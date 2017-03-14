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Game of Thrones'un final sezonunun bölüm sayısı açıklandı

Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un kalan bölüm sayısı belli oldu. Bu yaz başlayacak 7.sezondan sonra final sezonunun da bölüm sayısı resmi olarak açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,6b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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HBO'nun sevilen dizisi Game of Thrones'un yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss, South by Southwest (SXSW) Festivali'ne katıldılar ve burada dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundular. Dizinin bu yaz başlayacak yeni sezonu hakkında konuşan ikili, ayrıca final sezonu ve bir süredir gündemde olan yeni Game of Thrones dizisi hakkında da detayları paylaştılar.
HBO, geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklama ile Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonunun 16 Temmuz'da başlayacağını ve toplam 7 bölümden oluşacağını açıklamıştı. Yeni sezonu ile birlikte bölüm sayısını azaltan dizi, final sezonunda bu sayıyı daha da düşürecek. Benioff ve Weiss, dizinin son sezonunun 6 bölümden oluşacağını açıkladı.
Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un bitmesinin ardından çıkması beklenen olası bir yan dizi hakkında da konuşan ikili, HBO'nun böyle bir dizi yapabileceğini ama kendilerinin bu projede yer almayacağını açıkladı. Benioff ve Weiss, çekilecek bu yeni Game of Thrones dizisi için farklı bir bakış açısı sunacak yeni bir ekibin daha iyi olacağını ifade ettiler.
İkili son olarak dizinin yeni sezonunda ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın da küçük bir rolle karşımıza çıkacağını duyurdu. Dizide Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams'a sürpriz yapmak isteyen Benioff ve Weiss, Williams'ın hayranı olduğu Ed Sheeran'ı sonunda ikna etmeyi başarmışlar. Sheeran'ın hangi rolü üstleneceği şimdilik bilinmiyor.

http://deadline.com/2017/03/game-of-thrones-sxsw-ed-sheeran-potential-spinoff-final-episodes-1202041990/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
şu ejderhalı kadın var ya. işte ölsün gebersin artık sıktı
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Moving On 11 ay
6 bölüm mü? bu kadar az bölüm olduğuna göre her şey apar topar bağlanacak sanırım.
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İlhan.M26 11 ay Moving On
Böylesi çok daha iyi, ilk sezonlarda yaşanan entrikalar falan çok güzeldi ama son sezonlarda bayıyordu açıkçası. Doyurucu olacaksa eğer 6 bölüm yeterli olacaktır.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bekleyip bekleyip en sonunda toplu olarak izlemesi daha güzel oluyor açıkçası. Yoksa bölüm bölüm beklemesi sıkıntı yani. Çok can sıkıcı oluyor bölüm aralarını beklemesi.
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Nick Cave 2 yıl
Senaryosu sızdıktan sonra izlenmeye değer mi acaba hala?
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drjacob 2 yıl
bari bölüm sayıları 20 felan olsa 6 bölüm nedir ki
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shadowtr 2 yıl
İşi bilmiyorlar ya... 13 bölüm yapacaksın madem 10 bölümlük 7. sezonu yayınla. Son 3 bölümü de birleştir 3 saatlik film çek, paranın adını değiştir.
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Xagdas 2 yıl
DonanımHaber sitesinin trafik yoğunluğu değerlendirilerek bu haberlerin yapılmasını ben uygun görmüyorum.
Başka bir site daha kurulsa keşke. Askeri, otomobil, vs vs, hatta CEP TELEFONU haberleri o siteye kaydırılsa...
Ama dediğim gibi, trafiği kaybetmek istemiyorlar.
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axaxa 2 yıl
Çok varmış.
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ardaq 2 yıl en beğenilen
şu ejderhalı kadın var ya. işte ölsün gebersin artık sıktı
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eric13 2 yıl
Lan yemin ediyorum konuyu unutuyorum yeni sezon gelene kadar. Allahtan bitiyor ettinden sutunden faydalanmaya calistiklari artik son sezonlardan belli oluyordu. Kisa kesmeleri iyi olmus hatta Neflixin yaptigi gibi tum bolumleri bir anda verseler daha da iyi olacak
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312 . 2 yıl
İyi bir karar aslında. Çünkü son sezonda 10 bölümü tamamlamak için en az 3 bölümü tamamen gereksiz konularda uzatmaya çalıştıkları çok belli olmuştu.
Tüm dizilerde böyle şeyler oluyor tabi özellikle bizim türk dizileri bu konuda ustadırlar gereksiz 2 saati tamamlamak için bakışma sahneleri ile doludur diziler:))
Game of Thrones'a son sezonundaki o bölümler hiç yakışmadı umarım bu gelicek sezonda tüm 7 bölüm dolu dolu geçer.
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