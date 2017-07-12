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Xiaomi'den yeni bir alt marka geliyor, ilk telefon Lanmi X1 olacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Oppo ve Vivo'ya benzer bir alt marka çıkaracağı söyleniyor. Lanmi olarak adlandırılacak markanın ilk telefonu ise iPhone 7 Plus ve OnePlus 5 karışımı Lanmi X1 olacak.
1 yıl
3,4b
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'den yeni bir alt marka geliyor, ilk telefon Lanmi X1 olacak
Xiaomi'nin Oppo ve Vivo'ya benzer yeni bir alt marka çıkaracağı yönünde bazı söylentiler var. Detaylar şu an için kısıtlı olsa da Çin'den gelen yeni bir rapor şirketin gelecek planlarına ışık tutmuş durumda.
 
Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki bir gönderi, alt markanın "Lanmi" olarak adlandırılacağını ortaya koyuyor ki bu da "mavi pirinç" demek. Görünüşe bakılırsa yeni oluşturulan alt marka altındaki ilk akıllı telefona Lanmi X1 adı verilecek.
 
Lanmi X1'in Redmi Pro 2'nin yerini alacağına yönelik iddialar olsa da bunun gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Ancak benzer teknik özelliklere sahip olabilirler.
 

iPhone 7 Plus ve OnePlus 5 görünümlü Lanmi X1

Rapora göre, Lanmi X1 her birinin dört varyantı olan iki modelle gelecek. İlk model 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilecek akıllı telefonda 64GB ya da 128GB depolama alanın yer alacağı söyleniyor. Cihazda ayrıca 4GB veya 6GB RAM olacak.
 
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Diğer model 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inçlik bir ekranla gelecek. Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilecek cihazın depolama konfigürasyonu aynı kalacak. Her iki modelin de çift arka kamerayla geleceğini belirtelim.
 
Lanmi X1'e ait olduğu iddia edilen bir görüntü zaten internette sızdırılmış durumda. Yayınlanan görsel çift kamera teknolojisi ve sol üst köşeden başlayan anten çizgisini gösteriyor. Metalden yapılmış izlenimi veren telefonun yekpare bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.
 
Önümüzdeki günlerde iPhone 7 Plus ve OnePlus 5'ten esinlenilmiş izlenimi veren Lanmi X1 hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

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DARBE 1 yıl en beğenilen
Lanbi bu eksikti
neyse xiaomi yaparsa güzel yapar hayırlı olsun.
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Kerim5100 1 yıl
Global marka falan olsa keşke :(
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ThendTr 1 yıl
Bari alt modeli resmi olarak firma türkiyede satışa çıkarsa
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kadirirdem 1 yıl
Zaten İphone'a benziyor ,çıksın bakalım.
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denizci535 1 yıl
Keşke hami olsaymış ismi 😁😁😁
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High Sierra 1 yıl
Lami olmaz mıydı?
Kesin patentli bir isim olmuştur Lami.
Bence mantıklı çünkü adamlar Redmi ve Mi serilerinde abartılı sayıda cihaz çıkardılar bence artık üretimi kessinler Redmi'de telefona doydu.
Onun yerine 4 Redmi 2 Mi cihazı çıksa ne güzel olurdu be Xiaomi.
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fuujitsu 1 yıl
Lanmi okunuşu zor bence hoş olmamış ayrıca zaten f/p de zirvedeler alt marka çıkarmaktaki amaçları ne ki
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Kefelon 1 yıl
Bu ürün gamı Xiaomi çok kar bırakmıyor, pahalı telefonda satmak lazım ürün gamı değildir umarım? Xiaomi zaten F/P'de zirve, yeni markayı daha F/P cihaz yapmak için çıkaracaklarını düşünmüyorum.
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Led Zeppelin 1 yıl
Replika telefonlar için alt marka çıkartıyor sanırım
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DARBE 1 yıl en beğenilen
Lanbi bu eksikti
neyse xiaomi yaparsa güzel yapar hayırlı olsun.
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