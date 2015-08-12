Galaxy S6 Edge Plus'ın Avrupa satış tarihi ortaya çıktı

Samsung'un yeni üst seviye modelleri Note 5 ve S6 Edge Plus'ı tanıtmasına artık saatler kaldı. Şimdiye kadar cihazların görüntüleri ve teknik detaylarına ilişkin bir çok bilgi ortaya çıksa da çıkış tarihleri hakkında bir bilgi yoktu. Ancak Samsung Fransa S6 Edge Plus için hazırladığı ön sipariş sayfasını yanlışlıkla yayına alınca tarihler de ortaya çıktı.

Sayfaya göre S6 Edge Plus 21 Ağustos'ta ön siparişleri almaya başlayacak. Ön siparişin bitiş tarihi ise 3 Eylül, bu da ürünlerin 4 Eylülden itibaren satışa çıkacağını gösteriyor. Avrupa'da satışın Fransa'dakiyle aynı anda başlayacağı öngörülürken ülkemiz için de benzer tarihlerden konuşabiliriz.

Ayrıca sayfada akıllı telefona ön siparişle sahip olmak isteyenlere Samsung Level On kulaklık ve 3 Aylık Google Müzik servisi hediye ediliyor. Google Müzik servisi ülkemizde faaliyet göstermediği için ülkemizdeki ön sipariş hediyesi değişiklik gösterebilir.

Diğer yandan İngiliz MobileFun sitesi ise benzer bir şekilde S6 Edge Plus'a ait aksesuarları listeledi. Listeye göre geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan klavyeli kılıf 60 Sterlin, Kablosuz şarj cihazı 65 Sterlin, Clear View kılıfı 40 Sterlin, S view ve Glitter kılıflar 35 Sterlin, Flip kapaklı cüzdan kılıfı 25 Sterlin ve standart parlak plastik kılıf 20 Sterlin fiyata sahip. Ancak bu fiyatların İngiltere için geçerli olduğunu hatırlatalım. Sterlin'in Türk Lirası'na göre daha değerli olması fiyatlar çevrildiğinde uçuk rakamlar çıkmasına sebep oluyor.

http://www.gsmarena.com/samsung_france_galaxy_s6_edge_to_go_on_preorder_on_august_21-news-13480.php