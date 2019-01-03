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Samsung Galaxy M30 özellikleri netleşiyor

5000mAh kapasiteli bataryası ile uzun kullanım sürelerine imza atacak Samsung Galaxy M30 yakın zamanda piyasada olacak. Samsung Galaxy M30 özellikleri haberimizde.
4 ay
4,1b
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un bu yıl piyasaya süreceği alt seviye Galaxy M akıllı telefon serisinde detaylar belli oluyor. Serinin şu an için tepe modeli olacak Galaxy M30’un teknik detayları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M30 özellikleri

Samsung Galaxy M30 modelinde 6.38 inçlik 2220 x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekranda Infinity-U yani U şeklinde çentik tasarımı kullanılıyor. Böylece agresif bir ekran-kasa oranı ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı"

4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri olacak telefonun ön kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka kısımda ise 13MP+5MP+5MP çözünürlüğünde üçlü kamera sistemi yer alıyor.

İşlemci detayı belli olmayan telefonun 5000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım sürelerine imza atması bekleniyor. Galaxy M10 modelinde ise 6 inçlik ekran, Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 3400mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu iki model ve Galaxy M20 modeli ay sonunda lanse edilecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-M30-specs-leak_id112391 Yorum Yaz
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