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Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor

Netflix, bilim-kurgu ve Western türlerini başarıyla harmanlayan ve anime dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Cowboy Bebop'ın canlı-aksiyon (animasyon olmayan) dizisini çekiyor.
5 ay
3,1b
1
9
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Tokyo'da düzenlediği özel etkinlikle başta Neon Genesis Evangelion olmak üzere birçok yeni anime tanıtan Netflix, bir yandan da sevilen anime serilerin canlı-aksiyon (animasyon olmayan) yeniden yapımlarını hazırlıyor. Daha önce Avatar: The Last Airbender'ın canlı-aksiyon dizisini çekeceğini duyuran Netflix, şimdi de bir diğer kült animeden uyarlanacak Cowboy Bebop dizisinin haklarını satın aldı.
Geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan Cowboy Bebop dizisinin yapımcılığını ünlü yapımcı Marty Adelstein (Prison Break)'in yapım şirketi olan Tomorrow Studios, Cowboy Bebop animesinin yapımcısı olan Sunrise stüdyosu ve ünlü senaristler Josh Appelbaum (Mission: Impossible - Ghost Protocol), Andre Nemec (Life on Mars), Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (Con Air)'in birlikte kurduğu Midnight Radio üstleniyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in The Witcher dizisinden ilk görüntüler yayımlandı"
Cowboy Bebop dizisinin senaristliğini ise, kariyerine çizgi romanlardan uyarlanan animasyon diziler yazarak başlayan ve son olarak Thor: Dark World'ün senaryosunu kaleme alan Chris Yost üstlenecek.

Uzayda geçen bir Western olan Cowboy Bebop; 2071 yılında geçiyor ve uzayın dört bir tarafına yolculuk edip galaksinin en tehlikeli suçlularını yakalayan kelle avcısı Spike Spiegel ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Suçlular peşinde koşarken sayısız tehlike ile karşılaşan ekip, bazen gezegenleri kurtarsa da genelde arkasında koca bir karmaşa bırakıyor.

https://deadline.com/2018/11/cowboy-bebop-live-action-series-netflix-remake-cult-anime-tv-series-1202510110/ Yorum Yaz
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Sado Mazo 5 ay en beğenilen
acaba hangi karakteri eşcinsel hangi karakteri siyahi yapacakalar
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Ryukk6193 5 ay
Bir güzel seriyi daha bakalım nasıl katledecek Netflix...
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Egetoru 5 ay
Ana karakteri zenci yapabilirler mesela bu anime western havali oldugu icin artik netflix kendisini ne kadar pc göstermek isterse... Birkaç gay ve transeksüel serpiştirirler hatta sci-fi oldugu icin komple gender kavramını kaldırsınlarda hem netflix rahat etsin hemde sjwler
Ana karakteri zenci yapabilirler mesela bu anime western havali oldugu icin artik netflix kendisini ne kadar pc göstermek isterse... Birkaç gay ve transeksüel s...
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N. Chomsky 5 ay

Ve Çöpflix eski bir seriyi daha batırır
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Sliskelion 5 ay
Yapmayın etmeyin allah aşkına.
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DH Misafiri 5 ay
Boşuna paraharcıyorlar, geçtiğimiz yıllarda defalarca denendi olmadı
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Sado Mazo 5 ay en beğenilen
acaba hangi karakteri eşcinsel hangi karakteri siyahi yapacakalar
1 Yanıt Yanıtla +10
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Egetoru 5 ay
Ana karakteri zenci yapabilirler mesela bu anime western havali oldugu icin artik netflix kendisini ne kadar pc göstermek isterse... Birkaç gay ve transeksüel serpiştirirler hatta sci-fi oldugu icin komple gender kavramını kaldırsınlarda hem netflix rahat etsin hemde sjwler
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Batman 5 ay Sado Mazo
Why not both
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esmerbuyucu 5 ay
Animeflix?!
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Ryukk6193 5 ay
Bir güzel seriyi daha bakalım nasıl katledecek Netflix...
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