Galaxy S10'un Infinity-O ekranı işte böyle bir deneyim sunacak

YouTuber David Lee, önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak Galaxy S10'un nasıl görüneceğini ortaya koyan bir video paylaştı. Kısa sürede yaklaşık yarım milyon kişi tarafından izlenen video akıllı telefonun konsept görüntüsünü ve Infinity-O ekran teknolojisinin nasıl bir deneyim sunacağını gösteriyor.

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Galaxy S10'un ekranında son haftalarda sıklıkla gündeme gelen Galaxy A8s modelindeki gibi bir kamera deliği olacak. Lee'nin de videoda belirttiği gibi selfie kamerasını içeren bu deliğin kesinlikle çentikten daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Özellikle de YouTube'un en boy oranı 16:9'dan büyük olan cihazlar için tasarladığı yakınlaştırma özelliği kullanıldığında muazzam bir görüntü deneyimi sunduğuna şahit oluyoruz.

Kulaklık girişine sahip olmayabilir

Lee ayrıca, Galaxy S10 ile ilgili bazı söylentilere de değiniyor. Ünlü YouTuber'a göre akıllı telefon geleneksel kulaklık girişine sahip olmayabilir. Peki siz Samsung'un yeni Infinity-O ekran teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çentikli tasarım mı iyi yoksa kamera deliği mi? Yorum bölümünden görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=3mQh7mFgeBc