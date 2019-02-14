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Galaxy S10 Plus videoda görüntülendi

Samsung’un yeni yıldızları Galaxy S10 serisi videolara düşmeye başladı. Galaxy S10+ modelinin ekran koruyucu takılı bir prototipi kısa bir videoda ortaya çıktı.
3 ay
8,2b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un gelecek hafta sahneye çıkaracağı Galaxy S10 serisi ile ilgili hemen hemen her detay ortaya çıkmış durumda. Yavaş yavaş telefonun farklı ortamlarda çekilmiş mini videoları da sızmaya başladı.

Mobile Fun aksesuar mağazasının ekran koruyucuyu telefon üzerinde denediği kısa video önemli bir detayı daha aydınlatmış durumda. Koruyucunun alt kısmında yer alan daire şeklindeki bölge entegre parmak izi okuyucusuna işaret ediyor. Ekran koruyucu dayanıklılık odaklı olduğu için muhtemelen parmak izi okuyucuyu engelliyor ve daire şeklindeki bölge de bunu ortadan kaldırmak için yapılmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak?"

Kişi sadece telefonu açıp kapatmakla yetiniyor. Muhtemelen bazı kısıtlamalar nedeniyle telefonun ara yüzü veya uygulamaları gösterilmemiş. Yine de telefonun nihai tasarımı anlaşılabiliyor.

Galaxy S10 özellikleri

Galaxy S10 modelinde 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli 10MP çözünürlüğünde ön kamera, 3 arka kamera, 6GB/8GB RAM, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor.

Galaxy S10+ özellikleri

Galaxy S10+ modelinde 6.3 inçlik Dynamic AMOLED ekran, çift delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli çift ön kamera, 3 arka kamera, 4100mAh kapasiteli batarya, 27W hızlı şarj, kablosuz ters şarj, 12GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut.

Galaxy S10e özellikleri

Galaxy S10e modelinde ise 5.8 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, delikli tasarım, Gorilla Glass 5 koruma, 6GB/8GB RAM, çift arka kamera, tek ön kamera, 3100mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

 

https://www.sammobile.com/2019/02/13/galaxy-s10-video-in-display-fingerprint-limitation Yorum Yaz
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foreveriphone 3 ay en beğenilen
Samsung aslında tokat manyağı yapar mate serisini yada oppo oneplus meizu gibi Çin mallarını.Ama yanlış fiyat politikası uyguluyor birçok ülkede.Exynos işlemci üretimini bırakıp sd 855 vermesi gerekiyor her ülkeye öncelikle sonrada mate 20 pro gibi 8000tl ye satmaması gerekir.
Samsung aslında tokat manyağı yapar mate serisini yada oppo oneplus meizu gibi Çin mallarını.Ama yanlış fiyat politikası uyguluyor birçok ülkede.Exynos işlemci ...
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MysticDesign 3 ay
ortadaki delik ne la öyle karadelik gibi görünüyor
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nebulabado 3 ay
Hani Samsung'un ultrasonik parmak okuyucusu daha iyiydi ekranın üzerinde koruma camı olsa bile çalışacaktı. Rakipleri ekranın her noktadından parmak izi okuyan teknoloji tanıtıyor, Samsung tek noktadan okuyanı bile eline yüzüne bulaştırmış.
Birde buna anasını nikahını isterler.
Kesinlikle olmamış.
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sky__walker 3 ay
Buradaki olay camı yani ekranı korumakta. Ekrandan parmak izi var diye kılıf üreticilerinin cam çıkarmayacağı konuşuluyor. Böyle olursa çok sıkıntılı. Note 8 in ekranını daha önce kırmış biri olarak çok can acıtıyor.
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sreylare 3 ay
Bunun ekran ve ön kameralarının fiyatı da çok olur. Talihsizlikle kıracaklara şimdiden geçmiş olsun. Benim eski 5.9" htc belki 10 15 kere 1 metreden ekrana dönük düştü ama çizik bile yok.
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foreveriphone 3 ay en beğenilen
Samsung aslında tokat manyağı yapar mate serisini yada oppo oneplus meizu gibi Çin mallarını.Ama yanlış fiyat politikası uyguluyor birçok ülkede.Exynos işlemci üretimini bırakıp sd 855 vermesi gerekiyor her ülkeye öncelikle sonrada mate 20 pro gibi 8000tl ye satmaması gerekir.
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EagleTibet 3 ay foreveriphone
Kesinlikle. Marka değeri ikisinden de yüksek açıkcası yaptığı işler de ortada. Keza dediğiniz gibi mesela ikisi de aynı fiyat olsa samsung mu yoksa x bir android markası mı sorusuna büyük çoğunluk samsung der. Bir de telefonlarını (çoğu android yazılımlı telefon üreticide olduğu gibi) çıkardıktan sonra 2 güne unutmayıp adam gibi düzenli olarak güncelleme verseler başarılarına daha da başarı katarlar
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Guest-6B5A59FD1 3 ay
O kadar ufak alana iki kamera sığdırmak bence bir Mühendislik başarısı :)
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koyunsavar 3 ay
Ormanın kıralı
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carman 3 ay
üst kameraya fena göz takılıyor
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Morichannnn 3 ay carman
Bence takılmıyor.
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Wjéasz 3 ay carman
honor view 20 kullanmış biri olarak 1-2 gün sonra gözünü onu görmüyor ve ekran cidden keyif veriyor samsung bence çıtayı en üstte taşıyacaktır
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