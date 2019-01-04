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Galaxy Note 9 için Android 9.0 Pie güncellemesi başladı

Galaxy Note 9 için beta sürecini tamamlayan Android 9.0 Pie güncellemesi Almanya’da nihai olarak dağıtıma başladı. Galaxy Note 9 Android 9 güncellemesi neler sunuyor?
4 ay
4,9b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S9 serisine Android Pie güncellemesini geçen yıl bitmeden başlatan Samsung kısa süre sonra da Galaxy Note 9 amiral gemisini sıraya soktu. Almanya’da nihai Android 9.0 Pie güncellemesi dağıtıma başladı.

Galaxy Note 9 Android 9 güncellemesi neler sunuyor?

Samsung bir süredir Galaxy Note 9 kullanıcıları için Android 9 güncellemesini beta programında sunuyordu. Son beta sürümü nihai sürüme çok yaklaşan en kararlı şekildeydi. Bu bakımdan beta programında olan kullanıcılar için nihai güncelleme 95MB civarında. Olmayanlar için ise yine 2GB seviyesine yaklaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30 özellikleri netleşiyor"

Android 9 güncellemesinde elbette en önemli yenilik One UI adındaki yeni kullanıcı ara yüzü olacak. Sezgisel ve akıcı olduğu ifade edilen One UI arayüzü hali hazırda Galaxy S9 kullanıcıların güncelleme ile sunulmuştu.

Güncellemede ayrıca bazı hataları gideren Ocak ayı güvenlik güncellemesi de yer alıyor. Almanya’da başlayan Android 9 güncellemesi her zaman olduğu gibi yavaş yavaş yaygınlaşacak ancak ülkemiz için yine bir sürpriz olabilir.

 

https://www.sammobile.com/2019/01/04/stable-galaxy-note-9-android-pie-update-rolling-out/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
Samsung eski Samsung'a göre hızlı.
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Greylights 4 ay
Erken de verse geç de verse samsung kimseye yaranamıyor. İlk güncelleme, elbet hata olacak niye bu kadar abartıyorsunuz? Çok ki takıyorsun kardes bir iki güncelleme bekle.
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intel7mix 4 ay
Hep hızlanıyor bari kanatlanıp uçup gitmese.
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koyunsavar 4 ay
Update ettim arıza çıktı telefon çok hızlandı durduramıyorum
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huseyincarnege 4 ay
sapıtcaksa hiç gönderme samsung
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smart1978 4 ay
Boyutuna bakilacak olursa Beta ya katilan ve Beta 4 ten stabil surume gecis OTA sidir .
Yuklemek isteyenler suraya bakabilir : forum.xda-developers.com/...
Normal OTA olarak ta yayinlanmis midir BETA ya kayitli olmayan Almanya DBT surumleri icin suan icin bir bilgi yok. Ama tahminim 1-2 gune OTA si ile imaj dosyalari da ertesi gun icinde indirilebilir olacaktir. Yani samfirm uygulamasi ile veya sammobile gibi online sitelerden de indirilebilir olacaktir herzamanki gibi ... Sahsen manuel yukleyecegim musait oldugumda ve BETA ya dahil olanlar kesinlikle yuklemeli. Tavsiyem bu islemler bittikten sonra yedeklemeleri yapip tamiz fabrika ayarlarina donulmesidir yoksa S9 Android 9 daki sorunlar da yasanabilir ...
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
Samsung eski Samsung'a göre hızlı.
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