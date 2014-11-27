Galaxy Note 5 daha fazla fonksiyon ve yenilik ile gelecek





Son dönemde durgun giden satışlar ve gerileyen kar nedeniyle önemli bir yeniden yapılanma hazırlıkları yapan Samsung, bununla birlikte gelecek yılın amiral gemi modelleri için çalışmalara başlamış durumda. Galaxy S6'nın Project Zero olarak adlandırıldığı bu çalışmalarda Galaxy Note 5'de önemli yeniliklere sahne olacak.





Samsung Ar-Ge bölümü başkan yardımcısı Tae Moon Roh, yaptığı bir açıklamada firma olarak yaşadıkları sıkıntıların kısa süre içerisinde üstesinden geleceklerine inandığını belirtirken, Galaxy Note ekibinin geçmiş çalışmalarına da örnekler verdi.





S Pen kaleminin cihaza en uygun şekilde entegrasyonu için büyük çaba sarfettiklerini belirten Roh, bir ara diş fırçası büyüklüğünde ekran kalemi üzerinde çalıştıklarını ancak anakartta yapılan çeşitli optimizasyonlarla kalemin bir yuva içerisine oturtulmasını sağladıklarını dile getirdi.





Yeni nesil Galaxy Note ve S Pen ile ilgili sorulara net yanıtlar vermeyen Roh bununla birlikte gelecek yıl ki modelde daha fazla fonksiyon ve yenilik sunacaklarını, bunun ilk işaretlerini de Galaxy Note 4 modelinde verdiklerini söylemekle yetindi.





Galaxy Note 5 modelin neler sunulacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Roh'un açıklamalarına göre kasanın tamamen metal alaşımdan üretilmesi, S Pen baskı hassasiyet seviyesinin 4096 olması, S Pen uygulamalarının daha yetenekli hale getirilmesi, daha ince bir kasa tasarımı, Note Edge tarzındaki kenar ekranlar şimdilik ilk tahminler arasında yer alıyor. Ayrıca gelecek modellerin donanım bileşenlerinin daha az yer kaplamasına önem verilecek. Böylece yenilikler için daha fazla alan açılmış olacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-VP-of-innovation-R-D-talks-about-the-Samsung-Galaxy-Note-5-the-S-Pen-stylus-more_id63296