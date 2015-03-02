Galaxy S6 ve S6 Edge Avrupa fiyatları açıklandı

Samsung yeni amiral gemisi modellerini dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikle tanıttı. Tanıtımın ardından bir çok karşılaştırma tablosu ve test sonucu yayınlansa da kullanıcılar için en önemli etkenlerden birisi de fiyatlandırma. Ülkemiz bir çok akıllı telefon üreticisi için Avrupa dahilinde kabul ediliyor ve fiyatlar da buna göre belirleniyor.

Edge modeli ise standart modele göre daha yüksek bir fiyatla satılacak. En ucuz fiyatlı Galaxy S6 Edge 32 GB modeli 849 Euro'ya satın alınabilecek. 64 GB kapasiteli versiyonu 949 Euro, 128 GB kapasiteli versiyonu ise 1049 Euro'dan satılacak.

Her iki model de 10 Nisan'da global anlamda satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri için farklı fiyatlandırmalarını açıkladı. Avrupa'da en düşük fiyata sahip Galaxy S6 32GB modeli 699 Euro'ya satın alınabilecek. Bu fiyat 64 GB model için 799 Euro, 128 GB kapasiteli model için ise 899 Euro'ya çıkıyor.Fiyatlar ABD için açıklanan fiyatların tam olarak Euro karşılığı gibi gözüküyor. Telefon ülkemize bu fiyatlandırma ile gelecek olursa en düşük model için (32GB Galaxy S6) 2 000 TL'nin biraz daha üzerindeki bir miktarı gözden çıkarmak gerebilir. Edge'nin en düşük kapasiteli modelinin fiyatı ise 2 500 - 3 000 TL aralığında olacak gibi gözüküyor. Henüz Türkiye fiyatlarının açıklanmadığını ve bu rakamların tahmin olduğunu hatırlatalım.