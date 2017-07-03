Galaxy S8'in parmak izi tarayıcısıyla Windows 10 PC'nizin kilidini açabilirsiniz

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Samsung, bu yılın başlarında en son Windows 10'lu cihazı Galaxy Book'u tanıtırken aynı zamanda Galaxy telefonlarla dizüstü bilgisayara kolayca giriş yapmayı sağlayan Samsung Flow uygulamasını da kullanıma sunmuştu. Şirket, Flow uygulamasını Windows 10'un "Windows Hello" özelliğini destekleyecek şekilde güncelliyor.
Yani artık Galaxy S6, S7 ve S8 gibi cihazların tümü, parmak izi okuyucusunu kullanarak Windows 10 bilgisayarların kilidini açabilecek. Samsung ilk kez geçen yıl Android için yayınladığı Samsung Flow uygulamasıyla, Windows 10 tabanlı Galaxy TabPro S'in kilidini açma özelliği sunmuştu. Bu genişlemeyle birlikte artık herhangi bir Windows 10 bilgisayarın kilidi açılabilecek.Ayrıca Bkz. "Apple'dan LG Display'in yeni OLED fabrikasına yatırım"
Samsung, parmak izi desteğinin yanı sıra akıllı telefon bildirimlerini bilgisayarınızla senkronize etme olanağı da sağlıyor. Bu fonksiyon zaten Samsung PC'ler için mevcuttu ancak şirket şimdi bu özelliği tüm Windows 10 cihazlarını kapsayacak şekilde genişletiyor. Samsung'un en yeni Flow uygulaması şu an Google Play Store üzerinde mevcut durumda. Yeni özellikleri etkinleştirmek için Windows 10 Creators Update güncellemesini çalıştıran bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.galaxycontinuity Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman neden başlıkta S8 yazıyor?