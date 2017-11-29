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Avengers: Infinity War'un ilk fragmanı yayınlandı

Marvel'in sevilen kahramanlarını yeniden bir araya getirecek Avengers: Infinity War'un ilk fragmanı yayınladı. Yeni Avengers filmi önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel sinematik evreni ile sevilen kahramanlarını beyaz perdeye taşıyan Marvel, 2008 yılında vizyona giren Iron Man ile başlayan bu evrende bir evreyi daha geride bırakmaya hazırlanıyor. İlk iki evrede olduğu gibi Marvel sinematik evreninin 3. evresi de bir Avengers filmi ile son bulacak. Marvel'in sevilen kahramanlarını yeniden bir araya getirecek Avengers: Infinity War, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak.
2018'in heyecanla beklenen filmlerinin başında gelen Avengers: Infinity War için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel Studios, yeni Avengers filminden ilk fragmanı yayınladı.
Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Infinity War; Marvel sinematik evreninin şu ana kadar olan kısmı için sonun başlangıcı olacak. Avengers ve Guardians of the Galaxy ekiplerini ilk kez bir araya getirecek film, bu iki ekibi Marvel çizgi romanlarının en güçlü kötülerinden biri olan Thanos ile karşı karşıya getirecek.
Geçtiğimiz günlerde Marvel filmlerinin geleceği hakkında konuşan Kevin Feige, Avengers: Infinity War ile başlayıp bir sonraki yıl vizyona girecek Avengers 4 ile devam edecek bu dev maceranın bilindik anlamıyla Marvel sinematik evreninin sonu olacağını açıkladı. Avengers 4'ten sonra da Marvel sinematik evreni hız kesmeden devam edecek ancak Avengers 4 öncesi halinden çok daha farklı olacak.
Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman ve Sebastian Stan'in diğer Marvel filmlerindeki rolleriyle geri döneceği filmde Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak. Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.
 

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absamet 1 yıl en beğenilen
3 saatlik bir film olsa da izlesek ağız tadıyla.
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strathmorea 1 yıl
Bunlar film değiiiil. Ortalama 2 senede bir yayınlanan dizi. Film mantığı böyle olmaz. Sonu gelmeyecek biliyorsunuz. 100 e kadar gider. Bildiğin dizi film serisi artık.
Bunlar film değiiiil. Ortalama 2 senede bir yayınlanan dizi. Film mantığı böyle olmaz. Sonu gelmeyecek biliyorsunuz. 100 e kadar gider. Bildiğin dizi film seris...
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1 Avatar
Fenerli Jön 1 yıl
yuzyilin fiaskosu jl den sonra ilac gibi geldi ilac. dc fanboylari, agizlarinda kopuk kudurmaktan helak oldular eheheheheheheh
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kadirirdem 1 yıl
Süper bir film geliyor.
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redoracle 1 yıl
Çok iyi kadro var,yönetmenler zaten winter soldier ve civil warda iyi iş çıkartmışlardı,güzel olacağı belli.
Yinede eldiveninde taşları olan bir thanosu sadece avengers (galaksinin koruyucuları,dr strange vs de var gerçide)üyelerinin durdurabilmesi nasıl olacak bakalım,warlock olmayacak deniyor çünkü.
Yıllarca beklediğimiz marvel filmlerinin finalini iyi yaparlar umarım.
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Dictattor 1 yıl
Fragmandaki ağır tonu bozmadan gelirse film, Marvel'dan çıkan en kaliteli iş olacaktır. Fragman dört dörtlük.
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WarSaw 1 yıl
boş boş kof şeylerle milleti uyutuyorlar adamların tarihinde gasp talan milleti millete kırdırmaktan üçkağıtçılıktan başka hiçbirşey olmadığı için kökleri tarihe dayanan hiçbirşey sunamıyorlar yaptıkları tekşey hayal satmaktan ibaret.
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kımyasal 1 yıl WarSaw
WarSaw

boş boş kof şeylerle milleti uyutuyorlar adamların tarihinde gasp talan milleti millete kırdırmaktan üçkağıtçılıktan başka hiçbirşey olmadığı için kökleri tarihe dayanan hiçbirşey sunamıyorlar yaptıkları tekşey hayal satmaktan ibaret.

Bari avatarını değiştirseydin
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ApsinteX 1 yıl
Marvel'ın sinematik evreni DC'den daha iyi bence.. Sabırsızlıkla bekliyordum. :))
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Schneeflocke 1 yıl
Saçma sapan yorumlar varsa direk söyleyecegim tek şey, İZLEMEYİN.
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bioleon555 1 yıl
iyice testere serisine bağladı bunlarda
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mehmedaltair 1 yıl
Reyiz geliyor açılın

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Adventure. 1 yıl
Trailer mükemmel olmuş valla bomba gibi bir film geliyor. Russo kardeşler çok sağlam bir iş çıkarmışa benziyor.
Thanos'un yüzü bana nedense inanılmaz Bruce Willis'i andırdı. Bir an için ne oluyor ya dedim :). Spider Man'nin kostümde mükemmel olmuş.
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