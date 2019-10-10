Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti dudak uçuklattı

Dayanıklılık sorunları yüzünden çıkış tarihi ertelenen Samsung Galaxy Fold sonunda piyasaya sürüldü. Güney Koreli şirket katlanabilir telefonla ilgili tüm tasarım sorunlarını giderdikten sonra cihazı kısa bir süre önce satışa sundu.

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Galaxy Fold ile ilgili en çok merak edilen konuların başında süphesiz ki ekran değişim ücreti geliyor. Katlanabilir telefonu 31 Aralık 2019 tarihinden önce satın alanlara bir defaya mahsus olmak üzere indirim yapılacak. Güney Koreli şirket bu müşterilerden ilk ekran değişimi için 149 dolar talep edecek.

Ekran değişim ücreti cep yakıyor

Cihaz sahipleri ikinci ekran değişiminde ise 599 dolar (3.490 TL) ödemek zorunda kalacaklar. Bu da Galaxy Fold'un fiyat etiketinin üçte birine karşılık geliyor. Dış ekran değişimi 139 dolar karşılığında yapılabilecek. Katlanabilir telefonun arka camını değiştirmenin maliyeti ise 99 dolar.

Gördüğünüz gibi Galaxy Fold'un ekran onarım maliyeti diğer amiral gemisi telefonlara kıyasla oldukça yüksek. Ancak bunda katlanabilir form faktörünün payının büyük olduğunu unutmamak gerek.

https://www.gizchina.com/2019/10/08/repairing-the-samsung-galaxy-fold-screen-will-cost-you-599/