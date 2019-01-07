Game of Thrones’un yeni sezonundan ilk video paylaşıldı

Game of Thrones dizisinin yayıncısı HBO, 2019 yılında yayınlayacağı dizilerden ufak kesitler gösterdi. 70 saniyelik videoda Game of Thrones’un yeni sezonundan 5 saniyelik iki sahneye yer verildi. Videonun 38. saniyesinden sonrasını izleyebilirsiniz.

Videoda Game of Thrones’un yeni sezonundan iki farklı sahneyi görüyoruz. İlk sahnede Daenerys'in ejderhalarından biri savaşıyor. Diğer sahnede Winterfell’deki bir diyalogdan oluşuyor.

Ayrıca Bkz. "76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu"

Dizinin 8. Sezonu yaklaşık bir buçuk saat uzunluğunda 6 bölümden oluşacak. Game of Thrones 8. sezonu Nisan ayında yayınlanacak. Dizinin 8. Sezonu yaklaşık bir buçuk saat uzunluğunda 6 bölümden oluşacak. Game of Thrones 8. sezonuayında yayınlanacak.

Spoiler uyarısı! Son sezonu izlemediyseniz haberin devamını okumanızı tavsiye etmiyorum

Yayınlanan videoda Jon Snow ve Daenerys Targaryen birlikte Winterfell’e (Kışyarı) geliyor. Sansa Stark, Daenerys’i karşılıyor ve "Winterfell sizindir ekselansları" diyerek kendisine bağlılık yemini ediyor. Sansa’nın mimiklerine baktığımızda bu esnada pek samimi olmadığını görüyoruz. Sansa, Dany’i kolay kolay sahiplenmeyecek gibi görünüyor.

Ayrıca bu diyalog esnasında Sansa Stark’ın arkasında Brienne of Tarth’ı, Daenerys’in yanında ise gri hastalığına yakalanıp ölmekten kurtulan Jorah Mormont’u görüyoruz.

Dizinin 8. sezonunda Jon Snow ve Daenerys Targaryen, ak gezenlere karşı mücadelesinde diğer krallıklardan destek bekleyecek. Dizinin son bölümlerinde ise insanlık ve ak gezenler arasında büyük bir savaş yaşanacak. Yeni sezondaki büyük savaş sahnesinin çekimi tam 11 hafta sürdü. Televizyon tarihinin en büyük savaş sahnesi olarak rekor kıracağı ifade ediliyor. Yeni sezonda dramatik olarak vurucu çok sayıda sahne bulunacak.