Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor

Geçtiğimiz günlerde Tokyo'da düzenlediği özel etkinlikle başta Neon Genesis Evangelion olmak üzere birçok yeni anime tanıtan Netflix, bir yandan da sevilen anime serilerin canlı-aksiyon (animasyon olmayan) yeniden yapımlarını hazırlıyor. Daha önce Avatar: The Last Airbender'ın canlı-aksiyon dizisini çekeceğini duyuran Netflix, şimdi de bir diğer kült animeden uyarlanacak Cowboy Bebop dizisinin haklarını satın aldı.

Geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan Cowboy Bebop dizisinin yapımcılığını ünlü yapımcı Marty Adelstein (Prison Break)'in yapım şirketi olan Tomorrow Studios, Cowboy Bebop animesinin yapımcısı olan Sunrise stüdyosu ve ünlü senaristler Josh Appelbaum (Mission: Impossible - Ghost Protocol), Andre Nemec (Life on Mars), Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (Con Air)'in birlikte kurduğu Midnight Radio üstleniyor.



Ayrıca Bkz. "Netflix'in The Witcher dizisinden ilk görüntüler yayımlandı"

Cowboy Bebop dizisinin senaristliğini ise, kariyerine çizgi romanlardan uyarlanan animasyon diziler yazarak başlayan ve son olarak Thor: Dark World'ün senaryosunu kaleme alan Chris Yost üstlenecek. Cowboy Bebop dizisinin senaristliğini ise, kariyerine çizgi romanlardan uyarlanan animasyon diziler yazarak başlayan ve son olarak Thor: Dark World'ün senaryosunu kaleme alanüstlenecek.



Uzayda geçen bir Western olan Cowboy Bebop; 2071 yılında geçiyor ve uzayın dört bir tarafına yolculuk edip galaksinin en tehlikeli suçlularını yakalayan kelle avcısı Spike Spiegel ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Suçlular peşinde koşarken sayısız tehlike ile karşılaşan ekip, bazen gezegenleri kurtarsa da genelde arkasında koca bir karmaşa bırakıyor. olan Cowboy Bebop; 2071 yılında geçiyor ve uzayın dört bir tarafına yolculuk edip galaksinin en tehlikeli suçlularını yakalayan kelle avcısı Spike Spiegel ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Suçlular peşinde koşarken sayısız tehlike ile karşılaşan ekip, bazen gezegenleri kurtarsa da genelde arkasında koca bir karmaşa bırakıyor.

https://deadline.com/2018/11/cowboy-bebop-live-action-series-netflix-remake-cult-anime-tv-series-1202510110/