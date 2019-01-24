Galaxy S10 ve S10 Plus'ın şimdiye kadarki en net görselleri yayınlandı

Teknoloji dünyası, akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S10 serisine kilitlenmiş durumda. Cihazların ne gibi yenilikler getireceği ve nasıl bir tasarıma sahip olacakları merak edilirken, ortaya çıkan sızıntılar az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Kulaklık girişi mevcut

Pocketnow sitesinde Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinin en net görselleri yayınlandı. Prototip olduğu açıklanan cihazların, şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılarla aynı çizgide olduğunu söylememiz mümkün. Cihazların ikisininde 3 arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz.

Alttaki USB-C bağlantı noktasının hemen yanında ise 3.5mm kulaklık girişinin olduğu göze çarpıyor. Cihazların ön tarafında ise Galaxy S10'da bir adet, Galax S10 Plus modelinde ise iki adet ön kamera yer alıyor. Infinity O ekranlı cihazların tüm görsellerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

https://pocketnow.com/galaxy-s10-leak-full-pictures