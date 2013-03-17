Galaxy S4 tanıtıldı, Apple "Niçin iPhone" sayfasını yayına verdi

En büyük rakibi Samsung'un 2013'deki amiral gemisi Galaxy S4'ü geçtiğimiz günlerde tanıtmasının hemen ardından Apple harekete geçti. 7.nesil iPhone'u haziran ayında tanıtana kadar en güçlü silahı olan iPhone 5'i öne çıkaran "Niçin iPhone" sayfasını yayına verdi.

Apple'ın direk anasayfası üzerinden rahatlıkla ulaşılabilen "Niçin iPhone" sayfasında Apple, iPhone'un sevilmesinin sebeplerini kullanım kolaylığından, Retina Ekrana, kameradan iTunes Store'a ve iCloud'a kadar madde madde kaleme almış.

İşte o sayfada yer alan yazılardan birkaçı...

iPhone var. Sonra diğer her şey var.

iPhone'u benzersiz kılan nedir ? Belki birçok şeyi yapıyor olması. Ya da birçok şeyi kolayca yapıyor olması. Bunlar iPhone kullanıcılarının telefonlarını sevme nedenlerinden sadece ikisi. Ancak dahası var.

iPhone, J.D. Power and Associates'in müşteri memnuniyeti ödülünü 8 defa arka arkaya kazandı.

Galiba aşk ölçülebilir. J.D. Power and Associates'ın performans, fiziksel tasarım, özellikler, kolay kullanım kategorilerindeki değerlendirmesi sonucu verdiği "Tüketici Akıllı Telefonu ile En Yüksek Müşteri Memnuniyeti" ödülünü iPhone tam 8 defa kazandı. Bu ilk iPhone'dan bu yana tüm ödülleri iPhone'un kazandığı anlamına geliyor.

Her bir detay düşünüldü.

Bir cihazı özelliklerinden ve performansından ödün vermeden çok ince ve çok hafif yapmak neredeyse imkansızdır. Fakat iPhone 5, imkansızı başardı. O, tasarımıyla tam bir mühendislik başarısı. Tüm detayları ve tüm malzemesi, özenle düşünülüp geliştirildi. Akıllı telefonda değil ancak bir el yapımı bir saatte görebileceğiniz hassasiyet seviyesinde üretildi. Sonuç olarak, eliniz iPhone'un sağlam ve dayanıklılığını hisseder, cebinize mükemmel uyum sağlar.

Sadece iPhone, Retina Ekran'a sahip.

iPhone'un Retina Ekranı, süper yüksek çözünürlüklü ekranlar çağını başlattı. Piksel yoğunluğu çok yüksek olduğu için gözünüz pikselleri ayırt edemez. Fotoğraflar ve kelimeler inanılmaz canlı, güçlü ve nettir. Her şey gerçek gibi görünür. Öyle ki, Retina Ekranı bir kez gördüğünüzde hiçbir zaman daha azıyla yetinemezsiniz. Fakat Retina Ekran, sadece iPhone ve Apple ürünlerinde bulabileceğiniz bir özelliktir.

Mükemmel pil ömrü. Büyük bir pile ihtiyaç duymadan.

iPhone 5'in sizi gününüzde yalnız bırakmayacak kadar pil ömrü sunması etkileyicidir. 8 saate kadar konuşma süresi, 8 saate kadar hücresel ağ üzerinden internette gezinme ve 10 saate kadar video oynabilme. Fakat asıl olağanüstü olan bu güçteki pili, bu kadar ince ve hafif tasarlayabilmektir. Bu, Apple'daki bilim insanlarının, hazıra kaçıp büyük bir pil koymaktansa, benzersiz bir pil kimyası geliştirmesi sayesinde gerçekleşti.

Dünyanın en popüler kamerası

iPhone'un iSight kamerası dünyanın en popüler kamerasıdır. Her an cebinizde taşıdığınız harika bir kameradır. Diğer akıllı telefonlarda yüksek megapiksel reklamları yapılsa da mükemmel fotoğraf çekmek bundan daha fazlasıdır. iPhone 5'in 8MP'lik kamerası görüntülediğiniz anın tüm verilerini alır ve arka planda donanımın ve yazılımın mükemmel uyumu ile renkleri en uygun seviyelerine getirir. Bu yüzden herkesin, farklı ışık seviyelerinde, etkileyici fotoğraflar çekmesi çok kolaydır.

Eğlenmek için milyonlarca yol. Tek güvenilir kaynaktan.

Yükleyebileceğiniz daha fazla uygulama, müzik, film ve TV şovları; iPhone'la yapabileceklerinizin sınırı olmadığını anlamanın daha fazlası. iPhone ile tüm içerikleriniz tek bir güvenilir kaynaktan gelir: Apple. iTunes Store, dünyanın en büyük ve en güvenilir eğlence mağazasıdır. Ve App Store, 800,000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapar ki bu uygulamaların tamamı Apple tarafından onaylanmış, kötü amaçlı yazılım olmadığı garanti altına alınmıştır. Diğer mobil platformlarda, çok sayıda bölünmüş mağaza seçenekleri her cihazdan erişilebilir olmayı zorlaştırır, geliştiriciyi hayal kırıklığına uğratır ve güvenlik risklerini ortaya çıkarır.

iCloud, içeriklerinizi tüm cihazlarınıza gönderir

iCloud, iPhone kullanım deneyiminizi daha öteye taşıyor. Müziklerinizi, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı, elektronik postalarınızı, rehberinizi, takviminizi, dökümanlarınızı depolar ve kablosuz olarak tüm cihazlarınıza gönderir. Ve Fotoğraf Yayını, herhangi bir iOS cihazınızda çektiğiniz fotoğrafınızın, Mac ve PC'nin de bulunduğu tüm cihazlarınızdan görüntülenebilmesini sağlar. iCloud, uygulamalarınıza da sorunsuz şekilde entegre edilmiştir. Dolayısıyla nereye giderseniz gidin her an güncel kalırsınız. Sizin yapmanız gereken tek şey, hiçbir şey yapmamak.

Bunların dışında Apple'ın kendi geliştirip tasarladığı A6 işlemcisi, iOS 6 işletim sistemi, hızlı kablosuz bağlanabilirlik, Siri ve satış sonra hizmetlerinden bahsedildiği "Niçin iPhone" sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.