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    Nothing Headphone (1) fiyatı, tasarımı ve teknik detaylarıyla gün yüzüne çıktı

    Nothing’ın merakla beklenen lansmanı öncesi yeni kulak üstü kulaklığı ortaya çıktı. Headphone (1) adıyla piyasaya sürülecek modelin tasarımı, batarya kapasitesi ve fiyatı netleşmeye başladı.

    Nothing Headphone (1) fiyatı ve tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Nothing markası, merakla beklenen yeni lansman etkinliği öncesi gündemi bir kez daha değiştirmeyi başardı. Temmuz ayının başında sahneye çıkacak ilk “gerçek amiral gemisi” telefonla birlikte şirketin ilk kulak üstü kulaklığı da tanıtılacak: Nothing Headphone (1). Yeni modelin sızıntıları, dikkat çekici tasarımı ve teknik detaylarıyla ses getirmeye başladı bile.

    Kısa süre önce Tayvan’ın NCC veritabanında ortaya çıkan sertifika kayıtları sayesinde Headphone (1) modeline dair birçok detay netleşti. B170 model numarasıyla kayda geçen kulaklık, oval sürücü bölmesi şeffaf bir kaset modülüne yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Kulak pedleri siyah renkte ve dikdörtgen formdaki dış yüzeyle birleşerek retro-fütüristik bir görünüm sunuyor. Henüz Nothing’in ikonik Glyph LED aydınlatmasını bu kulaklıkta görüp göremeyeceğimiz belli değil, ancak lansman öncesi daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

    Headphone (1), kulak üstü formuna ek olarak aktif gürültü engelleme (ANC) ve 3.5 mm jak girişini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca USB Type-C bağlantısı ve mikrofon detayı da sertifikada doğrulandı. Cihazla birlikte kutudan çıkacak USB kablosu da belgelerde yer alıyor. Batarya tarafında ise 520mAh’lik bir kapasite dikkat çekiyor. Bu batarya, 5W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Bu detaylar, uzun pil ömrü ve pratik kullanım açısından iddialı bir tablo çiziyor.

    Avrupa fiyatlandırması da sızdırılan bilgiler arasında yer aldı. Headphone (1)’in 299 Euro civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 320 dolar civarında bir fiyata denk geliyor. Farklı renk seçenekleriyle sunulacağı belirtilen modelin siyah, kırmızı ve gri tonlarında raflardaki yerini alacağı konuşuluyor. Nothing’in bu ilk kulak üstü kulaklık denemesi, hem tasarım diliyle hem de teknik özellikleriyle dikkat çekmeye aday görünüyor.

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