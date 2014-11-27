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Galaxy Note 5 daha fazla fonksiyon ve yenilik ile gelecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 5 daha fazla fonksiyon ve yenilik ile gelecek

Son dönemde durgun giden satışlar ve gerileyen kar nedeniyle önemli bir yeniden yapılanma hazırlıkları yapan Samsung, bununla birlikte gelecek yılın amiral gemi modelleri için çalışmalara başlamış durumda. Galaxy S6'nın Project Zero olarak adlandırıldığı bu çalışmalarda Galaxy Note 5'de önemli yeniliklere sahne olacak. 

Samsung Ar-Ge bölümü başkan yardımcısı Tae Moon Roh, yaptığı bir açıklamada firma olarak yaşadıkları sıkıntıların kısa süre içerisinde üstesinden geleceklerine inandığını belirtirken, Galaxy Note ekibinin geçmiş çalışmalarına da örnekler verdi. 

S Pen kaleminin cihaza en uygun şekilde entegrasyonu için büyük çaba sarfettiklerini belirten Roh, bir ara diş fırçası büyüklüğünde ekran kalemi üzerinde çalıştıklarını ancak anakartta yapılan çeşitli optimizasyonlarla kalemin bir yuva içerisine oturtulmasını sağladıklarını dile getirdi. 

Yeni nesil Galaxy Note ve S Pen ile ilgili sorulara net yanıtlar vermeyen Roh bununla birlikte gelecek yıl ki modelde daha fazla fonksiyon ve yenilik sunacaklarını, bunun ilk işaretlerini de Galaxy Note 4 modelinde verdiklerini söylemekle yetindi. 

Galaxy Note 5 modelin neler sunulacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Roh'un açıklamalarına göre kasanın tamamen metal alaşımdan üretilmesi, S Pen baskı hassasiyet seviyesinin 4096 olması, S Pen uygulamalarının daha yetenekli hale getirilmesi, daha ince bir kasa tasarımı, Note Edge tarzındaki kenar ekranlar şimdilik ilk tahminler arasında yer alıyor. Ayrıca gelecek modellerin donanım bileşenlerinin daha az yer kaplamasına önem verilecek. Böylece yenilikler için daha fazla alan açılmış olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-VP-of-innovation-R-D-talks-about-the-Samsung-Galaxy-Note-5-the-S-Pen-stylus-more_id63296 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Çakma deriyi iyi diye itelemesinler lütfen. Bir de yaptıkları şey Iphone gibi düz olsun yani öyle orası çıkıntılı burası şişik falan millet sevmez öyle şeyleri.
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Tübba 4 yıl
Müthiş olacak bu makine
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DH Misafiri 4 yıl
vallaha note 5 in çıkmasını çok istiyorum çünkü alıcam
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Pabliato 5 yıl
Samsung iyice saçmalamaya başladı. Bu ne açgözlülüktür.
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TurboBoosted 5 yıl
Samsung'ta 2 ayda bir telefon çıkarıyor. Apple gibi bir strateji uygulamalı. b.ku çıktı işin.
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prydzsnare 5 yıl
Note 4 un stok durumu oturmamisken note 5 haberleri ilginc
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|SEÇKiN| 5 yıl
donanım haber habire note serisinden haberler yapıyor ama bir note4 incelemesi yapabilmiş değil henüz. bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. zaten bundan sonra yapmasının da pek bir esprisi kalmadı. diğer teknoloji siteleri bu incelemeyi bir, birbuçuk ay evvel yaptılar.
hala bunu anlayabilmiş değilim, ve asıl merak ettiğim başka husus da, bunu hiçbir DH okuyucusunun dile getirmemiş olmasıdır.
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bblokee 5 yıl |SEÇKiN|
|SEÇKiN|
donanım haber habire note serisinden haberler yapıyor ama bir note4 incelemesi yapabilmiş değil henüz. bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. zaten bundan sonra yapmasının da pek bir esprisi kalmadı. diğer teknoloji siteleri bu incelemeyi bir, birbuçuk ay evvel yaptılar.
hala bunu anlayabilmiş değilim, ve asıl merak ettiğim başka husus da, bunu hiçbir DH okuyucusunun dile getirmemiş olmasıdır.

Dh kullanıcıları değil firmaları düşünen bi firma ona göre düdük öttürüyolar o yüzden şaşırmıyorum
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bycool44 5 yıl
lg candır
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DH Misafiri 5 yıl
Tum fanboylar toplanmis masallah. Herkes istedigi cihazi alabilir arkadaslar kavgaya gerek yok. Applecilar samsungu, samsungcular apple yer yer kiskanabilir sonucta iki markaninda %90i samsung tarafindan yapiliyor. :)
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Masquerade89 5 yıl
Samsung pil konusunda bir çalışma yapar umarım
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