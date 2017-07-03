Galaxy S8'in parmak izi tarayıcısıyla Windows 10 PC'nizin kilidini açabilirsiniz

Samsung, bu yılın başlarında en son Windows 10'lu cihazı Galaxy Book'u tanıtırken aynı zamanda Galaxy telefonlarla dizüstü bilgisayara kolayca giriş yapmayı sağlayan Samsung Flow uygulamasını da kullanıma sunmuştu. Şirket, Flow uygulamasını Windows 10'un "Windows Hello" özelliğini destekleyecek şekilde güncelliyor.

Yani artık Galaxy S6, S7 ve S8 gibi cihazların tümü, parmak izi okuyucusunu kullanarak Windows 10 bilgisayarların kilidini açabilecek. Samsung ilk kez geçen yıl Android için yayınladığı Samsung Flow uygulamasıyla, Windows 10 tabanlı Galaxy TabPro S'in kilidini açma özelliği sunmuştu. Bu genişlemeyle birlikte artık herhangi bir Windows 10 bilgisayarın kilidi açılabilecek.

Ayrıca Bkz.

"Apple'dan LG Display'in yeni OLED fabrikasına yatırım"

bildirimlerini bilgisayarınızla senkronize etme olanağı da sağlıyor. Bu fonksiyon zaten Samsung PC'ler için mevcuttu ancak şirket şimdi bu özelliği tüm Windows 10 cihazlarını kapsayacak şekilde genişletiyor. Samsung'un en yeni Flow uygulaması şu an Google Play Store Windows 10 Creators Update güncellemesini çalıştıran bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Samsung, parmak izi desteğinin yanı sıra akıllı telefonbilgisayarınızla senkronize etme olanağı da sağlıyor. Bu fonksiyon zatenmevcuttu ancak şirket şimdi bu özelliği tüm Windows 10 cihazlarını kapsayacak şekilde genişletiyor. Samsung'un en yeni Flow uygulaması şu an Google Play Store üzerinde mevcut durumda. Yeni özellikleri etkinleştirmek içingüncellemesini çalıştıran bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.galaxycontinuity