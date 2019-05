Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm savaş sahneleriyle rekor kıracak

heyecanı yayınlanan her yeni bölümle birlikte katlanarak devam ediyor. Önümüzdeki Pazar gecesi yayınlanacak olanbildiğiniz gibi dev bir savaş sahnesi içerecek. Milyonlarca GoT hayranının büyük bir merakla beklediği büyüktelevizyon ve sinema tarihine geçmesi bekleniyor.Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü tam 82 dakikalık süresiyle GoT tarihininolacak. Yeni bölümün 40 dakikadan daha uzun, aralıksız biriçereceği belirtiliyor. Böylece Winterfell Savaşı,filmindeki Miğfer Dibi Savaşı'nı geride bırakarak sinema ve televizyon tarihininolacak.canlandıran Slovakyalı aktör, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada,"Sekizinci sezonun üçüncü bölümünde inanılmaz bir savaş sahnesi olacak. Bu bölümün çekimleri sırasında yapımcıların amacı,yaratmaktı." ifadelerini kullandı.Winterfell Savaşı'nın çekimleri tam. Çekim sürecinin tamamı gece soğuğunda, yağmur ve kar altında ve ağır kıyafetler içerisinde yapıldığı için özellikle de aktörler için epey kötü bir tecrübe olmuş.karakterini canlandıran ünlü aktör, bu konuyla ilgili,"Game of Thrones kariyerim boyunca tecrübe ettiğim en berbat şeydi." ifadelerini kullanıyor.karakterinin aktörüise,"Çekimlerde yer alan herkes kariyerlerinde bir daha böyle bir şey yaşamamak için şu an dua ediyor." şeklinde konuştu.Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü torrent sitelerinde de muhtemelen yeni bir indirme rekorunu da geride bırakacak. Türkiye saatiyle Pazartesi günü 04.00'da yayınlanacak. Tamamıyla Winterfell Savaşı'na odaklanacak olan bölümde sevilenbekleniyor. Bakalım milyonlarca insanın merakla beklediği savaş beklentileri karşılayabilecek mi.