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Avatar 2'nin çıkışı bir kez daha ertelendi

Avatar'ın merakla beklenen devam filmi bir kez daha ertelendi. Daha önce 3 kez ertelenen Avatar 2'nin daha önce açıklanan Aralık 2018 tarihine de yetişmeyeceği açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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24
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2009 yılında çıkan ve sinema tarihin en başarılı filmleri arasında yer alan Avatar'ın merakla beklenen devam filmi bir kez daha ertelendi. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan Avatar 2 hakkında konuşan usta yönetmen James Cameron, filmin daha önce açıklanan Aralık 2018 tarihine yetişmeyeceğini açıkladı.
Cameron'ın bu açıklaması, 2009 yılından beri devam filmi bekleyen Avatar hayranlarını üzdü. İlk filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra hazırlıklarına başlanan Avatar 2'nin ilk başta 2014 yılında vizyona girmesi planlanıyordu. Ne var ki filmin yapım aşamasında yaşanan gecikmeler sonrası vizyon tarihi 2017'ye ertelendi. Daha sonra bu tarih de ertelendi ve filmin Aralık 2018'de gösterime gireceği açıklandı. Cameron'ın son açıklaması ile birlikte filmin bu tarihe de yetişmeyeceği resmiyet kazandı.
Bugüne kadar 3 defa ertelenen Avatar 2 için yeni bir çıkış tarihi belirlenmiş değil. Yaşanan bu gecikmeyi açıklayan Cameron, sadece Avatar 2'yi değil, aynı zamanda Avatar 3, 4 ve 5'i de çekecekleri için hazırlık sürecinin uzadığını ifade etti. Avatar 2'den sonra gelecek ve 2020, 2022 ve 2023 yıllarında vizyona girecek devam filmlerinin vizyon tarihinde bir değişiklik olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

http://deadline.com/2017/03/avatar-2-postpone-christmas-2018-director-james-cameron-1202040945/ Yorum Yaz
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KraftMK 2 yıl en beğenilen
Half life bunu beğendi
1 Yanıt Yanıtla +39
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darkdiva 2 yıl
Aynı rolü oynayacak oyuncular yaşlandı film çıkana kadar :)
1 Yanıt Yanıtla +22
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Barni Moloztaş 2 yıl
'' sadece Avatar 2'yi değil, aynı zamanda Avatar 3, 4 ve 5'i de çekecekleri için hazırlık sürecinin uzadığını ifade etti. "

Yavaş...
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Lionel Fusco 2 yıl
2015'de çekimlere başlasalar şimdi vizyona girerdi. İlk film 2009'da çıktı, Cameron bey napıyorsunuz?
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tobepeople 2 yıl
Kötü .çıkmasındansa uzun süre çıkmasın daha iyi büyüsünün bozulmaması lazım böyle bir filmin!
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Redunay 2 yıl
Cameron teknoloji istediği seviyeye gelmeden film çekmez.
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Adamlar o kadar çok izlendi o kadar para kazandı ki. Abi 2. film ne zaman? Yaparızz kardeşimm dert ettiğin şeye bakk raaat oll
moduna girdiler herhalde.
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Kartal Göz 2 yıl
Zaten bi' Avatar 2 bi' de Marmaray Projesi.
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Captain_Ivy 2 yıl
hedef 2023
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waynei 2 yıl
e yuh. neden bu kadar uzun suruyor ? NEDEN ilk film ciktiktan sonra 2 filmi cekmeye baslamadilar ?
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samtiger 2 yıl
ne avatarmış ya bi çıkamadı gitti
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axaxa 2 yıl
Çıksın izleyelim güzeldi.
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silversmith 2 yıl
"Avatar 2'nin çıkışı bir kez daha ertelendi" Sebep: Avatarlarınız yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
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