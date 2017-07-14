Galaxy Note 8'in ilk resmi görseli ortaya çıktı

Samsung, Galaxy Note 8'in fotoğrafını yanlışlıkla (pek ihtimal dahilinde olmasa da) veya bilinçli olarak olarak tweet'leyerek yeni phablet modelinin nasıl görüneceğini ortaya koydu. Twitter üzerinden paylaşılan basın görseli, Note 8'e güç vermesi beklenen Samsung Exynos 8895 işlemcisini vurgulamak amacıyla yayınlanmış durumda.

İlk bakışta render'da dikkat çekebilecek çok fazla şey yok gibi görünse de daha yakından bakıldığında Note 8'den neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Ekranın üst kısmındaki hoparlör Galaxy S8'den daha uzun görünüyor ve şirketin bu konuda bazı iyileştirmeler yapmış olma ihtimali var. Bu da Note 8'in stereo hoperlörle gelerek daha kaliteli bir ses deneyimi sunabileceğini gösteriyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S8'de mono hoparlör kullanılmıştı.

Galaxy S8'in uzun versiyonu

Son aylarda sızdırılan görüntüler Note 8'in biraz daha büyük bir Galaxy S8 görünümünde olacağını ortaya koymuştu. Ancak Samsung'un esasında özellikler açısından birtakım güncellemeler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ekran 6.3 inç boyutuna yükseltilirken, cihaz 3.300 mAh kapasiteli pille dolatılacak. Ayrıca elden geçirilmiş bir S Pen'le gelmesini bekleniyor.

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Note 8, çift kamera teknolojisine sahip olacak ve telefonda başlangıçta söylendiği gibi ekrana gömülü bir parmak izi sensörü görmeyeceğiz. Tarayıcının telefonun arka kısmına, sağ kenara biraz daha yakın olacak şekilde yerleştirileceği söyleniyor.

Akıllı telefonun Eylül ayının ikinci yarısında piyasaya sürdürebileceği yönünde raporlar vardı. Ancak yeni bilgilere göre Note 8, 23 Ağustos tarihinde gerçekleşecek bir lansmanla tanıtılacak. Samsung, Eylül ayında yeni iPhone'lar çıkmadan önce cihazını piyasaya sunmak istiyor.

https://twitter.com/SamsungExynos/status/885483958112223232