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Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm savaş sahneleriyle rekor kıracak

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm sinema ve televizyon tarihine geçecek. Ölüler ve Yaşayanları karşı karşıya getirecek olan yeni bölümde büyük Winterfell Savaşı'nı izleyeceğiz.
3 hf.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones final sezonu heyecanı yayınlanan her yeni bölümle birlikte katlanarak devam ediyor. Önümüzdeki Pazar gecesi yayınlanacak olan Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü bildiğiniz gibi dev bir savaş sahnesi içerecek. Milyonlarca GoT hayranının büyük bir merakla beklediği büyük Winterfell Savaşı'nın televizyon ve sinema tarihine geçmesi bekleniyor.

Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü tam 82 dakikalık süresiyle GoT tarihinin en uzun bölümü olacak. Yeni bölümün 40 dakikadan daha uzun, aralıksız bir savaş sahnesi içereceği belirtiliyor. Böylece Winterfell Savaşı, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmindeki Miğfer Dibi Savaşı'nı geride bırakarak sinema ve televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi olacak.

Night King'i canlandıran Slovakyalı aktör Vladimír Furdík, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada,"Sekizinci sezonun üçüncü bölümünde inanılmaz bir savaş sahnesi olacak. Bu bölümün çekimleri sırasında yapımcıların amacı, tarihin en büyük savaş sahnesini yaratmaktı." ifadelerini kullandı.

Winterfell Savaşı'nın çekimleri tam 55 gece sürmüş. Çekim sürecinin tamamı gece soğuğunda, yağmur ve kar altında ve ağır kıyafetler içerisinde yapıldığı için özellikle de aktörler için epey kötü bir tecrübe olmuş. Jorah Mormont karakterini canlandıran ünlü aktör Iain Glenn, bu konuyla ilgili,"Game of Thrones kariyerim boyunca tecrübe ettiğim en berbat şeydi." ifadelerini kullanıyor. Tazı karakterinin aktörü Rory McCann ise,"Çekimlerde yer alan herkes kariyerlerinde bir daha böyle bir şey yaşamamak için şu an dua ediyor." şeklinde konuştu.

Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü torrent sitelerinde de muhtemelen yeni bir indirme rekorunu da geride bırakacak. Türkiye saatiyle Pazartesi günü 04.00'da yayınlanacak. Tamamıyla Winterfell Savaşı'na odaklanacak olan bölümde sevilen birçok karakterin ölmesi bekleniyor. Bakalım milyonlarca insanın merakla beklediği savaş beklentileri karşılayabilecek mi.

 

https://kmox.radio.com/articles/game-thrones-battle-winterfell-break-records Yorum Yaz
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John Sheppard 3 hf. en beğenilen
Bu savaş mı Yüzüklerin Efendesi İki Kule'den bile daha iyi ve tarihin en iyi savaş sahnesiymiş

Uzunluğunu bilmem süre tutmadım da, 8x03'teki savaş değil İki Kule'den, Battle of Bastards'ın bile yanına yaklaşamaz.
Zaten bölüm sonunda da dizinin içine ettiler.
Bu savaş mı Yüzüklerin Efendesi İki Kule'den bile daha iyi ve tarihin en iyi savaş sahnesiymişUzunluğunu bilmem süre tutmadım da, 8x03'teki sav...
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MustafaC53 3 hf.
Bir Cüce Atasözü der ki : Uzunluk önemli değil, önemli olan işlevi.
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The SATANİST 3 hf.
çok aydınlıktı daha karanlık yapsaydınız.
not:bu olsaydı ne night king kalırdı ne uzun gece
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en_x 1 hf.
belkı tarıhın en ıyı savas sahnesı oldu ama bişey göremedik ki,sahnelerin geçişleri bi ara bana eski cuneyt arkın fılmlerını andırdı (ateşin söndüğünü dikkat çekme maksatlı kısa sahneler fln çok amatörce) piçlerin savaşı bile bence daha iyiydi bu sahneden
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İl teber 3 hf.
Eğitim aldı ona bir şey diyen yok. Ama mantıklı bir konu işlesinler ki bizde hakkını teslim edelim. Listesinde ki o kadar adamı suikastle öldürdü. Frey olsun o kings guard olsun vesaire. Hepsi eğitiminin yansıması güzel sahneler bir şey dediğimiz yok. Gitsin cersesi ye suikast yapsın.
Mantık olsun yete
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Foxxxxxx 3 hf.
Ne karanlık savaştı ya birşeyler görecem diye akla karayı seçtim gözükmedi birşey karanlık savaş bu kadar karanlık olurdu eminim
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Public_Enemy 3 hf.
Rezalet hatta daha ötesi terbiyesizlikti!! Karanlığın içinde savaş oldu durdu ama kim kimi öldürdü ne oldu hiç birşey anlaşılmadı. Kontrastı açabildiğim kadar açtım belki birşey görürüm diye ama nafile. Bu kadar sıkıldığım bir 85 dakika olmamıştı.
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karaköy_soğancısı 3 hf.
bok gibiydi bokk
hayatımda bu kadar aptal yerine konduğum diğer dizi de çukurun 2. sezonu
bu kadar boş
bu kadar yavan
bu kadar anlamsız ve basit bir got sezonu görmedim
bundan sonra got övenin ailesine selamlarımı gönderiyorum...
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Manchester United 3 hf.
İki kuleden daha mı iyi, şaka mı bu? Güler geçerim buna.
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LorneMalvo 3 hf.
"Tarihin en büyük savaş sahnesi" imiş, iyi güldürdün Night King.
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BoRriZ 3 hf.
kıramadı.......
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__Nikolaus__ 3 hf.
Bende burdan digiturk play yetkililerine selam söylüyorum , 360p de dizi veriyor adamlar 2019 da , dizinin 20.dakikasında durdurup 1080P torrent indirip öyle devam ettim Tv den izlemeye
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kvadankpakal 3 hf.
savaş sahnelerini gittim dizinin setinden izledim yine göremedim annuyiyum her yer karanlıktı
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