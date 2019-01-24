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Galaxy S10 ve S10 Plus'ın şimdiye kadarki en net görselleri yayınlandı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisini tanıtmasına az bir süre kala sızan görseller, cihazları net bir şekilde gösteriyor.
3 ay
17,5b
1
73
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji dünyası, akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S10 serisine kilitlenmiş durumda. Cihazların ne gibi yenilikler getireceği ve nasıl bir tasarıma sahip olacakları merak edilirken, ortaya çıkan sızıntılar az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Kulaklık girişi mevcut

Pocketnow sitesinde Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinin en net görselleri yayınlandı. Prototip olduğu açıklanan cihazların, şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılarla aynı çizgide olduğunu söylememiz mümkün. Cihazların ikisininde 3 arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz.
Alttaki USB-C bağlantı noktasının hemen yanında ise 3.5mm kulaklık girişinin olduğu göze çarpıyor. Cihazların ön tarafında ise Galaxy S10'da bir adet, Galax S10 Plus modelinde ise iki adet ön kamera yer alıyor. Infinity O ekranlı cihazların tüm görsellerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

https://pocketnow.com/galaxy-s10-leak-full-pictures Yorum Yaz
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izzard 3 ay en beğenilen
Ey samsung burdaki tasarım duayeni mühendiz arkadaşları dinlemeden nasıl telefon yaparsın.
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Rindaman 3 ay
Bu işin de sonu yok arkadaş, habire yeni telefon çıkıyor, döviz de zaten içimizden geçmiş, yaşama heyecanımızı kaybetmişiz.. Cidden bu bildirimlerin düşmesi hatta üstüne telefon haberi olması midemi bulandırır oldu. Bunların da üstüne her makalede insanları başkasının şeyiyle laf savaşına girmesi de fatality oluyor
Bu işin de sonu yok arkadaş, habire yeni telefon çıkıyor, döviz de zaten içimizden geçmiş, yaşama heyecanımızı kaybetmişiz.. Cidden bu bildirimlerin düşmesi ...
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Xiaomiseverim 3 ay
Bence o alttaki koca kısmı tıraşlayamayacaksan üst kısmı da aynı boyutta bırakmalısın. Alt üst kenarlarda simetri olmalı bence, ki üstü o kadar bıraksa oraya kamera da sığdırılır. Çentik delik bilmem ne diye diye leş gibi telefonlar yapmaya başladılar.
Bence en şık çözüm mi mix 3 çözümü. Find x de gayet çok şık ama daha yavaş ve bence bozulmaya müsait. Şu mix 3 gelse de artık alsak yahu
Bence o alttaki koca kısmı tıraşlayamayacaksan üst kısmı da aynı boyutta bırakmalısın. Alt üst kenarlarda simetri olmalı bence, ki üstü o kadar bıraksa oraya ka...
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5 Yanıt Yanıtla +17
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Onurmsq 3 ay
O simge boyunu biraz daha büyük yaparsan insanlar görebilir.
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crazywinner3 3 ay
Param yok kafam rahat :d
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Mustafa-1453 3 ay
Arka güzel değil
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player2974 3 ay
Teknolojinin sonu yok
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nakatakanz 3 ay
Keşke çerçeveleri eşit uzaklıkta olsaymis...
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LittleMonster 3 ay
Tasarım güzel iyi hoş fakat uygulama açısından zor. Her markada türlü türlü çentik var. Geliştiriciler hangisine optimize edeceğini şaşırıyor. Android markalar ortak bir tasarım anlayışı belirlese daha iyi uygulamalar ortaya çıkar. Mesela Instagram, çoğu android telefonda berbat. Kamerası ne kadar iyi olursa olsun story kalitesi yerlerde Samsung s9 gibi tepe modellerde iPhone kadar hatta iPhonedan iyi story kalitesi ortaya koyuyor. Ortak bir tasarım dili ve yazılım belirlense hem geliştiriciler hem kullanıcılar için daha rahat olur. Instagram sadece bir örnek bu arada.
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hamza5806 3 ay LittleMonster
hocam zaten çoğu birbirinin aynı daha ne kadar copy paste yapacaklar
eski tasarım harikası cihazlar yok artık
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hamza5806 3 ay
tasarım fena değilde menüye girerken kasar yine

en son s8 çöpüne bakmıştım 0 bomboş telefon menüye girerken kasıyordu

telefondan anlayan adamın alacağı 3 cihaz var şuan android platformunda:sırasıyla
HTC
SONY
NOKIA
edit:bir de kısmen motorola
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GT_55 3 ay hamza5806
Sen baya iyi anlıyorsun telefon işinden.Adam miyadını doldurmuş telefonları tavsiye ediyor.Hadi huawei veya xiamoi tavsiye etsen bir şeye benzeyecekte...
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cem_hakan 3 ay hamza5806
Canım ya. Uyuya kalmış olabilir 5 yıl öncede. Sene 2019 beyefendi.
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Darknesia 3 ay
Forum mühendis ve entas (Endüstriyel Tasarımcı) kaynıyor vallahi gözlerim yaşardı. Ülkede bu kadar tasarımcı işten anlayan olduğunu bilmiyordum... :)
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eyuzuak 3 ay
HOCA ben 2500 maaş alan özel sektör işçisiyim şimdi kullandığım telefon İphone 5s güncelleyeyim diyorum İphone 10s max mi alsam S10 Plus mu ? evde de yorganları yeriz artık
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DH Misafiri 3 ay
Yav bazıları alt çerçeveyi kalın bulmuş, adamlar android dünyasındaki en ince çerçeveyi yapmış ... Daha ne yapsınlar.... Alt çerçeve kısmı iPhone xs serisi kadar inceltilmiş daha ne olsun. Zaten o kadar alt çerçeve XS lerde de bulunuyor
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