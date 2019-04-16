Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı

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Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uzay aracının kamerası, Kızıl Gezegen üzerinde ilginç bir görüntü yakaladı. MRO’nun HiRise kamera ekibi tarafından pazartesi günü paylaşılan resimde, Stark Hanesinin ( House Stark) sembolü olan gri kurt görülebiliyor. Ters istikamete bakan ve şekli biraz bozuk olan fotoğrafta, aşağıda da görülebileceği üzere ağzı açık bir kurt figürü seçilebiliyor.

Görseldeki şeritlerin aslında darbe kaynaklı kum çığlarına ait olduğunu ifade eden MRO ekibi, söz konusu şekillerin kumla kaplı Dorne (Westeros'un güneyini kapsayan bir yarımada) yarımadasında karşımıza çıkabilecek yüzey şekillerine benzeyebileceğini şaka yollu da olsa ifade etmiş.

Ekip görselde gerçekte ne olduğunu, “ Fotoğrafta, kraterlerden aşağıya doğru uzayan ve yeni oluşmuş çarpa kümelerini görebiliyoruz.” sözleriyle açıklamış. Görünüşe göre oluşan çığlar, gezegen yüzeyinin alt tabakasındaki daha koyu toprak kısmı orta çıkarmış.

MRO ekibine göre yakın çekim görüntü oldukça havalı, ancak geniş açılı çekim ilkinden çok daha güzel bir görüntü oluşturmuş gibi duruyor.

https://www.cnet.com/news/game-of-thrones-season-8-fever-reaches-mars/