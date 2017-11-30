Game Dev Tycoon iOS için çıktı

Video oyun geliştiricisi rolünü üstlendiğiniz Game Dev Tycoon iOS cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi. Oyun şu anda App Store üzerinde 17,99 TL ile ulaşılabilir durumda.

Mobil versiyonu güncellenmiş bir hikaye çizgisi, daha fazla oyun türü sağlamak için yeni konular, yeni bir süper zor oyun modu ve yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bu özellikler PC için de bir güncelleme ile yayınlanacak.

Game Dev Tycoon Ocak 2018'de Android için çıkacak.

1980'lerde küçük bir garaj ofisinde video oyunu geliştirmeye başladığınız Game Dev Tycoon'da başarılı satış rakamlarına ulaşıp ardından kendi şirketinizi kuruyorsunuz ve oyun endüstrisinde lider bir şirket olmaya çalışıyorsunuz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Game_Dev_Tycoon_iOS_icin_Cikti-89347.htm