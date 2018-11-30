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Galaxy S10'un Infinity-O ekranı işte böyle bir deneyim sunacak

Samsung Galaxy S10'un Infinity-O ekrana sahip olması bekleniyor. Yayınlanan yeni bir video telefonun tasarımını ve Infinity-O ekran teknolojisinin nasıl bir deneyim sunacağını gözler önüne serdi.
5 ay
44,6b
1
33
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTuber David Lee, önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak Galaxy S10'un nasıl görüneceğini ortaya koyan bir video paylaştı. Kısa sürede yaklaşık yarım milyon kişi tarafından izlenen video akıllı telefonun konsept görüntüsünü ve Infinity-O ekran teknolojisinin nasıl bir deneyim sunacağını gösteriyor.
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Galaxy S10'un ekranında son haftalarda sıklıkla gündeme gelen Galaxy A8s modelindeki gibi bir kamera deliği olacak. Lee'nin de videoda belirttiği gibi selfie kamerasını içeren bu deliğin kesinlikle çentikten daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Özellikle de YouTube'un en boy oranı 16:9'dan büyük olan cihazlar için tasarladığı yakınlaştırma özelliği kullanıldığında muazzam bir görüntü deneyimi sunduğuna şahit oluyoruz.

Kulaklık girişine sahip olmayabilir

Lee ayrıca, Galaxy S10 ile ilgili bazı söylentilere de değiniyor. Ünlü YouTuber'a göre akıllı telefon geleneksel kulaklık girişine sahip olmayabilir. Peki siz Samsung'un yeni Infinity-O ekran teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çentikli tasarım mı iyi yoksa kamera deliği mi? Yorum bölümünden görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=3mQh7mFgeBc Yorum Yaz
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fastmustaine 5 ay en beğenilen
Muhtemel Pixel 4 ve Pixel 4 XL
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General. 5 ay
Kurşun yemiş gibi duruyor.
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WmGMD 5 ay
Umarım bir de ön kamerası olmayan versiyon çıkar onca yıldır bir kaç kere kullanmışımdır en fazla. Şu saçma görüntüye katlanmak yerine ön kamera dan vazgeçebilirim. Kulaklık girişi olmazsa yine bir anlamı yok tabii.
Umarım bir de ön kamerası olmayan versiyon çıkar onca yıldır bir kaç kere kullanmışımdır en fazla. Şu saçma görüntüye katlanmak yerine ön kamera dan vazgeçebili...
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nasahsat 5 ay
Ölü pixel. Millet ölü pixel olunca ürünü iade eder. Bu ne şimdi
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Shatteredthings 5 ay
Video izlerken yine boşluk var hem çirkin gözüküyor hemde çözüm değil kesinlikle çentik daha iyi su damlası olan bence o kadar da kötü değil
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Celonfix 5 ay
16:9 yerine değişik,saçma sapağın ekran formatları yapmalarının amacı ne hala çözebilmiş değilim. Bir video açınca sağı solu boş kalıyor.
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MHEC 5 ay
Ekran kullanımını zedeliyor. Rahatsız edici olmuş.
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fuckulteli 5 ay
Çentiğe göre gayet güzel gözüküyor, çentik yerine ben bunu tercih ederim. Ama sanki birazcık daha küçük bir sensör kullanabilirlermiş.
Ayrıca tamamen alt üst çerçeveyi kaldırmaları gerekmiyor, çerçeveler de kabulüm tabi alt/üst eşit olması kaydıyla. Şu edge ekranlardan kurtulsalar da ekranı tutması daha kolay olsa. Bazı yenilikler sadece yenilik olarak kalıyor, kullanışlı olamıyorlar.
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Aspirin_Gripin 5 ay
Kapi deligi gibi ekranda delik olmamis
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Lithaunans 5 ay
Andy rubin baştan olayı bitirmiş desenize essential phone'da gerçi bunu görünce çentik sever oldum.
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crazywinner3 5 ay
Parmak izi güzel fakat kamera olmamış
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dencedenceo 5 ay
Bence olmamış
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CoMMaNDeRCX 5 ay
Öndeki Sensörler ne olacak bildirim ışığı vs hep kaldıracaklar heralde. Millet tam ekran istemiyor bunu hala anlayamadılar. Bildirim yakınlık vs sensörleri kaldır kulaklık çıkışını kaldır. Eeee tam ekran yaptık. Bu işler hep appple denen dandik firmanın altından çıktı diğerleride apple ı takip ediyor. Kulaklık çıkışsız telede alıştırdılar lamerleri
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-6B5A59FD1 5 ay CoMMaNDeRCX
Onlar kolay iş ekran altına gömülebiliyor o sensörler yani hala varlığını sürdürecekler. Geçtiğimiz aylarda bununla ilgili yapılan bir haber var fakat çokta şaşırmamıştım Xiaomi Mi Max ilk nesilde ekrana gömmüştü bu sensörleri zaten.
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