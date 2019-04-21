Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm Sızdırıldı!

Game of Thrones’un bu gece saatlerinde yayınlanacak bölümü sızdırıldı. Bu sayede dizinin final sezonunda da 'sızıntı' skandalı yaşanmış oldu. Game of Thrones'un 8. sezon 2. bölümü torrent sitelerinde yerini aldı.

Game of Thrones dizisinin 5. sezondaki ilk 4 bölümü ve 7. sezonun 4. bölümü TV’den önce internete düşmüştü. Hackerlar, geçtiğimiz sezon HBO’nun veritabanına sızmış ve fidye istemişti. Fidyeyi alamayınca 7. sezon 4. Bölümü sızdırmıştı. Geçtiğimiz sezondaki sızıntılar, TV yayınından günler öncesinden yapılırken bu sızıntı yayından yalnızca 10 saat öncesinde gerçekleşti.

Sızıntıyı Amazon gerçekleştirdi

Bu defa sızıntıyı hackerlar değil Amazon gerçekleştirdi. 8. Sezon 2. Bölüm, Amazon Prime Video servisinin Almanya kütüphanesinde yanlışlıkla yayınlandı. Almanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bu sızıntıyı doğruluyor. Amazon’da 8. Sezon 1. Bölümün sonuna gelen kullanıcılara “Sıradaki bölümü izle” seçeneği gösterildi ve bu seçeneğe tıklayanlar 8. Sezon 2. Bölümü izleyebildi.

Amazon bu hatayı epey geç fark etti. Bölümün tamamının internete düşmesini engelleyemedi. HBO’nun Amazon Almanya’ya nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

Game of Thrones, bu sezon ekranlara veda edecek. 8. sezon 6. bölüm ile birlikte dizi final yapacak.