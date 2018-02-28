Galaxy S9'un çerçeveleri S8'dekinden ne kadar daha ince?

Şüphesiz ki Galaxy S8, tasarım açısından sadece Samsung için değil tüm sektör için önemli bir kilometre taşı oldu. Dolayısıyla Samsung'un geçtiğimiz pazar duyurduğu Galaxy S9 ve S9+ modelleri önceki modellerden çok farklı bir tasarım anlayışıyla gelmedi.

Ayrıca Bkz.

"Çerçevesiz BlackBerry Ghost'un ilk görüntüsü ortaya çıktı"

Galaxy S9 serisi illa ki bazı tasarım değişiklikleri sunuyor ancak yeniden konumlandırılmış parmak izi tarayıcısı, dayanıklılığın arttırılması ve daha ince çerçeveler gibi kendisini Galaxy S8'den ayıracak ufak tefek farklılıklar var. Galaxy S8'deki çerçeveler zaten çok inceydi ancak görünüşe bakılırsa S9 ve S9+ modelleri daha da ince çerçevelerle gelmiş durumda.

Daha ince ve daha az dikkat dağıtan çerçeveler

Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'taki çerçeveler tam olarak ne kadar ince? Galaxy S9'daki üst çerçeve 8.18 mm yani Galaxy S8'den 0.48 mm daha ince. Alt çerçevenin ise 6.96 mm boyutuyla önceki modelden 0.76 mm ince olduğunu belirtelim. Böylece Galaxy S9 aynı ekran boyutunu korurken S8'den 1.2 mm daha kısa hale gelmiş durumda.

Diğer yandan Galaxy S9 Plus modelindeki üst çerçeve 8.21 mm alt çerçeve ise 6.99 mm olarak ölçüldü. Yani bu da çerçevelerin Galaxy S8 Plus'tan sırasıyla 0.39 mm ve 1.01 mm daha ince olduğu anlamına geliyor. Yine ekran boyutu aynı kalırken Galaxy S9 Plus, S8 Plus'a kıyasla 1.4 mm kısalmış.

Kamera çıkıntısı daha fazla

Çerçeveler arasındaki fark bununla sınırlı değil. Galaxy S9 ve S9+ modellerinin üst çerçeveleri gösel açıdan daha az dikkat dağıtıcı unsurlara sahip. Samsung daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için üst çerçeveye düşük yansımalı bir film uygulamış durumda. Şirket ayrıca iris sensörünü de sanki hiç yokmuş gibi çerçeveye adapte etmeyi başarmış.

Galaxy S9 serisi daha ince çerçevelere sahip olabilir ancak arka kamera çıkıntısı bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Akıllı telefonlarda S8 ve S8+ modellerinden sırasıyla 0.2 mm ve 0.15 mm daha fazla çıkıntı var. Tabi bu artışın Galaxy S9'daki yüksek hızlı sensöre ve çift diyaframa bağlı olduğunu unutmamak gerekir.

https://www.sammobile.com/news/here-is-how-small-the-bezels-on-the-galaxy-s9-and-galaxy-s9-are/