Game of Thrones'un final sezonunun bölüm sayısı açıklandı

HBO'nun sevilen dizisi Game of Thrones'un yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss, South by Southwest (SXSW) Festivali'ne katıldılar ve burada dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundular. Dizinin bu yaz başlayacak yeni sezonu hakkında konuşan ikili, ayrıca final sezonu ve bir süredir gündemde olan yeni Game of Thrones dizisi hakkında da detayları paylaştılar.

HBO, geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklama ile Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonunun 16 Temmuz'da başlayacağını ve toplam 7 bölümden oluşacağını açıklamıştı. Yeni sezonu ile birlikte bölüm sayısını azaltan dizi, final sezonunda bu sayıyı daha da düşürecek. Benioff ve Weiss, dizinin son sezonunun 6 bölümden oluşacağını açıkladı.

Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un bitmesinin ardından çıkması beklenen olası bir yan dizi hakkında da konuşan ikili, HBO'nun böyle bir dizi yapabileceğini ama kendilerinin bu projede yer almayacağını açıkladı. Benioff ve Weiss, çekilecek bu yeni Game of Thrones dizisi için farklı bir bakış açısı sunacak yeni bir ekibin daha iyi olacağını ifade ettiler.

İkili son olarak dizinin yeni sezonunda ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın da küçük bir rolle karşımıza çıkacağını duyurdu. Dizide Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams'a sürpriz yapmak isteyen Benioff ve Weiss, Williams'ın hayranı olduğu Ed Sheeran'ı sonunda ikna etmeyi başarmışlar. Sheeran'ın hangi rolü üstleneceği şimdilik bilinmiyor.

http://deadline.com/2017/03/game-of-thrones-sxsw-ed-sheeran-potential-spinoff-final-episodes-1202041990/