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Galaxy S6 ve S6 Edge Avrupa fiyatları açıklandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
20,8b
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145
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 ve S6 Edge Avrupa fiyatları açıklandı
Samsung yeni amiral gemisi modellerini dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikle tanıttı. Tanıtımın ardından bir çok karşılaştırma tablosu ve test sonucu yayınlansa da kullanıcılar için en önemli etkenlerden birisi de fiyatlandırma. Ülkemiz bir çok akıllı telefon üreticisi için Avrupa dahilinde kabul ediliyor ve fiyatlar da buna göre belirleniyor.

Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri için farklı fiyatlandırmalarını açıkladı. Avrupa'da en düşük fiyata sahip Galaxy S6 32GB modeli 699 Euro'ya satın alınabilecek. Bu fiyat 64 GB model için 799 Euro, 128 GB kapasiteli model için ise 899 Euro'ya çıkıyor.

Edge modeli ise standart modele göre daha yüksek bir fiyatla satılacak. En ucuz fiyatlı Galaxy S6 Edge 32 GB modeli 849 Euro'ya satın alınabilecek. 64 GB kapasiteli versiyonu 949 Euro, 128 GB kapasiteli versiyonu ise 1049 Euro'dan satılacak.
Her iki model de 10 Nisan'da global anlamda satışa sunulacak. 

Fiyatlar ABD için açıklanan fiyatların tam olarak Euro karşılığı gibi gözüküyor. Telefon ülkemize bu fiyatlandırma ile gelecek olursa en düşük model için (32GB Galaxy S6) 2 000 TL'nin biraz daha üzerindeki bir miktarı gözden çıkarmak gerebilir. Edge'nin en düşük kapasiteli modelinin fiyatı ise 2 500 - 3 000 TL aralığında olacak gibi gözüküyor. Henüz Türkiye fiyatlarının açıklanmadığını ve bu rakamların tahmin olduğunu hatırlatalım.

Samsung Galaxy S6 modelinin detaylarına ve teknik özelliklerine ulaşmak için tıklayın.

Samsung Galaxy S6 Edge modelinin detaylarına ve teknik özelliklerine ulaşmak için tıklayın.

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haberelectro 4 yıl
2 ay sonra 1500 olur o fiyatlar. Samsungu ciktigi zaman almayacaksin...
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Sh00t3r_DoguKan 4 yıl
3 aylık asgari ücrete bir S6 Edge.Pes!
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xsw 4 yıl
Malzeme kalitesi olarak Samsung ve LG malesef Apple'ın yanından bile geçemez S5 ve G3'ün veriği plastik ve hafiflik hissi çok kötü telefonun bir sıkımlık canı var gibi yere düşünce zaten felaket gorilla glass falan hikaye ekran tuzla buz alternatif olarak Sony Xperia Z4 modelini beklemekte fayda var.
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freudunpiposu 4 yıl xsw
Eline almadan malzeme kalitesi ölçebilen fanboy.
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senersongur 4 yıl
Saçmasapan fiyatlar.
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^7pMş^ 4 yıl
Edge iPhone 6+ ile aynı fiyat olursa satması sizce imkanlımı :)
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UNF0RGIVEN 4 yıl ^7pMş^
^7pMş^

Edge iPhone 6+ ile aynı fiyat olursa satması sizce imkanlımı :)

üstünlügü neymiş iphone 6+ modelinin
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CanKartaL84 4 yıl ^7pMş^
^7pMş^

Edge iPhone 6+ ile aynı fiyat olursa satması sizce imkanlımı :)

Alıcı kitleleri kesinlikle farklı cihazlar. Tabi ortak bir kitle de var ki aynı fiyat olursa o ortak kitle muhtemelen 6+ a kayar orası ayrı.
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iquique 4 yıl
bebek bezi değiştirir gibi telefon değiştiren halkımıza bu fiyatlar müstahak. az bile.
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xsw 4 yıl
Samsung bu fiyatlar ile havayı alır S6 1500 TL ederi var saçma sapan bir fiyat politikası bu parayı gözden çıkardıktan sonra gidip note 4, iphone 6 plus, M9 alınır.
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muratkaya 4 yıl
Telefon güzel mi?
Güzel.

Çıkar çıkmaz alınır mı?
Alınmaz.
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kule_genclik 4 yıl
s6 ya verene kadar s6 edge almaya zorlanilir cidden cok ama cok degisik ve guzel duruyor.
ben htc m9 dan umitliydim o da patladi.tipsiz bisi olmus en azindan m8 gun metal rengiyle kendini sevdiriyordu.
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kojiro 4 yıl
Alanı öpsünler.
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