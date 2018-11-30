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Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacak

Qualcomm yeni amiral gemisi yonga setini önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte duyuracak. Yayınlanan yeni bir rapor yonga setinin Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacağını öne sürdü.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 845 geçtiğimiz yıl Aralık ayında duyurulmuştu. Şirket bir sonraki yonga setini muhtemelen 4-6 Aralık tarihleri arasında Hawaii'de düzenleyeceği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde sahneye çıkaracak.
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Yeni yonga setinin Snapdragon 855 olarak lanse edilmesi bekleniyordu ancak son birkaç aydır Snapdragon 8150 olarak geleceğine yönelik söylentiler var. Şimdi ise Qualcomm'un üst sınıf telefonlara güç verecek bir sonraki işlemcisinin Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacağı iddia ediliyor.

Kod adından başka birşey değil

PCMag internet sitesinin hazırladığı rapora göre "sm8150" şirketin amiral gemisi işlemci için kendi içinde kullandığı kod adından başka bir şey değil. Aslına bakılırsa teknoloji şirketlerinin çoğu bunu yapıyor. Henüz piyasaya sürülmemiş ürünlere, resmiyet kazanana kadar şirket içinde kullanılacak bir kod adı verilir.
Şimdi cevap bekleyen en büyük soru Qualcomm'un yeni işlemciye ne ad vereceği. Görünüşe bakılırsa bunu ancak önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte öğrenebileceğiz. Yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 855 veya tamamen yeni bir isimle bile lanse edilebilir.

https://in.pcmag.com/motorola-moto-z3/127181/qualcomms-next-snapdragon-is-not-the-8150 Yorum Yaz
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bkamber 5 ay
5g yi tanimlayacak dikkat cekecek bir seri düşünüyorlardı herhalde. böyle devam etsinler 900s,1000s ... önemli olan üretim teknolojileri ile birlikte hangi teknolojilere imkan sağlayacağı
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hasanandnexus 5 ay
Snapdragon ismini bir kenara bırakıp yepyeni bir seriye başlayabilirler. Pazara hareketlilik gerek.
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Whippoorwill 5 ay
Snapdragon 910 olacak. Not alın.
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vjdrsjejv 5 ay
855 iyi işte
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interwap 5 ay
Bu karmaşanın tek nedeni yerli ve milli bir isimlendirme aramaları.
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