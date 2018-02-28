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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çerçevesiz BlackBerry Ghost'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, BlackBerry Mobile lisansının sahibi Optiemus'un piyasaya sürmeye hazırlandığı çerçevesiz premium telefonun render görüntüsünü yayınladı.
1 yıl
4,4b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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BlackBerry markalı yeni bir telefon görmeyeli bayağı zaman geçti. Bugünlerde akıllı telefon üretmeyen Kanada merkezli şirket marka ismini tıpkı Nokia'nın markasını HMD Global'e lisansladığı gibi diğer şirketlere lisanslamış durumda.
BlackBerry Mobile lisansının sahibi Optiemus'un "Ghost" kod adlı yeni bir BlackBerry markalı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Cihazın sızdırılan render görüntüsü, çerçevesiz ekrana sahip olacağını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5Q duyuruldu"
Mobil cihazlarla ilgili güvenilir sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, BlackBerry Ghost'un render görselini yayınlayarak Optiemus'un yakında Hindistan'da piyasaya süreceği çerçevesiz üst düzey bir Android akıllı telefon olduğunu belirtti.

Çerçevesiz şık tasarım

Yayınlanan render açıkçası cihazın çerçevesiz bir akıllı telefondan beklendiği gibi oldukça şık bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca BlackBerry Ghost'un ön kısmında parmak izi tarayıcısının yer almaması sensörün arka panele yerleştirilmiş olabileceğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.
Şu an için akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi yok. Dolayısıyla hangi teknik özelliklere sahip olacağı veya ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Bununla birlikte cihazın Hindistan dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı da bilinmiyor.

https://twitter.com/evleaks/status/968183904220958722 Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Keşke BB kendi mobil sistemini bırakmasaydı.Bi ara Z30 kullandım aldığım keyfi şuan 3T den alamıyorum.
Meego ve blackberry gibi iki işetim sistemine yazık oldu.
Keşke BB kendi mobil sistemini bırakmasaydı.Bi ara Z30 kullandım aldığım keyfi şuan 3T den alamıyorum.Meego ve blackberry gibi iki işetim sistemine yazık o...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
WaylandIZMIR 1 yıl
Bize gelmeyeceği kesin
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lordofthephones 1 yıl
Gerçekten baya güzel görünüyor umarım fiyat ve performans olarakta iyi bir seçenek olur pazara geri girmesi çok güzel olur
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DH Misafiri 1 yıl
Oldukça güzel görünüyor.
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x2yk 1 yıl
Ekran kapalı iken tam (full) çerçevesiz, ekranı bir uyandırıyorsun bütün hayaller yıkılıyor ve o an beni asın diyorsun.. :) :)
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Barni Moloztaş 1 yıl
Satmaz bu cidden ghost
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r4deon 1 yıl
Blackberry Os hakikaten bambaşka bir işletim sistemiydi.Sadece ve sadece blackberry hub için ve multitasking performansı için diğer şeyleri yazmıyorum bile alınırdı
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drjacob 1 yıl
havalı duruyor
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General. 1 yıl en beğenilen
Keşke BB kendi mobil sistemini bırakmasaydı.Bi ara Z30 kullandım aldığım keyfi şuan 3T den alamıyorum.
Meego ve blackberry gibi iki işetim sistemine yazık oldu.
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Fashionality 1 yıl General.
General.
Keşke BB kendi mobil sistemini bırakmasaydı.Bi ara Z30 kullandım aldığım keyfi şuan 3T den alamıyorum.
Meego ve blackberry gibi iki işetim sistemine yazık oldu.

tablette de cok iyi ve pratikti... tabletler icerisinde kullanimi en pratik olan BB Playbook'tu bence... yeterli uygulama destegi olsaydi cok guzel yerlere gelebilirdi...
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hayansame 1 yıl General.
Hocam cok dogru soylemissiniz. BB 10 isletim sistemini kullanilabilirligini gordukten sonra andoird ve ios cok hantal geliyor. Androidin kullanimini degistirebilse keske. BB
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cosica 1 yıl
şık duruyor.
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khytr89 1 yıl
yenilen pehlivan güreşe doymaz
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