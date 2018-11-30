Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacak

Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 845 geçtiğimiz yıl Aralık ayında duyurulmuştu. Şirket bir sonraki yonga setini muhtemelen 4-6 Aralık tarihleri arasında Hawaii'de düzenleyeceği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde sahneye çıkaracak.

Ayrıca Bkz.

"Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini doğruladı"

Yeni yonga setinin Snapdragon 855 olarak lanse edilmesi bekleniyordu ancak son birkaç aydır Snapdragon 8150 olarak geleceğine yönelik söylentiler var. Şimdi ise Qualcomm'un üst sınıf telefonlara güç verecek bir sonraki işlemcisinin Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacağı iddia ediliyor.

Kod adından başka birşey değil

PCMag internet sitesinin hazırladığı rapora göre "sm8150" şirketin amiral gemisi işlemci için kendi içinde kullandığı kod adından başka bir şey değil. Aslına bakılırsa teknoloji şirketlerinin çoğu bunu yapıyor. Henüz piyasaya sürülmemiş ürünlere, resmiyet kazanana kadar şirket içinde kullanılacak bir kod adı verilir.

Şimdi cevap bekleyen en büyük soru Qualcomm'un yeni işlemciye ne ad vereceği. Görünüşe bakılırsa bunu ancak önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte öğrenebileceğiz. Yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 855 veya tamamen yeni bir isimle bile lanse edilebilir.

https://in.pcmag.com/motorola-moto-z3/127181/qualcomms-next-snapdragon-is-not-the-8150