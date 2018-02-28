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Galaxy S9'un çerçeveleri S8'dekinden ne kadar daha ince?

Tasarım açısından büyük yenilikler getirmeyen Galaxy S9 serisinin daha ince çerçeveler sunuyor. Peki Samsung'un yeni amiral gemisinin çerçevesi S8'e kıyasla ne kadar inceldi?
1 yıl
5,8b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Şüphesiz ki Galaxy S8, tasarım açısından sadece Samsung için değil tüm sektör için önemli bir kilometre taşı oldu. Dolayısıyla Samsung'un geçtiğimiz pazar duyurduğu Galaxy S9 ve S9+ modelleri önceki modellerden çok farklı bir tasarım anlayışıyla gelmedi.
Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz BlackBerry Ghost'un ilk görüntüsü ortaya çıktı"
Galaxy S9 serisi illa ki bazı tasarım değişiklikleri sunuyor ancak yeniden konumlandırılmış parmak izi tarayıcısı, dayanıklılığın arttırılması ve daha ince çerçeveler gibi kendisini Galaxy S8'den ayıracak ufak tefek farklılıklar var. Galaxy S8'deki çerçeveler zaten çok inceydi ancak görünüşe bakılırsa S9 ve S9+ modelleri daha da ince çerçevelerle gelmiş durumda.

Daha ince ve daha az dikkat dağıtan çerçeveler

Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'taki çerçeveler tam olarak ne kadar ince? Galaxy S9'daki üst çerçeve 8.18 mm yani Galaxy S8'den 0.48 mm daha ince. Alt çerçevenin ise 6.96 mm boyutuyla önceki modelden 0.76 mm ince olduğunu belirtelim. Böylece Galaxy S9 aynı ekran boyutunu korurken S8'den 1.2 mm daha kısa hale gelmiş durumda.
Diğer yandan Galaxy S9 Plus modelindeki üst çerçeve 8.21 mm alt çerçeve ise 6.99 mm olarak ölçüldü. Yani bu da çerçevelerin Galaxy S8 Plus'tan sırasıyla 0.39 mm ve 1.01 mm daha ince olduğu anlamına geliyor. Yine ekran boyutu aynı kalırken Galaxy S9 Plus, S8 Plus'a kıyasla 1.4 mm kısalmış.

Kamera çıkıntısı daha fazla

Çerçeveler arasındaki fark bununla sınırlı değil. Galaxy S9 ve S9+ modellerinin üst çerçeveleri gösel açıdan daha az dikkat dağıtıcı unsurlara sahip. Samsung daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için üst çerçeveye düşük yansımalı bir film uygulamış durumda. Şirket ayrıca iris sensörünü de sanki hiç yokmuş gibi çerçeveye adapte etmeyi başarmış.
Galaxy S9 serisi daha ince çerçevelere sahip olabilir ancak arka kamera çıkıntısı bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Akıllı telefonlarda S8 ve S8+ modellerinden sırasıyla 0.2 mm ve 0.15 mm daha fazla çıkıntı var. Tabi bu artışın Galaxy S9'daki yüksek hızlı sensöre ve çift diyaframa bağlı olduğunu unutmamak gerekir.

https://www.sammobile.com/news/here-is-how-small-the-bezels-on-the-galaxy-s9-and-galaxy-s9-are/ Yorum Yaz
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ergenius 1 yıl en beğenilen
Atmasam olmaz

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Umutcan 1 yıl
Tasarımı zaten iyiydi çok bir güncelleme gereği görmemişler. En azından diğer firmalar gibi iphone x'e benzetme yarışına girmeyip
kendileri kıvrımlı ekran ile diğer firmalara bir rol model oldular. Farklı markalarda S7-S8 tasarımında birsürü edge ekranlı telefon çıktı.
Tasarımı zaten iyiydi çok bir güncelleme gereği görmemişler. En azından diğer firmalar gibi iphone x'e benzetme yarışına girmeyipkendileri kıvrımlı ekran ...
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lg02561 1 yıl
kısacası şu: zaten güzel olan tasarımı ufak rötuşlarla daha da güzelleştirmişler kamera çıkıntısı haricinde. gayet de güzel bence.
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balcis 1 yıl
bu iş artık kullanışlılık falan değil iyice psikolojik bir takıntı halini aldı.
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Marrusia 1 yıl
1.4 cm daha iyi yani kisacasi
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DaYWaLkeR 1 yıl
Kenarı eğri büğrü ekranları hiç sevmiyorum. 2.5d yap tamam da samsung bu işi abartıyor iyice edge gibi yapıyor telefonları. Düz seven bir tek ben miyim ? Sırf bu yüzden almam şu telefonu mate 11 çıkana kadar mate 9 la devam edeceğim çok memnunum.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Zeen 1 yıl DaYWaLkeR
DaYWaLkeR
Kenarı eğri büğrü ekranları hiç sevmiyorum. 2.5d yap tamam da samsung bu işi abartıyor iyice edge gibi yapıyor telefonları. Düz seven bir tek ben miyim ? Sırf bu yüzden almam şu telefonu mate 11 çıkana kadar mate 9 la devam edeceğim çok memnunum.

bende düzcüyüm şuan S7 kullanıyorum edge asla istemiyorum
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Marrusia 1 yıl DaYWaLkeR
DaYWaLkeR
Kenarı eğri büğrü ekranları hiç sevmiyorum. 2.5d yap tamam da samsung bu işi abartıyor iyice edge gibi yapıyor telefonları. Düz seven bir tek ben miyim ? Sırf bu yüzden almam şu telefonu mate 11 çıkana kadar mate 9 la devam edeceğim çok memnunum.

S8 ve S9 un zaten edgeleri cok az.Duz ekran olmamasi daha iyi bu kadar para veriyorsun sonucta edge ekran duz ekrandan iyidir.
Dedigim gibi S8 ve S9 daki edge cok cok az S7 edge ve S6 edgedeki gibi devasa bir edgelik yok uzaktan belli bile olmuyor.Azda olsa premium hissi ortaya cikiyor tabi Edge devam etmeli duze kesinlikle artik gecilmez.
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JoeyBane 1 yıl
Bu çerçeveleri incelten kör oldu. Ameliyat masrafları dahil 4599TL
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alperen_69 1 yıl
Ben merak ediyordum aslında alt çerçevedeki farkın daha az olduğunu düşünüyordum
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dr20mouse 1 yıl
Allah başka dert vermesin haberlerinden biri dahadır bu.
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sarahaten 1 yıl
İphone'a laf söylerdik bu ne saçma haber diye onu da katlamışsınız. Her çıkan telefonun bir önceki nesliyle çerçeve kalınlığını kıyaslayan haber yapsanız dh'in başka haber yapmasına gerek kalmaz.
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Umutcan 1 yıl
Tasarımı zaten iyiydi çok bir güncelleme gereği görmemişler. En azından diğer firmalar gibi iphone x'e benzetme yarışına girmeyip
kendileri kıvrımlı ekran ile diğer firmalara bir rol model oldular. Farklı markalarda S7-S8 tasarımında birsürü edge ekranlı telefon çıktı.
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lg02561 1 yıl
kısacası şu: zaten güzel olan tasarımı ufak rötuşlarla daha da güzelleştirmişler kamera çıkıntısı haricinde. gayet de güzel bence.
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norton772 1 yıl
yani kisacasi cok da onemli farklar yok ebat acisindan.
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