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Galaxy S4 tanıtıldı, Apple "Niçin iPhone" sayfasını yayına verdi

6 yıl
7b
1
317
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Galaxy S4 tanıtıldı, Apple
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En büyük rakibi Samsung'un 2013'deki amiral gemisi Galaxy S4'ü geçtiğimiz günlerde tanıtmasının hemen ardından Apple harekete geçti. 7.nesil iPhone'u haziran ayında tanıtana kadar en güçlü silahı olan iPhone 5'i öne çıkaran "Niçin iPhone" sayfasını yayına verdi.

Apple'ın direk anasayfası üzerinden rahatlıkla ulaşılabilen "Niçin iPhone" sayfasında Apple, iPhone'un sevilmesinin sebeplerini kullanım kolaylığından, Retina Ekrana, kameradan iTunes Store'a ve iCloud'a kadar madde madde kaleme almış.

İşte o sayfada yer alan yazılardan birkaçı...

iPhone var. Sonra diğer her şey var.

iPhone'u benzersiz kılan nedir ? Belki birçok şeyi yapıyor olması. Ya da birçok şeyi kolayca yapıyor olması. Bunlar iPhone kullanıcılarının telefonlarını sevme nedenlerinden sadece ikisi. Ancak dahası var.

iPhone, J.D. Power and Associates'in müşteri memnuniyeti ödülünü 8 defa arka arkaya kazandı.

Galiba aşk ölçülebilir. J.D. Power and Associates'ın performans, fiziksel tasarım, özellikler, kolay kullanım kategorilerindeki değerlendirmesi sonucu verdiği "Tüketici Akıllı Telefonu ile En Yüksek Müşteri Memnuniyeti" ödülünü iPhone tam 8 defa kazandı. Bu ilk iPhone'dan bu yana tüm ödülleri iPhone'un kazandığı anlamına geliyor.

Galaxy S4 tanıtıldı, Apple

Her bir detay düşünüldü.

Bir cihazı özelliklerinden ve performansından ödün vermeden çok ince ve çok hafif yapmak neredeyse imkansızdır. Fakat iPhone 5, imkansızı başardı. O, tasarımıyla tam bir mühendislik başarısı. Tüm detayları ve tüm malzemesi, özenle düşünülüp geliştirildi. Akıllı telefonda değil ancak bir el yapımı bir saatte görebileceğiniz hassasiyet seviyesinde üretildi. Sonuç olarak, eliniz iPhone'un sağlam ve dayanıklılığını hisseder, cebinize mükemmel uyum sağlar.

Sadece iPhone, Retina Ekran'a sahip.

iPhone'un Retina Ekranı, süper yüksek çözünürlüklü ekranlar çağını başlattı. Piksel yoğunluğu çok yüksek olduğu için gözünüz pikselleri ayırt edemez. Fotoğraflar ve kelimeler inanılmaz canlı, güçlü ve nettir. Her şey gerçek gibi görünür. Öyle ki, Retina Ekranı bir kez gördüğünüzde hiçbir zaman daha azıyla yetinemezsiniz. Fakat Retina Ekran, sadece iPhone ve Apple ürünlerinde bulabileceğiniz bir özelliktir.

Mükemmel pil ömrü. Büyük bir pile ihtiyaç duymadan.

iPhone 5'in sizi gününüzde yalnız bırakmayacak kadar pil ömrü sunması etkileyicidir. 8 saate kadar konuşma süresi, 8 saate kadar hücresel ağ üzerinden internette gezinme ve 10 saate kadar video oynabilme. Fakat asıl olağanüstü olan bu güçteki pili, bu kadar ince ve hafif tasarlayabilmektir. Bu, Apple'daki bilim insanlarının, hazıra kaçıp büyük bir pil koymaktansa, benzersiz bir pil kimyası geliştirmesi sayesinde gerçekleşti.

Dünyanın en popüler kamerası

iPhone'un iSight kamerası dünyanın en popüler kamerasıdır. Her an cebinizde taşıdığınız harika bir kameradır. Diğer akıllı telefonlarda yüksek megapiksel reklamları yapılsa da mükemmel fotoğraf çekmek bundan daha fazlasıdır. iPhone 5'in 8MP'lik kamerası görüntülediğiniz anın tüm verilerini alır ve arka planda donanımın ve yazılımın mükemmel uyumu ile renkleri en uygun seviyelerine getirir. Bu yüzden herkesin, farklı ışık seviyelerinde, etkileyici fotoğraflar çekmesi çok kolaydır.

