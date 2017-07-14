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Galaxy Note 8'in ilk resmi görseli ortaya çıktı

Samsung Exynos twitter hesabının paylaştığı yeni bir görselin, Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia ediliyor. İşte Exynos 8895'in tanıtım görselindeki cihazın detayları
1 yıl
8,2b
1
31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Note 8'in fotoğrafını yanlışlıkla (pek ihtimal dahilinde olmasa da) veya bilinçli olarak olarak tweet'leyerek yeni phablet modelinin nasıl görüneceğini ortaya koydu. Twitter üzerinden paylaşılan basın görseli, Note 8'e güç vermesi beklenen Samsung Exynos 8895 işlemcisini vurgulamak amacıyla yayınlanmış durumda.
 
İlk bakışta render'da dikkat çekebilecek çok fazla şey yok gibi görünse de daha yakından bakıldığında Note 8'den neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Ekranın üst kısmındaki hoparlör Galaxy S8'den daha uzun görünüyor ve şirketin bu konuda bazı iyileştirmeler yapmış olma ihtimali var. Bu da Note 8'in stereo hoperlörle gelerek daha kaliteli bir ses deneyimi sunabileceğini gösteriyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S8'de mono hoparlör kullanılmıştı.
 

Galaxy S8'in uzun versiyonu

Son aylarda sızdırılan görüntüler Note 8'in biraz daha büyük bir Galaxy S8 görünümünde olacağını ortaya koymuştu. Ancak Samsung'un esasında özellikler açısından birtakım güncellemeler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ekran 6.3 inç boyutuna yükseltilirken, cihaz 3.300 mAh kapasiteli pille dolatılacak. Ayrıca elden geçirilmiş bir S Pen'le gelmesini bekleniyor.
 
Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den yeni bir alt marka geliyor, ilk telefon Lanmi X1 olacak"
Note 8, çift kamera teknolojisine sahip olacak ve telefonda başlangıçta söylendiği gibi ekrana gömülü bir parmak izi sensörü görmeyeceğiz. Tarayıcının telefonun arka kısmına, sağ kenara biraz daha yakın olacak şekilde yerleştirileceği söyleniyor.
 
Akıllı telefonun Eylül ayının ikinci yarısında piyasaya sürdürebileceği yönünde raporlar vardı. Ancak yeni bilgilere göre Note 8, 23 Ağustos tarihinde gerçekleşecek bir lansmanla tanıtılacak. Samsung, Eylül ayında yeni iPhone'lar çıkmadan önce cihazını piyasaya sunmak istiyor.

https://twitter.com/SamsungExynos/status/885483958112223232 Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen Yosunluel
DemirAlkan
6.3" mü? Kim cebinde değil de çantasında taşıyabileceği bir cihazı almak ister? Büyük ekranda sınır 5.5" olmalı...

Çerçeveler o kadar ince ki zaten 5.5 inç etkisi yapıyor. Siz iphone ile karıştırdınız sanırım. Apple da tam tersi 5.5 lik teli 6 inç gibi kullanıyorsunuz..
DemirAlkan6.3" mü? Kim cebinde değil de çantasında taşıyabileceği bir cihazı almak ister? Büyük ekranda sınır 5.5" olmalı...Çe...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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stalker(1979) 1 yıl
Eni aynı ise yeni küreğimiz hayırlı olsun :)
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damn2u 1 yıl
Üst seviye cihaz almak çok saçma artık. Hem fiyatları çok yüksek, hem batarya değerleri düşük, hemde kullanılan chipsetler enerji verimliliği konusunda orta segmente göre sınıfta kalıyor.
Üst seviye cihaz almak çok saçma artık. Hem fiyatları çok yüksek, hem batarya değerleri düşük, hemde kullanılan chipsetler enerji verimliliği konusunda orta seg...
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SuperVisör 1 yıl
S7 Edge alın derim 3600 mah batarya var şuan kullanan biri olarak diyorumki çok hızlı seri tuşlu olması avantaj S8 den yarım santim ekranı büyük kulanılan işlevsel ekran bölümünden bahsediyorum amoled ekranlar nasıl olur bilmemde 5 sene beni götürür gibi çok hızlı çok begendim açıkçası çok memnunum tavsiye ederim
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Master_Evil 1 yıl
sevmiyorum bu tasarımı bana hitap etmiyor
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Johan Elmander 1 yıl
S8 den daha güzel duruyor.
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Revolutions 1 yıl
Lütfen bu tasarım çıksın
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BekirTemel 1 yıl
3300 mah şaka gibi...
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i Am Not Dead 1 yıl
aynı s8 çokta fark yok keşke note7 gelseydi daha çok sevinirdim
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Osakawa 1 yıl
"Ayrıca elden geçirilmiş bir S Pen'le gelmesini bekleniyor." Ulan zaten S Pen olmasa o telefonun S8 Plustan ne farkı olur? Nasıl bir haber yazıyorsunuz.
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3arbar 1 yıl
telefonlarda ekran boyutunun çerçevesiz 7'' e kadar yükseleceğini ve burada duracağını düşünüyorum.
iphone 8 bu konuda standart getirecek.ve çoğu telefon çerçevesiz üretilecek.
5.7'' standart küçük telefon
6.2'' normal büyüklük
7 '' ise plus modelleri.
2018 yılında yaygınlaşmaya başlar
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erkutamca 1 yıl
Sonunda Stereo Hoparlör ile geliyor tamamdır.
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JoeyBane 1 yıl
Ailecek beklemedeyiz
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