Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman

Game of Thrones'un merakla beklenen yeni sezonu yaklaştıkça, diziden yeni görüntüler ve videolar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Nisan ayında başlayacak yeni sezondan ilk resmi görüntülerin geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından, bugün de 6.sezonun yeni fragmanı internete sızdırıldı.

Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 5.sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.

Daha önce yayınlanan fragmanlar gibi bu yeni fragman da 6.sezondan görüntüler içermiyor. Resmi versiyonu yarın HBO kanalı tarafından yayınlanacak olan fragman, bunun yerine, çok konuşulan Jon Snow belirsizliğine odaklanıyor. Ölüp ölmediği sosyal medyada aylardır tartışma konusu olan Jon Snow, dizinin daha önce ölen karakterleriyle birlikte görülüyor. Yüzsüz Adamlar'ın tapınağı olan Siyah ve Beyaz'ın Evi'nde geçen yeni fragman, bununla da yetinmiyor ve serinin hayranlarını endişelendirecek çarpıcı bir kareyle son buluyor.





Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin altıncı kitabı The Winds of Winter yeni sezonun çıkışına yetişmediği için, 6.sezonda henüz kitaplarda işlenmeyen bölümler de yer alacak. Dizinin başlangıcından beri ilk kez yaşanan bu durum yüzünden, yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından heyecanla beklenen 6.sezon, 24 Nisan'da başlayacak.