Galaxy S4 tanıtıldı, Apple

Eğlenmek için milyonlarca yol. Tek güvenilir kaynaktan.

Yükleyebileceğiniz daha fazla uygulama, müzik, film ve TV şovları; iPhone'la yapabileceklerinizin sınırı olmadığını anlamanın daha fazlası. iPhone ile tüm içerikleriniz tek bir güvenilir kaynaktan gelir: Apple. iTunes Store, dünyanın en büyük ve en güvenilir eğlence mağazasıdır. Ve App Store, 800,000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapar ki bu uygulamaların tamamı Apple tarafından onaylanmış, kötü amaçlı yazılım olmadığı garanti altına alınmıştır. Diğer mobil platformlarda, çok sayıda bölünmüş mağaza seçenekleri her cihazdan erişilebilir olmayı zorlaştırır, geliştiriciyi hayal kırıklığına uğratır ve güvenlik risklerini ortaya çıkarır.

iCloud, içeriklerinizi tüm cihazlarınıza gönderir

iCloud, iPhone kullanım deneyiminizi daha öteye taşıyor. Müziklerinizi, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı, elektronik postalarınızı, rehberinizi, takviminizi, dökümanlarınızı depolar ve kablosuz olarak tüm cihazlarınıza gönderir. Ve Fotoğraf Yayını, herhangi bir iOS cihazınızda çektiğiniz fotoğrafınızın, Mac ve PC'nin de bulunduğu tüm cihazlarınızdan görüntülenebilmesini sağlar. iCloud, uygulamalarınıza da sorunsuz şekilde entegre edilmiştir. Dolayısıyla nereye giderseniz gidin her an güncel kalırsınız. Sizin yapmanız gereken tek şey, hiçbir şey yapmamak.

Bunların dışında Apple'ın kendi geliştirip tasarladığı A6 işlemcisi, iOS 6 işletim sistemi, hızlı kablosuz bağlanabilirlik, Siri ve satış sonra hizmetlerinden bahsedildiği "Niçin iPhone" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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imperial crusader 6 yıl en beğenilen
"mükemmel pil ömrü" böyle yalan görmedim, aksam edemiyor telefon
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cestvrai 6 yıl
Apple tutusmus belli
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GAMBIT 6 yıl
Hala mı retina ekran diyorlar? Millet artık Full HD kullanıyor biri bunu apple a soylesin bizahmet.
Mukemmel pil ömrü mü? Bir de sanki pili apple icad etmiş gibi.
Bunu neden yaptıkları çok açık. Teknolojiden anlamayan sadece apple dan anlayan bir kesim var onlar sadece apple a inanıyor. Böyle söyleyerek onlara başka yerlere gitmeyin mesajı geldi o kadar.
Şimdi dikkat çeken başka bir husus var: Bu yazılanlardan hiçbiri S4 e karşı söylenebilecek bir şey değil. Çünkü S4 bu konuların hepsinde daha üstün. Bu da S4 ten ne kadar çekindiklerini gösteriyor.
Hala mı retina ekran diyorlar? Millet artık Full HD kullanıyor biri bunu apple a soylesin bizahmet.Mukemmel pil ömrü mü? Bir de sanki pili apple icad etmiş ...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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DH Misafiri 5 yıl
Yaa arkadaş biri çıkıp demiyor ki bu iphone nedir. Işte size iphone rakipleri. Tasarım=htc one. Kamera=z1. Performans=z1 g2 s4. Pil ömrü=çoğu telefon. Bir iyi yanı var appstore ve iTunes
1 Yanıt Yanıtla
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SpesifikBrush 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yaa arkadaş biri çıkıp demiyor ki bu iphone nedir. Işte size iphone rakipleri. Tasarım=htc one. Kamera=z1. Performans=z1 g2 s4. Pil ömrü=çoğu telefon. Bir iyi yanı var appstore ve iTunes

