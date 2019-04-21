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Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm Sızdırıldı!

Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm internette düştü. Bu gece saat 04.00'te yayınlanacak bölüm, yaklaşık 10 saat önceden internette yayınlandı. Sızıntıyı Amazon gerçekleştirdi.
1 ay
76b
2
34
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Game of Thrones’un bu gece saatlerinde yayınlanacak bölümü sızdırıldı. Bu sayede dizinin final sezonunda da 'sızıntı' skandalı yaşanmış oldu. Game of Thrones'un 8. sezon 2. bölümü torrent sitelerinde yerini aldı.
Game of Thrones dizisinin 5. sezondaki ilk 4 bölümü ve 7. sezonun 4. bölümü TV’den önce internete düşmüştü. Hackerlar, geçtiğimiz sezon HBO’nun veritabanına sızmış ve fidye istemişti. Fidyeyi alamayınca 7. sezon 4. Bölümü sızdırmıştı. Geçtiğimiz sezondaki sızıntılar, TV yayınından günler öncesinden yapılırken bu sızıntı yayından yalnızca 10 saat öncesinde gerçekleşti.

Sızıntıyı Amazon gerçekleştirdi

Bu defa sızıntıyı hackerlar değil Amazon gerçekleştirdi. 8. Sezon 2. Bölüm, Amazon Prime Video servisinin Almanya kütüphanesinde yanlışlıkla yayınlandı. Almanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bu sızıntıyı doğruluyor. Amazon’da 8. Sezon 1. Bölümün sonuna gelen kullanıcılara “Sıradaki bölümü izle” seçeneği gösterildi ve bu seçeneğe tıklayanlar 8. Sezon 2. Bölümü izleyebildi.

 
Amazon bu hatayı epey geç fark etti. Bölümün tamamının internete düşmesini engelleyemedi. HBO’nun Amazon Almanya’ya nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.
Game of Thrones, bu sezon ekranlara veda edecek. 8. sezon 6. bölüm ile birlikte dizi final yapacak. 

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ringo33 1 ay en beğenilen aydnm
Eşekherif çeviriyo şuan
Yanıtla +32
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bullx 1 ay Shatteredthings
e ne arıyorsun burda ozaman?
1 Yanıt Yanıtla +11
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bullx 4 hf. Shatteredthings
Burada belli kurallar çerçevesinde her şey konuşulur tartışılır, burası forum ortamı. Görmek istemiyorum diyerek gelip buraya yorum yapmanı anlamadım? İstemiyorsan görmemezlikten gelirsin.

Şov yapmanın bir anlamı yok.
Burada belli kurallar çerçevesinde her şey konuşulur tartışılır, burası forum ortamı. Görmek istemiyorum diyerek gelip buraya yorum yapmanı anlamadım? İstemiyor...
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Yanıtla +6
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Fell on Black Days 3 hf.
3. bölüm neden sızdırılmadı
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Bu gün haber programında bir uzman -Haber Türk- dizinin bölümlerini internetten indirenler için filmin içine bilgisayarı ele geçiren bir virüs konduğunu belirtti! Var mı gerçeği acep?
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a_y_k_u_t 4 hf.
Arya sahnesi anlamsız ve saçmaydı.
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Tommy Shelby 4 hf.
Kim sızdırıyor bunları
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asusokan 4 hf.
arya sahnesi fenaydı hee :d
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Bloodin 4 hf.
Arya?!?!
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Witcher3 4 hf.
Daha yayınlanmadan izledik bile çoktan
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Askaparta 4 hf.
Her gün yanlışlıkla haber oluyor.
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wickersan 4 hf.
Bir müslüman öm ile ink at?slerse sevaba girer.
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DH Misafiri 4 hf.
Yeni bölümü arıyor ??
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