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Game of Thrones için 3 yeni fragman yayınlandı

24 Nisan’da yayınlanacak Game of Thrones yeni sezonu öncesi HBO, resmi Twitter hesabından 3 yeni video paylaştı. İşte 3 hanedan için ayrı ayrı yayınlanan o videolar:
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni sezonun başlamasına 3 ay kalan Game of Thrones için HBO resmi Twitter hesabından bir tweet göndererek farklı bir heyecan yarattı. Takipçilerine Stark, Lannister ve Targaryen handedanlığı için bize bir kuzgun gönder tweet’i atan HBO, #HouseStark #HouseLannister ve #HouseTargaryen hashtag’leri ile gönderilen tweet’lere göre hazırlanmış 3 özel videodan bir tanesini yanıt olarak paylaşıyor.

Beklenmedik bir finalle son bulan dizinin yeni sezonunda zayıf düşen Stark, Lannister ve Targaryen aileleri kendi iç sorunları ile boğuşmaya devam edecek ve kanlı mücadeleler sürecek gibi görünüyor. Bu arada John Snow’un ölüp ölmediği konusu da kısa bir süre önce sızan görüntülerde açık edilmişti.

#HouseLannister #HouseTargaryen #HouseStark
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tekin-71 3 yıl
Haber için tşk
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wickersan 3 yıl
Arka sokaklar yeni bölüm ne zaman eyy donanimhaber.com
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strathmorea 3 yıl
Donanım haber iyice dizi ve film sitesi oldu. Ciddi ciddi abartınız. Gerçekten kötüye gidiş var. haftada ayda bir olan şey şimdi günde ikiye üçe çıktı. Lütfen siteyi içerik olarak dağıtmayın bu kadar.
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dakamon 3 yıl
2 si aynı zaten ne 3 tanesi
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Batumatu 3 yıl
Tam donanımhabere yakışır bir haber... Ayrıca MAĞARA SOĞUK MUYDU?
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