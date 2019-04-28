Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm savaş sahneleriyle rekor kıracak

Game of Thrones final sezonu heyecanı yayınlanan her yeni bölümle birlikte katlanarak devam ediyor. Önümüzdeki Pazar gecesi yayınlanacak olan Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü bildiğiniz gibi dev bir savaş sahnesi içerecek. Milyonlarca GoT hayranının büyük bir merakla beklediği büyük Winterfell Savaşı'nın televizyon ve sinema tarihine geçmesi bekleniyor.
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü tam 82 dakikalık süresiyle GoT tarihinin en uzun bölümü olacak. Yeni bölümün 40 dakikadan daha uzun, aralıksız bir savaş sahnesi içereceği belirtiliyor. Böylece Winterfell Savaşı, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmindeki Miğfer Dibi Savaşı'nı geride bırakarak sinema ve televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi olacak.
Night King'i canlandıran Slovakyalı aktör Vladimír Furdík, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada,"Sekizinci sezonun üçüncü bölümünde inanılmaz bir savaş sahnesi olacak. Bu bölümün çekimleri sırasında yapımcıların amacı, tarihin en büyük savaş sahnesini yaratmaktı." ifadelerini kullandı.
Winterfell Savaşı'nın çekimleri tam 55 gece sürmüş. Çekim sürecinin tamamı gece soğuğunda, yağmur ve kar altında ve ağır kıyafetler içerisinde yapıldığı için özellikle de aktörler için epey kötü bir tecrübe olmuş. Jorah Mormont karakterini canlandıran ünlü aktör Iain Glenn, bu konuyla ilgili,"Game of Thrones kariyerim boyunca tecrübe ettiğim en berbat şeydi." ifadelerini kullanıyor. Tazı karakterinin aktörü Rory McCann ise,"Çekimlerde yer alan herkes kariyerlerinde bir daha böyle bir şey yaşamamak için şu an dua ediyor." şeklinde konuştu.
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü torrent sitelerinde de muhtemelen yeni bir indirme rekorunu da geride bırakacak. Türkiye saatiyle Pazartesi günü 04.00'da yayınlanacak. Tamamıyla Winterfell Savaşı'na odaklanacak olan bölümde sevilen birçok karakterin ölmesi bekleniyor. Bakalım milyonlarca insanın merakla beklediği savaş beklentileri karşılayabilecek mi.
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü tam 82 dakikalık süresiyle GoT tarihinin en uzun bölümü olacak. Yeni bölümün 40 dakikadan daha uzun, aralıksız bir savaş sahnesi içereceği belirtiliyor. Böylece Winterfell Savaşı, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmindeki Miğfer Dibi Savaşı'nı geride bırakarak sinema ve televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi olacak.
Night King'i canlandıran Slovakyalı aktör Vladimír Furdík, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada,"Sekizinci sezonun üçüncü bölümünde inanılmaz bir savaş sahnesi olacak. Bu bölümün çekimleri sırasında yapımcıların amacı, tarihin en büyük savaş sahnesini yaratmaktı." ifadelerini kullandı.
Winterfell Savaşı'nın çekimleri tam 55 gece sürmüş. Çekim sürecinin tamamı gece soğuğunda, yağmur ve kar altında ve ağır kıyafetler içerisinde yapıldığı için özellikle de aktörler için epey kötü bir tecrübe olmuş. Jorah Mormont karakterini canlandıran ünlü aktör Iain Glenn, bu konuyla ilgili,"Game of Thrones kariyerim boyunca tecrübe ettiğim en berbat şeydi." ifadelerini kullanıyor. Tazı karakterinin aktörü Rory McCann ise,"Çekimlerde yer alan herkes kariyerlerinde bir daha böyle bir şey yaşamamak için şu an dua ediyor." şeklinde konuştu.
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü torrent sitelerinde de muhtemelen yeni bir indirme rekorunu da geride bırakacak. Türkiye saatiyle Pazartesi günü 04.00'da yayınlanacak. Tamamıyla Winterfell Savaşı'na odaklanacak olan bölümde sevilen birçok karakterin ölmesi bekleniyor. Bakalım milyonlarca insanın merakla beklediği savaş beklentileri karşılayabilecek mi.
https://kmox.radio.com/articles/game-thrones-battle-winterfell-break-records Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzunluğunu bilmem süre tutmadım da, 8x03'teki savaş değil İki Kule'den, Battle of Bastards'ın bile yanına yaklaşamaz.
Zaten bölüm sonunda da dizinin içine ettiler.
not:bu olsaydı ne night king kalırdı ne uzun gece