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Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman

Game of Thrones'un Nisan ayında başlayacak 6.sezonunun yeni fragmanı internete sızdırıldı. Ölülerle dirilerin iç içe geçtiği bu kısa fragman, uzun bir kışın kapıda olduğunu gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,3b
1
15
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman

Game of Thrones'un merakla beklenen yeni sezonu yaklaştıkça, diziden yeni görüntüler ve videolar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Nisan ayında başlayacak yeni sezondan ilk resmi görüntülerin geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından, bugün de 6.sezonun yeni fragmanı internete sızdırıldı.
Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 5.sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir. 
Daha önce yayınlanan fragmanlar gibi bu yeni fragman da 6.sezondan görüntüler içermiyor. Resmi versiyonu yarın HBO kanalı tarafından yayınlanacak olan fragman, bunun yerine, çok konuşulan Jon Snow belirsizliğine odaklanıyor. Ölüp ölmediği sosyal medyada aylardır tartışma konusu olan Jon Snow, dizinin daha önce ölen karakterleriyle birlikte görülüyor. Yüzsüz Adamlar'ın tapınağı olan Siyah ve Beyaz'ın Evi'nde geçen yeni fragman, bununla da yetinmiyor ve serinin hayranlarını endişelendirecek çarpıcı bir kareyle son buluyor.

Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin altıncı kitabı The Winds of Winter yeni sezonun çıkışına yetişmediği için, 6.sezonda henüz kitaplarda işlenmeyen bölümler de yer alacak. Dizinin başlangıcından beri ilk kez yaşanan bu durum yüzünden, yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından heyecanla beklenen 6.sezon, 24 Nisan'da başlayacak.

http://www.ew.com/article/2016/02/14/games-thrones-season-6-teaser-trailer Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
bu konunun donanım haberle ilgisi nedir !
hani 4K ile çekilmeye başlanıyor falan denilse
teknolojik bir yenilik anlamıyla donanımsal bir haber var diyeceğim ama
yok öyle bir şey !
donanım haber internet reyting davasına popülizm yapıyor !
yakında 4 büyük futbol takımı yorumlarını da yayınlarsa şaşırmayız
donanım haber çaptan düşüyor mu yoksa !? :(

Donanim haber asirlardir sinema ile ilgili haberler yapiyor begenmiyorsan girme kardes
playstylebu konunun donanım haberle ilgisi nedir !hani 4K ile çekilmeye başlanıyor falan denilseteknolojik bir yenilik anlamıyla don...
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canguler917 3 yıl
game of thrones öldürme planı: her gün birini,birgün hepsini
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JoeyBane 3 yıl
En sonda yıkıldım
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MALTHAEL 3 yıl
O değilde HBO nun resmi kanalı varken niye uyduruk kanallardan çamur gibi videolar ekliyorsunuz ?
Hayır yani o youtube hesabı ile bir bağlantınız mı var ? Niye doğrusu varken yanlışı aranır da milletin önüne konulur ...
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ahmet. 3 yıl
Merhabalar arkadaşlar,

Editör arkadaşımız zaten belirtmiş yazısında resmi kanal yayınlamadı henüz diye. Ben şimdi güncel videoyu ekledim.

Bilginiz olsun.
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ahmet. 3 yıl
Merhabalar arkadaşlar,

Editör arkadaşımız zaten belirtmiş yazısında resmi kanal yayınlamadı henüz diye. Ben şimdi güncel videoyu ekledim.

Bilginiz olsun.
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ahmet. 3 yıl
Merhabalar arkadaşlar,

Editör arkadaşımız zaten belirtmiş yazısında resmi kanal yayınlamadı henüz diye. Ben şimdi güncel videoyu ekledim.

Bilginiz olsun.
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0quz28 3 yıl
redoracle
Eyvah eyvah tyrion da mı yoksa? Eyy G.R.R Martin bir tane sevilen bırakmadın kitapta,sonunu getiremiyecen kitabın,adam gibi adam kalmadı seride sayende.

soldada sansa falan vardı şey düşünmeye başladım acaba sadece ölülerindeğilde hepsininmi yüzü yerleştirilebiliyordu ? bana öyle geldi
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RuthlessRiu 3 yıl
Bu doğrultuda, Arya Stark ortalığın hımına koyacak.

Üzücü olan : Sevdiğim ne kadar karakter varsa ölecek.
Sevindirici olan : Arya'nın yardımlarıyla onları tekrar görebileceğiz.

Catelyn Stark'da vardı sanırım orada. Lady Stoneheart'ı atladılar mı acep?
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gcb1903 3 yıl
Ayıp ya. Videonun orijinali cam gibi iken gidip bulanık ve başkasının yüklediği videoyu ne diye koyuyorsunuz siteye.
Arkadaşlar orijinal fragman cam gibi net.
1 Yanıt Yanıtla
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seyru 3 yıl gcb1903
gcb1903

Ayıp ya. Videonun orijinali cam gibi iken gidip bulanık ve başkasının yüklediği videoyu ne diye koyuyorsunuz siteye.

Arkadaşlar orijinal fragman cam gibi net.

Aynen kendi youtube kanalında orjinali var.

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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu konunun donanım haberle ilgisi nedir !
hani 4K ile çekilmeye başlanıyor falan denilse
teknolojik bir yenilik anlamıyla donanımsal bir haber var diyeceğim ama
yok öyle bir şey !
donanım haber internet reyting davasına popülizm yapıyor !
yakında 4 büyük futbol takımı yorumlarını da yayınlarsa şaşırmayız
donanım haber çaptan düşüyor mu yoksa !? :(
1 Yanıt Yanıtla +2
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GenkaNuank 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
bu konunun donanım haberle ilgisi nedir !
hani 4K ile çekilmeye başlanıyor falan denilse
teknolojik bir yenilik anlamıyla donanımsal bir haber var diyeceğim ama
yok öyle bir şey !
donanım haber internet reyting davasına popülizm yapıyor !
yakında 4 büyük futbol takımı yorumlarını da yayınlarsa şaşırmayız
donanım haber çaptan düşüyor mu yoksa !? :(

Donanim haber asirlardir sinema ile ilgili haberler yapiyor begenmiyorsan girme kardes
Yanıtla +13
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shadowmexo 3 yıl
Trion muydu o sondaki anammm :)
1 Yanıt Yanıtla
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olağan_şüpheli 3 yıl shadowmexo
shadowmexo

Trion muydu o sondaki anammm :)

çevresindekiler de diğer karakterlerdi. kalesi aria sansa falan...
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redoracle 3 yıl
Eyvah eyvah tyrion da mı yoksa?
Eyy G.R.R Martin bir tane sevilen bırakmadın kitapta,sonunu getiremiyecen kitabın,adam gibi adam kalmadı seride sayende.
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