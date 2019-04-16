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Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uzay aracının kamerası, Kızıl Gezegen üzerinde ilginç bir görüntü yakaladı. Görüntüde House Stark'ın sembolü gri kurda benzer bir şekil bulunuyor.
1 ay
4,3b
1
12
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı
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Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uzay aracının kamerası, Kızıl Gezegen üzerinde ilginç bir görüntü yakaladı. MRO’nun HiRise kamera ekibi tarafından pazartesi günü paylaşılan resimde, Stark Hanesinin ( House Stark) sembolü olan gri kurt görülebiliyor. Ters istikamete bakan ve şekli biraz bozuk olan fotoğrafta, aşağıda da görülebileceği üzere ağzı açık bir kurt figürü seçilebiliyor.

Görseldeki şeritlerin aslında darbe kaynaklı kum çığlarına ait olduğunu ifade eden MRO ekibi, söz konusu şekillerin kumla kaplı Dorne (Westeros'un güneyini kapsayan bir yarımada) yarımadasında karşımıza çıkabilecek yüzey şekillerine benzeyebileceğini şaka yollu da olsa ifade etmiş.

Ekip görselde gerçekte ne olduğunu, “ Fotoğrafta, kraterlerden aşağıya doğru uzayan ve yeni oluşmuş çarpa kümelerini görebiliyoruz.” sözleriyle açıklamış. Görünüşe göre oluşan çığlar, gezegen yüzeyinin alt tabakasındaki daha koyu toprak kısmı orta çıkarmış.

MRO ekibine göre yakın çekim görüntü oldukça havalı, ancak geniş açılı çekim ilkinden çok daha güzel bir görüntü oluşturmuş gibi duruyor.


https://www.cnet.com/news/game-of-thrones-season-8-fever-reaches-mars/ Yorum Yaz
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damn2u 1 ay en beğenilen
Vay be cidden çok benziyor.


Nice clickbait.
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AvriL 1 ay
Cem Uzan'a hapis şoku!
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ApsinteX 1 ay
Göz var izan var. Bu sadece karartı ve insan beyni nasıl yorumlar ise o olur. Yok benziyor -muş, yok Stark hanedanlığının sembolüymüş falan. Hep -e bilir a- bilir.
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pazarçarı 1 ay
Aradaki 8 farkı bulun deseydiniz daha iyiydi
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shuskhun 1 ay
Cidden çok benziyormuş ha tıpatıp aynısı
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chtsydn 1 ay
Seçilebiliyor ne ya net bir şekilde görünebiliyormuş gibi
benzetilebiliyor yazın da baştan anlayalım ne kadar zorladığınızı
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OverClocK1ng 1 ay
Clickbait yarışması yapılsa, önlerde yer alır...
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multiTYRT 1 ay
Tamam Game of Thrones biz de severek izliyoruz da hakkaten overrated oldu artik. Ergenlerin populer kulture uymak icin izledigi bir dizi haline geldi. Boyle sacma sapan haberler de bu tezi guclendiriyor
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AtiMX4 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bende bunu buldum
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general4242 1 ay
Beklenen mükemmel haber.
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AvriL 1 ay
Cem Uzan'a hapis şoku!
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Infinitum 1 ay
Bizim özürlü aslan daha çok benziyor bu ne la?
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