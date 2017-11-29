Avengers: Infinity War'un ilk fragmanı yayınlandı

Marvel sinematik evreni ile sevilen kahramanlarını beyaz perdeye taşıyan Marvel, 2008 yılında vizyona giren Iron Man ile başlayan bu evrende bir evreyi daha geride bırakmaya hazırlanıyor. İlk iki evrede olduğu gibi Marvel sinematik evreninin 3. evresi de bir Avengers filmi ile son bulacak. Marvel'in sevilen kahramanlarını yeniden bir araya getirecek Avengers: Infinity War, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak.

2018'in heyecanla beklenen filmlerinin başında gelen Avengers: Infinity War için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel Studios, yeni Avengers filminden ilk fragmanı yayınladı.

Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Infinity War; Marvel sinematik evreninin şu ana kadar olan kısmı için sonun başlangıcı olacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini ilk kez bir araya getirecek film, bu iki ekibi Marvel çizgi romanlarının en güçlü kötülerinden biri olan Thanos ile karşı karşıya getirecek.

Geçtiğimiz günlerde Marvel filmlerinin geleceği hakkında konuşan Kevin Feige, Avengers: Infinity War ile başlayıp bir sonraki yıl vizyona girecek Avengers 4 ile devam edecek bu dev maceranın bilindik anlamıyla Marvel sinematik evreninin sonu olacağını açıkladı. Avengers 4'ten sonra da Marvel sinematik evreni hız kesmeden devam edecek ancak Avengers 4 öncesi halinden çok daha farklı olacak.

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak. Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.