Galaxy Note 9 için Android 9.0 Pie güncellemesi başladı

Galaxy S9 serisine Android Pie güncellemesini geçen yıl bitmeden başlatan Samsung kısa süre sonra da Galaxy Note 9 amiral gemisini sıraya soktu. Almanya’da nihai Android 9.0 Pie güncellemesi dağıtıma başladı.

Galaxy Note 9 Android 9 güncellemesi neler sunuyor?

Samsung bir süredir Galaxy Note 9 kullanıcıları için Android 9 güncellemesini beta programında sunuyordu. Son beta sürümü nihai sürüme çok yaklaşan en kararlı şekildeydi. Bu bakımdan beta programında olan kullanıcılar için nihai güncelleme 95MB civarında. Olmayanlar için ise yine 2GB seviyesine yaklaşıyor.

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Android 9 güncellemesinde elbette en önemli yenilik One UI adındaki yeni kullanıcı ara yüzü olacak. Sezgisel ve akıcı olduğu ifade edilen One UI arayüzü hali hazırda Galaxy S9 kullanıcıların güncelleme ile sunulmuştu.

Güncellemede ayrıca bazı hataları gideren Ocak ayı güvenlik güncellemesi de yer alıyor. Almanya’da başlayan Android 9 güncellemesi her zaman olduğu gibi yavaş yavaş yaygınlaşacak ancak ülkemiz için yine bir sürpriz olabilir.