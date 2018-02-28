Çerçevesiz BlackBerry Ghost'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

BlackBerry markalı yeni bir telefon görmeyeli bayağı zaman geçti. Bugünlerde akıllı telefon üretmeyen Kanada merkezli şirket marka ismini tıpkı Nokia'nın markasını HMD Global'e lisansladığı gibi diğer şirketlere lisanslamış durumda.

BlackBerry Mobile lisansının sahibi Optiemus'un "Ghost" kod adlı yeni bir BlackBerry markalı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Cihazın sızdırılan render görüntüsü, çerçevesiz ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

Ayrıca Bkz.

"Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5Q duyuruldu"

Mobil cihazlarla ilgili güvenilir sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, BlackBerry Ghost'un render görselini yayınlayarak Optiemus'un yakında Hindistan'da piyasaya süreceği çerçevesiz üst düzey bir Android akıllı telefon olduğunu belirtti.

Çerçevesiz şık tasarım

Yayınlanan render açıkçası cihazın çerçevesiz bir akıllı telefondan beklendiği gibi oldukça şık bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca BlackBerry Ghost'un ön kısmında parmak izi tarayıcısının yer almaması sensörün arka panele yerleştirilmiş olabileceğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.

Şu an için akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi yok. Dolayısıyla hangi teknik özelliklere sahip olacağı veya ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Bununla birlikte cihazın Hindistan dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı da bilinmiyor.

https://twitter.com/evleaks/status/968183904220958722