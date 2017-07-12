Xiaomi'den yeni bir alt marka geliyor, ilk telefon Lanmi X1 olacak

Xiaomi'nin Oppo ve Vivo'ya benzer yeni bir alt marka çıkaracağı yönünde bazı söylentiler var. Detaylar şu an için kısıtlı olsa da Çin'den gelen yeni bir rapor şirketin gelecek planlarına ışık tutmuş durumda.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki bir gönderi, alt markanın "Lanmi" olarak adlandırılacağını ortaya koyuyor ki bu da "mavi pirinç" demek. Görünüşe bakılırsa yeni oluşturulan alt marka altındaki ilk akıllı telefona Lanmi X1 adı verilecek.

Lanmi X1'in Redmi Pro 2'nin yerini alacağına yönelik iddialar olsa da bunun gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Ancak benzer teknik özelliklere sahip olabilirler.

iPhone 7 Plus ve OnePlus 5 görünümlü Lanmi X1

Rapora göre, Lanmi X1 her birinin dört varyantı olan iki modelle gelecek. İlk model 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilecek akıllı telefonda 64GB ya da 128GB depolama alanın yer alacağı söyleniyor. Cihazda ayrıca 4GB veya 6GB RAM olacak.

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Diğer model 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inçlik bir ekranla gelecek. Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilecek cihazın depolama konfigürasyonu aynı kalacak. Her iki modelin de çift arka kamerayla geleceğini belirtelim.

Lanmi X1'e ait olduğu iddia edilen bir görüntü zaten internette sızdırılmış durumda. Yayınlanan görsel çift kamera teknolojisi ve sol üst köşeden başlayan anten çizgisini gösteriyor. Metalden yapılmış izlenimi veren telefonun yekpare bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Önümüzdeki günlerde iPhone 7 Plus ve OnePlus 5'ten esinlenilmiş izlenimi veren Lanmi X1 hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.