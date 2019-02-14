Galaxy S10 Plus videoda görüntülendi

Samsung’un gelecek hafta sahneye çıkaracağı Galaxy S10 serisi ile ilgili hemen hemen her detay ortaya çıkmış durumda. Yavaş yavaş telefonun farklı ortamlarda çekilmiş mini videoları da sızmaya başladı.

Mobile Fun aksesuar mağazasının ekran koruyucuyu telefon üzerinde denediği kısa video önemli bir detayı daha aydınlatmış durumda. Koruyucunun alt kısmında yer alan daire şeklindeki bölge entegre parmak izi okuyucusuna işaret ediyor. Ekran koruyucu dayanıklılık odaklı olduğu için muhtemelen parmak izi okuyucuyu engelliyor ve daire şeklindeki bölge de bunu ortadan kaldırmak için yapılmış.

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Kişi sadece telefonu açıp kapatmakla yetiniyor. Muhtemelen bazı kısıtlamalar nedeniyle telefonun ara yüzü veya uygulamaları gösterilmemiş. Yine de telefonun nihai tasarımı anlaşılabiliyor.

Galaxy S10 özellikleri

Galaxy S10 modelinde 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli 10MP çözünürlüğünde ön kamera, 3 arka kamera, 6GB/8GB RAM, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor.

Galaxy S10+ özellikleri

Galaxy S10+ modelinde 6.3 inçlik Dynamic AMOLED ekran, çift delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli çift ön kamera, 3 arka kamera, 4100mAh kapasiteli batarya, 27W hızlı şarj, kablosuz ters şarj, 12GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut.

Galaxy S10e özellikleri

Galaxy S10e modelinde ise 5.8 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, delikli tasarım, Gorilla Glass 5 koruma, 6GB/8GB RAM, çift arka kamera, tek ön kamera, 3100mAh kapasiteli batarya yer alıyor.