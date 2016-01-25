Game of Thrones için 3 yeni fragman yayınlandı

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Yeni sezonun başlamasına 3 ay kalan Game of Thrones için HBO resmi Twitter hesabından bir tweet göndererek farklı bir heyecan yarattı. Takipçilerine Stark, Lannister ve Targaryen handedanlığı için bize bir kuzgun gönder tweet’i atan HBO, #HouseStark #HouseLannister ve #HouseTargaryen hashtag’leri ile gönderilen tweet’lere göre hazırlanmış 3 özel videodan bir tanesini yanıt olarak paylaşıyor.Beklenmedik bir finalle son bulan dizinin yeni sezonunda zayıf düşen Stark, Lannister ve Targaryen aileleri kendi iç sorunları ile boğuşmaya devam edecek ve kanlı mücadeleler sürecek gibi görünüyor. Bu arada John Snow’un ölüp ölmediği konusu da kısa bir süre önce sızan görüntülerde açık edilmişti.#HouseLannister#HouseTargaryen#HouseStark