Ahaha :D
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DH Misafiri 5 yıl
Kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş.
Arkadaş ben iphone 5 babam s3 annemde s4 kullanıcısı ben şahsen iphonenin üzerine telefon görmedim.neymiş efendim 13 megapiksel miş iphone 5 in 8 megapikseli 13 megapikselden iyi 8 çekirdek diyorlar, iphonenin 2 çekirdeği var ona rağmen s4ten hızlı.....
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kasim33 6 yıl
mükemmel pil ömrü :D :D :D ömür dediğin uzun olur bunda anlık herşey işyerinde patronumda var şarjdan çıkarıp konusamıyor telefonu ona uzatma kablo aldım onunla dolaşıyor sürekli şarjda :d
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psyshock 6 yıl
Oyunlar her zaman iphone a gore uyarlanmis cikiyor bu bir gercek ps3 pc durumu gibi cok daha gucsuz sistem 50 fps nin altina dusmezken ps3 te en baba pc anca 50 fps veriyor uyarlamayla alakali. Real racing 3 e gelince 35-40 max fps veriyor en dusuk 25-30 goruyor s3 te fpa meter la olculmus degerlerdir. Ve oyunun videolari sorunlu fps en dusuk burda her android cihazda boyle suan nasil becermisler bilmiyorum ama oynarken sorun yok cok rahat oynatiyor ortalama 33-34 fps de ve sorunsuz
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SanMarinoForveti 6 yıl
insanlar için tasarlandı diyip parmağın uzanamayacağı büyüklükte ekran yap sonrada gel satılmayı düşün. Samsung kendi dediklerini bi uygulayabilse. bu yüzden iphone. s5 s6 da çıksa iphone 4S in hepsine gideri olur
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
Peynir Alti Suyu Tozu
Böyle bir şey yaparak kendini küçük düşürüyor hiç gerek yoktu zaten kullanıcılar neyin ne olduğunu daha iyi biliyor.

Evet neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar bencede..
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vahocan 6 yıl
GAMBIT
Hala mı retina ekran diyorlar? Millet artık Full HD kullanıyor biri bunu apple a soylesin bizahmet.Mukemmel pil ömrü mü? Bir de sanki pili apple icad etmiş gibi.Bunu neden yaptıkları çok açık. Teknolojiden anlamayan sadece apple dan anlayan bir kesim var onlar sadece apple a inanıyor. Böyle söyleyerek onlara başka yerlere gitmeyin mesajı geldi o kadar. Şimdi dikkat çeken başka bir husus var: Bu yazılanlardan hiçbiri S4 e karşı söylenebilecek bir şey değil. Çünkü S4 bu konuların hepsinde daha üstün. Bu da S4 ten ne kadar çekindiklerini gösteriyor.

Ekran Cozunurlugu ile Piksel BOYUTU Ayni sey degildir. Retina Ekran Nedir TAM Olarak Arastirin Sonra elestirin. Apple cok iyi bir Sarj Sunmuyor ama Cogu Telefon firmasininda sundugu soylenemez. S4 8 Cekirdekli 2 GB Rame sahip Problemi Soyleyim isterseniz Sadece goz boyamak icin yapilmis Insanlarda Sazan gibi atliyor Bu Yuzden Apple Tercih ediliyor en Azindan Kullanicisina Elinden geldikce Destek olmaya calisiyor. iPhone 3GS IOS 6.1.2 Alabilirken Ondan DAHA USTUN Olarak Nitelendirilen Galaxy W ICS Alamadi. Buyrun Samsung ile Ovunun istediginiz kadar.
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mamaker 6 yıl
Apple fanı değilim ama şu iosla androidi aynı kefeye koyanlara üzülüyorum özgürlük diyip duruyolar ya hiç jailbreakli iphone kullanmamışlar yada ipad burda gereksiz yorum yapıyolar kardeşim noktasından tut virgülüne kadar değiştirirsin jailbreakli iphonu ama android öylemi hayır bişey yapıcan rom at bilmem şunu yap kurduğun rom stabilmi muamma konuya gelirsek retina demiş evet çıkın bakalım güneşe iphone kadar net olan varmı.Doğru olan şu şarj doğru az gidiyo abartilmış ama her güzelin bikusuru vardır değilmi.
Not:s3 ve 4s kullanmaktayım.
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emresalvation 6 yıl
türkiyede yılın arabası hep ford seçiliyor neden çünkü koç tarafından yapılıyor bu etkinlik:D:D:D
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emresalvation 6 yıl
apple sormak lazım kime göre neye göre? yıllardır taş üstüne taş koymadı. cerez sayacağımız özelliklerle kendini kandırıyor.
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