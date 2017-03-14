Game of Thrones'un final sezonunun bölüm sayısı açıklandı

Haber Editörü
HBO'nun sevilen dizisi Game of Thrones'un yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss, South by Southwest (SXSW) Festivali'ne katıldılar ve burada dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundular. Dizinin bu yaz başlayacak yeni sezonu hakkında konuşan ikili, ayrıca final sezonu ve bir süredir gündemde olan yeni Game of Thrones dizisi hakkında da detayları paylaştılar.
HBO, geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklama ile Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonunun 16 Temmuz'da başlayacağını ve toplam 7 bölümden oluşacağını açıklamıştı. Yeni sezonu ile birlikte bölüm sayısını azaltan dizi, final sezonunda bu sayıyı daha da düşürecek. Benioff ve Weiss, dizinin son sezonunun 6 bölümden oluşacağını açıkladı.
Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un bitmesinin ardından çıkması beklenen olası bir yan dizi hakkında da konuşan ikili, HBO'nun böyle bir dizi yapabileceğini ama kendilerinin bu projede yer almayacağını açıkladı. Benioff ve Weiss, çekilecek bu yeni Game of Thrones dizisi için farklı bir bakış açısı sunacak yeni bir ekibin daha iyi olacağını ifade ettiler.
İkili son olarak dizinin yeni sezonunda ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın da küçük bir rolle karşımıza çıkacağını duyurdu. Dizide Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams'a sürpriz yapmak isteyen Benioff ve Weiss, Williams'ın hayranı olduğu Ed Sheeran'ı sonunda ikna etmeyi başarmışlar. Sheeran'ın hangi rolü üstleneceği şimdilik bilinmiyor.
http://deadline.com/2017/03/game-of-thrones-sxsw-ed-sheeran-potential-spinoff-final-episodes-1202041990/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başka bir site daha kurulsa keşke. Askeri, otomobil, vs vs, hatta CEP TELEFONU haberleri o siteye kaydırılsa...
Ama dediğim gibi, trafiği kaybetmek istemiyorlar.
Tüm dizilerde böyle şeyler oluyor tabi özellikle bizim türk dizileri bu konuda ustadırlar gereksiz 2 saati tamamlamak için bakışma sahneleri ile doludur diziler:))
Game of Thrones'a son sezonundaki o bölümler hiç yakışmadı umarım bu gelicek sezonda tüm 7 bölüm dolu dolu geçer.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7642 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve