gibi Galaxy Fold'un ekran onarım maliyeti diğer amiral gemisi telefonlara kıyasla oldukça yüksek. Ancak bunda katlanabilir form faktörünün payının büyük olduğunu unutmamak gerek.


    https://www.gizchina.com/2019/10/08/repairing-the-samsung-galaxy-fold-screen-will-cost-you-599/ Yorum Yaz
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    alaz1903 17 sa. en beğenilen Change1
    ipad'e para vereceğinize Surface Pro alın keyfinize bakın. Hiç olmazsa tek bir alışverişle gerçek bir pc ve tablet sahibi olursunuz.
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    strathmorea 4 sa.
    Gelişimi tamamlanmamış prototipten hallice bu cihazı kaç kişi alacak merak ediyorum. o kadar kullanışsız ve gereksiz geliyor ki. Balon gibi sönecek, sadece inovasyon yarışı yapıyoruz demeye çıkan cihazlar. Ekran denmiş, ekranı tırnakla bile yamuk yumuk olup çiziliyor.
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    fuckulteli 18 sa.
    İyi bari değişebiliyor...
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    Change1 18 sa.
    Bu saçmalığa para vermektense alın bir ipad keyfinize bakın
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    alaz1903 17 sa. Change1
    ipad'e para vereceğinize Surface Pro alın keyfinize bakın. Hiç olmazsa tek bir alışverişle gerçek bir pc ve tablet sahibi olursunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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