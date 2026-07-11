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    Netflix popüler film değerlendirme platformu Letterboxd’ı satın alabilir

    Popüler film değerlendirme platformu Letterboxd satış sürecine girdi. Netflix ciddi bir alıcı durumundayken Sony ve Paramount Skydance de yarışın içerisinde.     

    Netflix Tam Boyutta Gör
    Sinema ve televizyon dünyasında kullanıcıların yapımları eleştirip değerlendirdiği platformlar bir hayli öne çıkmış durumda. Rotten Tomatoes veya Metacritic gibi platformlar haliyle içerik devlerinin de dikkatini çekmeye başladı.

    Netflix ve Letterboxd

    Bilindiği üzere IMDB sinema veri tabanı platformu Amazon’un çatısı altında. Rotten Tomatoes da bir dönem NBCUniversal altında kalmıştı. Şimdi Letterboxd platformu için de kısasıya bir mücadele başlamış durumda.

    Sektörden gelen bilgilere göre popüler film değerlendirme platformu Letterboxd, Netflix’in radarına girdi. İki firma arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Satış sürecinde Lion Tree bankası Letterboxd’ın danışmanı konumunda ve 250 milyon dolarlık bir değerlemeden bahsediliyor. Netflix haricinde Sony Pictures ve Paramount Skydance de potansiyel alıcılar arasında.

    2011 yılında kurulan Letterboxd platformu özellikle pandemi döneminde hızlı bir büyüme yaşadı. Hali hazırda bir çevrim içi video kiralama hizmeti de başlatan Letterboxd, 2023 yılında yüzde 60 hissesini 50-60 milyon dolar aralığında Kanadalı Tiny firmasına satmıştı. Kurucuların elinde ise yüzde 40 hisse mevcut. Platformun yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunuyor.

    Sinema eleştiri platformlarının sektör devlerine satılması elbette tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle şirketlerin kendi yapımlarını bu platformlarda öne çıkarması ihtimali bir tekel ortaya çıkarabilir ve bu da izleyicileri oldukça rahatsız ediyor.

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